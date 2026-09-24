কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন পিয়ান, সদ্যজাতকে কোলে নিয়েছেন রাজা চন্দ ? বললেন...

কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন পিয়ান, সদ্যজাতকে কোলে নিয়েছেন রাজা চন্দ ? বললেন...
Raja shares Paean-new born baby's health: এদিন রাজা চন্দ স্ত্রী ও সন্তান কেমন আছেন তা জানান, পাশাপাশি, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছে কবে, সেটাও জানান ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 9:48 AM IST
হায়দরাবাদ, 24 সেপ্টেম্বর: পুজোর আগেই সুখবর রাজা চন্দ-পিয়ান সরকারের ঘরে ৷ গত জুলাই মাসে দুই থেকে তিন হওয়ার খবর দিয়েছিলেন রাজা-পিয়ান ৷ বুধবার রাতে সোশাল মিডিয়ায় কন্যা সন্তান আগমনের সুখবর জানান তারকা জুটি ৷ মা-সন্তান দুজনেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন বলে ইটিভি ভারতকে জানান পরিচালক রাজা চন্দ ৷ আর কী বললেন সদ্য বাবা হওয়া রাজা ?
বৃহস্পতিবার পরিচালক রাজার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে, তিনি জানান এখনও হাসপাতালেই রয়েছেন পিয়ানের সঙ্গে ৷ মা-সন্তান দুজনেই ভালো আছে ৷ এই মুহূর্তে কন্যা সন্তানকে নার্সারিতে রাখা হয়েছে ৷ নার্স এসে পিয়ানের কোলে বাড়ির খুদে সদস্যকে তুলে দিয়েছিল ৷ সদ্য় বাবা রাজা কি সন্তানকে কোলে নিয়েছিলেন ? প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলেন রাজা ৷ তিনি বলেন, "এখনও সাহস হয়নি ৷ তবে কালকেই ওকে দেখেছি ৷ পিয়ান কোলে নিয়েছে ৷"
পুজোর আগে আগে মিষ্টি এই মুহূর্ত উপভোগ করছেন রাজা-পিয়ান ৷ হাসপাতাল থেকে কবে ছাড়া হবে এই প্রসঙ্গে রাজা বলেন, "সব কিছু ঠিক থাকলে চিকিৎসকরা, পরশুদিন পিয়ান ও সন্তানকে ডিসচার্জ দিয়ে দেবে ৷" কন্যা সন্তানকে বাড়িতে স্বাগত জানানোর জন্য কোনও প্ল্যানিং ? হেসে রাজা উত্তর দেন, "মা-মেয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরুক ৷ এটাই চাই ৷ এটা তো সবচেয়ে বড় আনন্দের সময় ৷ আলাদা করে এখনও কিছু প্ল্যান করিনি ৷"
দুর্গা-লক্ষ্মী না সরস্বতী, পুজোর আবহে মেয়ের আগমনকে কোন রূপে দেখছেন বাবা রাজা চন্দ ? তাঁর কথায়, "সব মেয়ের মধ্যে এই প্রতিটা রূপ লুকিয়ে থাকে ৷ আমিও চাই আমার মেয়ের মধ্যে সেই সব গুণ থাক ৷ তবে, তার থেকে বড় বিষয়, সে একজন মানুষের মতো মানুষ হোক ৷ এটাই আসল চাওয়া ৷"
সোশাল মিডিয়ায় তারকাদের শুভেচ্ছা
মিমি দত্ত, শ্রুতি দাস, ঐন্দ্রিলা সেন, নুসরত জাহান, নুসরত ফারিয়া, সায়ন্তনী মল্লিক, সঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইধিকা পাল, রূপাঞ্জনা মিত্র-সহ আরও অনেকেই সদ্য বাবা-মা হওয়া রাজা-পিয়ানকে শুভেচ্ছা ও অভিন্দন জানিয়েছেন ৷