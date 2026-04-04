'চিরদিনই... তুমি যে আমার' ছবির শেষদিনের শুটিংয়ের কথা মনে পড়ছে- রাজ চক্রবর্তী

'চিরদিনই... তুমি যে আমার' ছবির শেষদিনের শুটিংয়ের কথা মনে পড়ছে- রাজ চক্রবর্তী
অকালে রাহুলকে হারিয়ে একইরকমের শোকস্তব্ধ পরিচালক রাজ চক্রবর্তী।
Published : April 4, 2026 at 12:34 PM IST
কলকাতা, 4 এপ্রিল: এক সপ্তাহ হতে চলল প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ বাংলা বিনোদন দুনিয়া। বিচারের দাবিতে আজ পথে নামবেন শিল্পীরা। তদন্তের দাবিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে যাবে আর্টিস্টস ফোরাম। রাহুলকে হারিয়ে একইরকমের শোকস্তব্ধ অভিনেতার প্রথম হিট ছবির পরিচালক রাজ চক্রবর্তী।
রাজ বলেন, "রাহুল নেই। খুব দুঃখজনক একটা ঘটনা। গোটা ইন্ডাস্ট্রি এই ট্রমা থেকে এখনও বেরোতে পারেনি। মাত্র 42 বছরের একটা ছেলের চলে যাওয়া, একইসঙ্গে একজন গুণী অভিনেতার চলে যাওয়া। আমি ওঁর কাজ দেখি। খুব ভালো থিয়েটার শিল্পী, ভালো লেখক। এমন একজনের এভাবে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছি না। 'চিরদিনই... তুমি যে আমার' ছবির 'পিয়া রে পিয়া রে' গানটা বারবার ভেসে আসছে সামাজিক মাধ্যমে। ছবিটা হিট হলেও এই সময়ে দাঁড়িয়ে গানটা আরও বেদনার মনে হচ্ছে। ছবিটার শুটিংয়ের শেষদিনের কথা খুব মনে পড়ছে। গান-সহ পোস্টগুলো এলে স্ক্রল করে যত সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি ততই সামনে আসছে।..."
রাজ এ প্রসঙ্গে আরও জানান, "প্রত্যেক প্রযোজকেরই নিরাপত্তা বজায় রেখে কাজ করানো ভালো। একইভাবে অভিনেতাদের, কলাকুশলীদেরও নিজেদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে কাজ করতে হবে। আমরা এমন কিছু করব না, যাতে আমাদের বাড়ি ফিরতে অসুবিধা হয় বা এরকম কোনও দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হয়। শুধু অন্যের উপরে আমাদের নিজের নিরাপত্তার ভার তুলে দিলে হবে না। নিজের কথা নিজেকেও ভাবতে হবে।"
রাজের মতে, "রাহুলের এভাবে চলে যাওয়ার এই ঘটনাটা আমাদের কারওর কাছে এখনও ক্লিয়ার নয়। নানারকম কথা আসছে কানে। যতক্ষণ না সত্যিটা উঠে আসছে ততক্ষণ এই নিয়ে কমেন্ট করা ঠিক হবে না। তবে, নিরাপত্তা বজায় রাখা অবশ্যই জরুরি। আমরা নিজেরা নিরাপদ থাকলেই অন্যকে নিরাপদ রাখতে পারব।" অভিনেতারা কি দায়বদ্ধ থাকেন যে কোনও শট দেওয়ার জন্য?
প্রশ্নের উত্তরে প্রযোজক-পরিচালক রাজ বলেন, "শিল্পী যখনই দায়বদ্ধ হয়ে যাবে তখনই তাকে অপব্যবহার করা হবে। প্রত্যেক শিল্পীকে নিজের নিরাপত্তার কথা বলতে হবে। কোনও শট দিতে গেলে বুঝে নিতে হবে সেটা সে দিতে পারবে কি না। নিজের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মুখ খুলতে জানতে হবে।" রাজ এদিন সাংবাদিকদের নিরাপত্তার দিকটিও তুলে ধরে বলেন, "একটা রিপোর্ট সংগ্রহ করতে গিয়ে বিপদে পড়লে বাকিগুলো হবে না। আর নিরাপদ থাকলে বাকি আরও অনেক খবর করা যাবে। তাই নিজেকে নিরাপদে রাখাটা খুব জরুরি। ফ্লাইটে উঠলে কোনও বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে আগে নিজেকে অক্সিজেন মাস্ক পরতে বলা হয়। নিজে বাঁচলে অন্যকে বাঁচানো সম্ভব হবে। নচেত নয়।"