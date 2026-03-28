যেভাবে খেলতে চাইবে সেভাবেই খেলব, এই খেলাটাও রগড়ে দেওয়ার মতো হবে- রাজ চক্রবর্তী

যেভাবে খেলতে চাইবে সেভাবেই খেলব, এই খেলাটাও রগড়ে দেওয়ার মতো হবে- রাজ চক্রবর্তী
বারাকপুর কেন্দ্র থেকে ফের নির্বাচনে লড়ার টিকিট পেয়েছেন পরিচালক-বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী ৷ এবারের ভোটে বিরোধীদের সঙ্গে কীভাবে খেলতে চাইছেন রাজ, শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 28, 2026 at 11:27 AM IST
2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে বারাকপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জয়লাভ করে বিধায়ক পদে বসেন পরিচালক-প্রযোজক রাজ চক্রবর্তী। এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও একই কেন্দ্র থেকে লড়বেন তিনি। তাঁর বিপক্ষীয় শিবিরে বিজেপির পক্ষ থেকে কৌস্তভ বাগচী এবং সিপিএমের প্রার্থী সুমন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই রাজ এবং কৌস্তভ একে অপরকে বাক্যবাণে বিঁধেছেন বেশ পরিহাসের সুরে, যাকে 'মেকি লড়াই' বলে আখ্যা দিয়েছেন ওই কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সুমন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
"খেলা হবে সমানে সমানে" বলা না গেলেও টক্কর চলবে তা বলাই বাহুল্য। রাজের কথায়, খেলার জন্য বিপক্ষে একজন বড় খেলোয়ার দরকার। না হলে খেলাটা জমে না। বিপক্ষ যেভাবে খেলবে রাজের দলও সেভাবে খেলতে প্রস্তুত। 2026-এ বিরোধীদের অত সহজে ছাড়তে নারাজ রাজ। বারাকপুরের কোণায় কোণায় বিপুল প্রচার চালাচ্ছেন পরিচালক-রাজনীতিবিদ। পৌঁছে যাচ্ছেন মানুষের দরজায়। তাঁর ফাঁকেই কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির সঙ্গে ৷
ইটিভি ভারত: আরও একবার বারাকপুরের প্রার্থী। চেনা জায়গায় লড়াইয়ের সুবিধা কী?
রাজ: প্রথমত বারাকপুর একটা ঐতিহাসিক শহর। এখানকার মানুষজন খুব ভালো। গত পাঁচ বছরে এখানকার মানুষের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা সে কাজের নিরিখে হোক বা ব্যক্তিগত স্তরে, এর ফলে একটা সুবিধা তো থাকেই। তা ছাড়া বারাকপুর ও টিটাগড়ের কর্মীরা খুব অ্যাকটিভ। 365 দিন ওঁরা মানুষের জন্য কাজ করে চলেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে একশোটির উপর জনমুখী প্রকল্প মানুষের জন্য দিয়েছেন সেগুলিকে মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট, ড্রেন সবদিকের প্রতি এঁদের দৃষ্টি। 75 শতাংশ মতো কাজ হয়েছে। আরও বাকি আছে, সেগুলো এবার করতে হবে। অনেক বড় বড় কাজ বাকি।
যখন যেগুলো করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছি সেগুলোর দিকে বেশি নজর দিয়েছি। কলকাতায় থাকলেও চার থেকে পাঁচদিন আমি এখানে এসেছি। কোনও বিশেষ কাজে বাইরে থাকলেও আমার ফোন সবসময় চালু থাকে। কোনও সমস্যার কথা জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে আমার টিম পাঠিয়ে সেই কাজটা করার চেষ্টা করেছি। আমি রোজ আসার থেকেও বেশি দরকার কাজগুলো সম্পন্ন হওয়া। একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে যখন কাজ করেছি তখন একবারও ভাবিনি সামনের মানুষটা তৃণমূল, বিজেপি নাকি সিপিএম, নাকি কংগ্রেস। সবসময় ভেবেছি এই শহরটার দায়িত্ব আমার, এই বিধানসভার দায়িত্বটা আমার। সবাই মিলে কাজটা করব।
আমাদের নেত্রী বলেন, মানুষের জন্য 365 দিন কাজ করো। তা হলে ভোটের দিন তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি ভাগ্যবান যে আমাদের দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে দ্বিতীয়বারের জন্য প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছেন। ওঁরা মনে করেছেন যে আমি এর উপযুক্ত। আমি প্রচারও শুরু করেছি। মানুষের ভালো সাড়া পাচ্ছি। ওনারা আমি দ্বিতীয়বার আসায় খুশি। মুখ্যমন্ত্রীকে ওনারা ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। বলছেন আমরা তোমার সঙ্গে আছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য আরও শক্তিশালী করে মুখ্যমন্ত্রী করতে চান ওঁরা। বিজেপির সঙ্গে এবারের লড়াইটা আরও বড়। কারণ সিলিন্ডার গ্যাস নিয়ে মানুষের যে ভোগান্তি চলছে তা নতুন করে বলার নয়। মানুষের নিজেরই খাওয়ার গ্যাস নেই। বাড়িতে অতিথি আসলে সমস্যা আরও। ইন্ডাকশনও পাওয়া যাচ্ছে না। গোটা দেশ ক্রাইসিসের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। পেট্রোলের দাম, ডিজেলের দাম বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের এখানে জুটমিল এরিয়া রয়েছে। মিলগুলো চালানো যাচ্ছে না। কেননা জুটের সাপ্লাই নেই। আগে বাংলাদেশ থেকে জুট আসত সোজা কলকাতায়। এখন চলে যায় বম্বেতে।
তাই আগে টন প্রতি আনতে যা পয়সা লাগত এখন তার থেকে অনেক বেশি লাগে। সেন্ট্রাল জুটের যে চাহিদা দিত তা আর বাংলায় আসছে না। আসলে কেন্দ্র চাইছে এখানকার জুটমিলগুলো যাতে বন্ধ হয়ে যায়। তাতে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হবে এবং সরকারের উপর চাপ তৈরি করবে। পাশাপাশি ওরা মহিলাদের অসম্মান করছে, এদের ইমোশন বলে কিছু নেই। এমন একটা দল আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হয়ে দেশ চালাতে চাইছে। একটা দল যারা ঠিক করে দিচ্ছে তুমি কী খাবে, কী পরবে, কার সঙ্গে কথা বলবে, কার সঙ্গে মিশবে। মানুষ এগুলো দেখছে। উত্তরও দেবে। আমরা ভারতবাসী। ঐক্যে বিশ্বাসী। ভাষা, জাতি, ধর্মের নামে আমাদের ভাগ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে ওরা। মানুষ অনেক সচেতন। তারাই এর উত্তর দেবে।
ইটিভি ভারত: আর কোন কোন দিকে সংস্কার প্রয়োজন এই অঞ্চলে?
রাজ: বারাকপুর টাউনের কিছু ওয়ার্ডে জলনিকাশী ব্যবস্থায় সমস্যা আছে। 11, 12, 15, 5, 6, 7, 8 এই ওয়ার্ডগুলোতে বর্ষার সময়ে অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে যায়। কীভাবে তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান করা যায় সেটার জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান রয়েছে। দেড়-পৌনে দুই কিলোমিটার রাস্তার বারাসাত রোডটা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। টাকা স্যাংশন হয়ে গিয়েছে। আরও আগে কাজটা হলে ভালো হত। তবে শিগগিরই হবে। অফিস টাইমে, স্কুলের টাইমে রাস্তাটায় খুব জ্যাম হয়ে যায়। এই রাস্তার কাজটা হওয়া খুব দরকার। না হলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। দু'পাশে অনেক ইলেকট্রিক পোস্ট আছে, সেগুলো মাটির তলায় নিয়ে যেতে হবে। জলের পাইপ পুরোটাই মাটির তলা দিয়ে যায়। মাঝেমাঝেই লিক করে রাস্তা খারাপ হয়ে যায়। বিএন বোস হাসপাতালের দু'কোটি টাকা খরচ করে সংস্কার করেছি। সিটি স্ক্যানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, রক্ত পরীক্ষা, লিফটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেডেরও ব্যবস্থা হবে। প্রায় অনেকটাই করেছি। আরও করতে হবে।
কেননা এই হাসপাতালের উপরে অনেকেই নির্ভর করে। জায়াগা নেই, তাও যেভাবেই হোক এটাকে বড় করতে হবে। কেননা জনসংখ্যা বাড়ছে। ফলে মানুষের প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছে। টিটাগড়ে জুটমিলগুলোর অবস্থা খুব খারাপ। চার-পাঁচ মাস ধরে জুট আসছে না। কর্মীদের চলবে কীভাবে? এর একটা অন্য উপায় ভাবতে হবে। মালিকদের বলতে হবে জুট না এলেও ওরা যেন বসে না যায় তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। 2026 টেকনোলজির যুগ। ওয়াইফাই ফ্রি শহর করার ইচ্ছা আছে আগামীদিনে। এখন সবই মোবাইলের মাধ্যমে হয়। কেনাকাটা থেকে খাওয়াদাওয়া সবই। অনেক মানুষের বাড়িতে হয়তো ওয়াইফাই থাকে। আবার অনেকেরই নেই। প্রয়োজনমতো ডেটা তারা হয়ত ভরতে পারে না। ইচ্ছা আছে টিটাগড় আর বারাকপুরকে ওয়াইফাই ফ্রি করে দেওয়ার। কথাবার্তা চলছে। রবীন্দ্র ভবনকে আধুনিকতার ছোঁয়া দেওয়া হচ্ছে। ওখানেই মাতৃসদনে লিফট লাগানো হয়েছে। সংস্কারের কাজও হবে।
প্রায় প্রত্যেকটা স্কুলে রঙ করানোর ইচ্ছা আছে। বাচ্চারা স্কুলে আসলে যেন পজিটিভ এনার্জি পায়। বেঞ্চগুলোকে ঠিক করাতে হবে। স্মার্টবোর্ড, লাইব্রেরি, কম্পিউটার যা প্রয়োজন তা করানোর পরিকল্পনা আছে। কিছু বাচ্চা সায়েন্স সিটি ঘুরতে যেতে চেয়েছিল। নিয়ে গিয়েছি তাদের। আমি আমার মতো করে চেষ্টা করছি। আমার সঙ্গে সবারই সম্পর্ক ভালো। তবে, আমি বাচ্চাদের একটু বেশিই ভালোবাসি। প্রচারে গিয়ে কত বাচ্চা দেখছি যারা আমার ইউভান আর ইয়ালিনির বয়সি। আমি কানেক্ট করতে পারি খুব ওদেরকে। আর আমি খুব ইমোশনাল। যদি ভালো কাজ করতে পারি তা হলে সবথেকে বেশি আমার ভালো লাগবে। চেষ্টা থাকলে করা যায় বলে আমার বিশ্বাস। একশোভাগ চেষ্টা থাকলে সত্তর ভাগ করা যায়। তবে, কেউ যদি আমার কাছে চাকরি চায়, আমি দিতে পারব না। কেউ যদি আমার কাছে অর্থসাহায্য চায় তা হলে হয়ত একবার বলে আমি কারওর থেকে এনে দিতে পারব। তবে, রোজ রোজ তো দিতে পারব না। পরিষেবা আমি দিতে পারব।
ইটিভি ভারত: মূল বিরোধী পক্ষের প্রার্থী 50 হাজার ভোটের চ্যালেঞ্জ দিয়েছে রাজ চক্রবর্তীকে। আপনার উত্তর শুনে আরেক দল বিরোধী বলছে গোটা ব্যাপারটা মেকি। আপনার কী বক্তব্য এই নিয়ে?
রাজ: আমার বিরোধীর বড় স্বপ্ন নিয়ে আসাই ভালো। কেননা তিনি লড়তে এসেছেন রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে এবং তৃণমূলের সঙ্গে। বড় স্বপ্ন না নিয়ে আসলে ছোট জায়গাতেও পৌঁছানো যাবে না। আমাকে 50 হাজারে হারাবে বলছেন, আসলে উনি জানেনই না টোটাল ভোটের পরিসংখ্যান কত। প্রথমবার এমএলএ-র টিকিট পেয়ে খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন উনি। স্বপ্ন দেখা ভালো কিন্তু সেটা রাতে, দিনে নয়। আমি চাই উনি অন্তত পাঁচ হাজার ভোট পান। কেননা একবার কাউন্সিলর ভোটে দাঁড়িয়ে উনি গো হারা হেরেছিলেন। উনি নাকি খুব হাইপার। যখন যা খুশি করে বসেন। এলাকার মানুষের কাছে একটু অন্যভাবেও পরিচিত উনি। নিজের দলের লোকেরাই নাকি ওনার আশেপাশে থাকে না। স্বপ্ন দেখছেন ভালো কথা। বাকিটা তো 4 মে-তে বোঝা যাবে। আসলে বিপক্ষে ভালো খেলোয়াড় না থাকলে খেলাটা জমে না। তবে, খেলাটা এবার ভালোই হবে। 2026-এ ওদের অত সহজে ছেড়ে দেবো না। যেভাবে খেলতে চাইবে সেভাবেই খেলব। ওরা ডজ দিলে আমরাও ডজ দেবো। আমরা খেলতে খেলতে রগড়ে দিই না ? এই খেলাটাও রগড়ে দেওয়ার মতো হবে।
ইটিভি ভারত: কেমন বাংলা দেখতে চান রাজ চক্রবর্তী?
রাজ: যেখানে গণতন্ত্র থাকবে, মহিলারা সুরক্ষিত থাকবে এমন বাংলা চাই। বাঙালিরা খুব আবেগপ্রবণ। একইসঙ্গে সংস্কৃতিপ্রবণ। আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই একটা তবলা বা একটা হারমোনিয়াম আছে। আমরা এসব নিয়েই বড় হয়েছি। আর ওদিকে কেউ নাচলে বিজেপিরা কটাক্ষ করে তাকে বলে 'নাচনিয়া'। এরা শিল্পীদের মূলত খুব অপমান করে থাকে। মানুষ যাতে নিজেদের সত্ত্বাটাকে তুলে ধরতে পারে এমন বাংলা চাই। আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি। মাছ, মাংস আমরা খাবই। রবিবারে মাংস-ভাত খেয়ে ভাতঘুম না দিলে আমাদের চলে না। আমরা রাজনীতি, ফুটবল, ক্রিকেট নিয়ে মন খুলে আলোচনা করব, আমরা ক্রিকেট, ফুটবল, হাডুডু, ক্যারম খেলব, ঘুড়ি ওড়াব, গান করব, নাচ করব, নাটক করব, সিনেমা বানাবো- কিন্তু আমাদের মতো করে। আমরা খুব ভালো আছি, ভালো থাকব। আমাদের ছেলেমেয়েরাও এখানে ভালো আছে ভালো থাকবে।
ইটিভি ভারত: এখানে খেলাধুলোর একটা জোয়ার আছে।
রাজ: বিধায়ক তহবিল থেকে দু-তিনটে মাঠের কাজ করেছি ইতিমধ্যেই। মাঠে লাইট লাগানো হয়েছে। আরও কিছু মাঠ বাকি আছে। আমাদের বারাকপুরে একটা স্টেডিয়াম আছে খুব সুন্দর। ওখানে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানেরও খেলা হয়েছে। মূলত লিগের খেলাগুলো হয়। বাচ্চাদের খেলার জন্যও উপযুক্ত। এটাও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করে দিয়েছেন। খেলাধুলো, পড়াশুনার জন্য যার যা দরকার আমি তা করার জন্য পাশে আছি সবসময়।
ইটিভি ভারত: অভয়ার মা প্রার্থী হয়েছেন। এই নিয়ে আপনার বক্তব্য?
রাজ: আমি এই নিয়ে কিছু বলব না।
ইটিভি ভারত: বিদোধীদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা?
রাজ: খুব গরম পড়েছে। সুস্থ থাকুন। অনেকদিন খেলতে হবে এখনও। মাঠে থেকেই খেলতে হবে। উনি রাজনৈতিকভাবে আমার বিরোধী হতে পারেন, ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা আমার নেই ওনার সঙ্গে। কেউই আমার শত্রু নয়। আমি শত্রুতায় বিশ্বাস করি না। উনি ওনার মতো লড়বেন আমি আমার মতো। মঙ্গল হোক সবার।