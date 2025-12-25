ETV Bharat / entertainment

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে ব়্যাগিং ! স্মৃতি উস্কে দিল রাজের 'হোক কলরব'

বড়পর্দায় কবে মুক্তি পাচ্ছে এই সিনেমা ?

raj-chakrabartys-hok-kolorob-teaser-out-saswata-chatterjee-steals-spotlight
'হোক কলরব' টিজার (পোস্টার)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 25, 2025 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 25 ডিসেম্বর: সালটা 2023 ৷ ঘটনাস্থল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেল ৷ প্রথম বর্ষের এক ছাত্র ব়্যাগিংয়ের শিকার ৷ পরিণতি আত্মহত্যা ৷ সেই ঘটনা গোটা বাংলাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল ৷ আড়াই বছর পর সেই ঘটনা উস্কে দিলেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী ৷ বড়দিনে প্রকাশ্যে আনলেন 'হোক কলরব' (Hok Kolorob) সিনেমার টিজার ৷ যেখানে ধরা পড়ল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের টুকরো ঝলক।

টিজারের শুরুতেই দেখা যায়, এক ছাত্র হোস্টেলের ছাদে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে ৷ তারপরেই মরণ ঝাঁপ ৷ প্রতিবাদে জ্বলে ওঠে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ৷ শুরু হয় ছাত্র বনাম পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ। পুলিশের পোশাকে এক ঝলক নজরে আসেন অভিনেতা রোহন ভট্টাচার্য ৷ কিন্তু পিকচার আভি বাকি হ্যায় ৷

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ সামলাতে যখন বাকি পুলিশ অফিসাররা হিমশিম খাচ্ছেন তখন আসরে আসেন পুলিশ অফিসার ক্ষুদিরাম চাকি ৷ যিনি ঝোলেন না, ঝোলান ৷ এই চরিত্রে নজর কাড়েন অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় (Saswata Chatterjee) ৷ ছাত্রনেতা হিসাবে দেখা মেলে জন ভট্টাচার্য ও ওম সাহানির মতো অভিনেতার ৷ প্রথম ঝলকেই বোঝা যাচ্ছে, ছবি জুড়ে যেমন অ্যাকশন, টান টান সংলাপ থাকছে তেমনই থাকছে সমাজের বেড়ে চলা কঠিন রোগ ব়্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে ভীষণ রকম প্রতিবাদ ৷ রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত সিনেমায় প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, রোহন ভট্টাচার্য, ওম সাহানি, অভীকা মালাকার-সহ আরও অনেককে ৷ চলতি বছরের অগস্ট মাসে এই ছবির ঘোষণা করেছিলেন পরিচালক। সত্য ঘটনা অবলম্বনেই তৈরি হয়েছে, সিনেমার চিত্রনাট্য, খবর এমনটাই ৷

রাজ চক্রবর্তী এদিন ছবির টিজার পোস্ট করে লেখেন, 'মুখচোরা প্রতিবাদ নয়, এবার হোক কলরব।' প্রসঙ্গত এর আগেও রাজ চক্রবর্তীর পরিচালনায় পুলিশের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। 'প্রলয়' এবং 'আবার প্রলয়' ছবিতে অনিমেষের চরিত্রে নজর কেড়েছিলেন অভিনেতা। এবার একেবারে অন্য মেজাজে দেখা যাবে শাশ্বতকে ৷ নতুন বছর অর্থাৎ 2026 সালের 23 জানুয়ারি, সরস্বতী পুজোর দিন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে হোক করলব ৷ উল্লেখ্য, একই দিনে, বড়পর্দায় মুক্তি পাচ্ছে উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজের 'ভানুপ্রিয়া ভাতের হোটেল' ৷ নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত সিনেমাটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন অরিত্র মুখোপাধ্যায় ৷ বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন মিমি চক্রবর্তী, বনি সেনগুপ্ত, স্বস্তিকা দত্ত ও সোহম মজুমদার ৷

TAGGED:

RAJ CHAKRABARTY
SUBHASHREE GANGULY
HOK KOLOROB RELEASE DATE
হোক কলরব টিজার
HOK KOLOROB TEASER RELEASE DATE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.