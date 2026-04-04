রাজ চক্রবর্তীর প্রযোজনায় আসছে 'প্রতিজ্ঞা', প্রেমের গল্পে নতুন জুটি অভীকা-রণজয়

রাজ এই ধারাবাহির সম্পর্কে বলেন, "আমার আর শুভশ্রীর প্রেম এখনও একইরকম আছে। আমি ভালোবাসার গল্প বলতে ভালোবাসি। প্রেমের ছবিই বানিয়েছি বেশি। এটাও নির্ভেজাল প্রেমের গল্প।"

raj-chakrabarty-subhashree-gangulys-production-house-produce-pratigya
আসছে নতুন সিরিয়াল (পোস্টার)
Published : April 4, 2026 at 11:05 AM IST

কলকাতা, 4 এপ্রিল: রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিটের নীরবতা পালন করে শুরু হয় রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় প্রযোজিত আসন্ন বাংলা ধারাবাহিক 'প্রতিজ্ঞা'র সাংবাদিক সম্মেলন। হাজির ছিলেন প্রযোজক রাজ চক্রবর্তী, অভিনেত্রী অভীকা মালাকার, স্বপ্নীলা চক্রবর্তী, রণজয় বিষ্ণু এবং ধারাবাহিকের পরিচালক অমিত দাস। আগামী 7 এপ্রিল থেকে শুরু হতে চলেছে এই ধারাবাহিক। প্রতিদিন রাত সাড়ে 9টায় সম্প্রচারিত হবে 'প্রতীজ্ঞা'।

স্মৃতি মুছে যেতে পারে। পরিচয় বদলে যেতে পারে। জীবন অপ্রত্যাশিত মোড় নিতে পারে। কিন্তু কিছু প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি সময়ের থেকেও শক্তিশালী। ভালোবাসা, হারিয়ে যাওয়া আর নিয়তির গল্প বলবে আসন্ন ধারাবাহিক' প্রতিজ্ঞা'। ছোটবেলার বন্ধুত্ব, শৈশবে খেলার ছলে বিয়ে, এরপরে দূরত্ব, পরে আবার কাছে আসা। এর মাঝেই বাঁধা পড়েছেন অভীকা মালাকার এবং রণজয় বিষ্ণু। ওদিকে স্বপ্নীলা আছেন একেবারে অন্যরকমের একটি রোলে। শুরুতেই স্বপ্নীলার চরিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে রাজ মজা করে বলেন, "যার কাছে যা আছে সব সামলে। সেটে স্বপ্নীলা থাকলে আমরা আমাদের জিনিস সবসময় চেক করে বেরোই।..." আসলে এখানে স্বপ্নীলার চরিত্রটায় এরকমই কিছু আছে।

কী বললেন ধারাবাহিকের কলাকুশলী থেকে পরিচালক-প্রযোজক ? (ইটিভি ভারত)

গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বভাবের মানুষ, যাদের একসূত্রে বেঁধেছে নিয়তি। গল্পের নায়িকা ছুটি। সে একজন দৃঢ়চেতা তরুণী, আশ্রমে বড় হওয়া তার। নিজের অতীতের কোনও স্মৃতি নেই, তবুও তার মধ্যে আছে অদম্য মানসিক শক্তি, সহানুভূতি আর সত্যের প্রতি অটল বিশ্বাস। ওদিকে গল্পের নায়ক অভিমন্যু একজন মেধাবী ও সফল ক্রিমিনাল লইয়ার, যে আবেগের চেয়ে যুক্তিতে বেশি বিশ্বাস করে। ভালোবাসা ও বিয়ের ধারণা থেকে সে অনেক আগেই নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

বহু বছর আগে পরী এবং অভিমন্যু ছিল একে অপরের ছেলেবেলার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তাদের বন্ধুত্ব একদিন ভালোবাসায় পরিণত হওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু এক ভয়াবহ ও পরিকল্পিত দুর্ঘটনা সবকিছু বদলে দেয়। পরী বড় হয়ে ওঠে ছুটি নামে। ওদিকে ঝুমকি মিথ্যা পরিচয় দিয়ে নিজেকে পরী বলে দাবি করে, আর সেই থেকেই শুরু হয় সত্য আর মিথ্যার লড়াই। এই গল্পের আবেগের কেন্দ্রে রয়েছে আরও এক অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা। এক তরুণী, যে এক দুর্ঘটনার পর নিজের কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু হার না মেনে সে শিখে নেয় সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটাকেই নিজের শক্তি বানায় এবং পরে একজন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ শিক্ষক হয়ে ওঠে, যারা কথায় নিজেদের প্রকাশ করতে পারে না তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। এমনই এক গল্প নিয়ে আসছে 'প্রতিজ্ঞা'।

raj-chakrabarty-subhashree-gangulys-production-house-produce-pratigya
'প্রতিজ্ঞা' ধারাবাহিকের কলাকুশলীরা (ইটিভি ভারত)

এই ধারাবাহিকে নিখাদ ভালোবাসা থাকবে বলেই জানান রাজ। এদিন রসিকতার মেজাজেই ছিলেন প্রযোজক মহাশয়। বললেন, "আমার আর শুভশ্রীর প্রেম এখনও একইরকম আছে। আমি ভালোবাসার গল্প বলতে ভালোবাসি। প্রেমের ছবিই বানিয়েছি বেশি। এটাও নির্ভেজাল প্রেমের গল্প।"

ত্রিকোণ প্রেম? ইটিভি ভারতের প্রশ্নে রাজের উত্তর, "প্রেম যখন আছে তা অনেক কোণ থেকেই হতে পারে। চমক থাক।"
অভীকা, রণজয়, স্বপ্নীলা প্রত্যেকেই নিজেদের চরিত্র নিয়ে খুশি। অভীকা বলেন, "বাস্তবে প্রেম প্রতিজ্ঞার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। আমি খুব আনরোম্যান্টিক এমনিতে। দেখা যাক এই ধারাবাহিক করতে করতে যদি কিছু শিখতে পারি।" প্রায়শই হঠাত বন্ধ হয়ে যায় ধারাবাহিক। সেই ব্যাপারে পরিচালক ও প্রযোজকের কথা জানতে চাইলে অমিত দাস এবং রাজ চক্রবর্তী দুজনেই বলেন, "গল্প ভালো চায় দর্শক। ভালো হলে দেখবে নচেত নয়।" রাজ বলেন, "যদি দেখি আমার সিরিয়াল মানুষ দেখছেন না আমি নিজে চ্যানেলকে বলতে প্রস্তুত থাকি ধারাবাহিকটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য।"

অভীকা, রণজয়, স্বপ্নীলা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে অনুরাধা রায়, অনিন্দ্য সরকার, অনিমেষ ভাদুড়ি সহ আরও অনেকে।

আরও পড়ুন

  1. সৌরভের বায়োপিকের শুটিং শুরু, রাজকুমার অভিনীত সিনেমার নাম কী ?
  2. আট বছর পর পরিচালনায় কিউ, পরিচালকের চোখ ডিজিটাল দুনিয়ায়
  3. হইচইতে মে মাসে আসছে রহস্যনির্ভর 'কুহেলি', ওটিটি-তে পা সুস্মিতার

