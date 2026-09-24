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কোন শো-এর কপিরাইট নিয়ে 'রাঁধুনি না কাঁদুনি' ? সাফ জানালেন রাজ, কী বলছেন বাকিরা?

Radhuni na Kaduni Telecast date-time: রান্নাঘরে তারকাদের ধুন্ধুমার কাণ্ড দেখা যাবে 3 অক্টোবর থেকে ৷ সঞ্চালনা জমাবেন অঙ্কুশ ৷

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'রাঁধুনি না কাঁদুনি' সাংবাদিক সম্মেলন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 5:17 PM IST

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কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: রাজ চক্রবর্তীর পরিচালনায় আসছে নতুন রান্নার শো 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'! প্রযোজনায় এস ভি এফ। সঞ্চালনায় অঙ্কুশ হাজরা। প্রতিযোগী হিসেবে দেখা যাবে ইমন চক্রবর্তী, রূপাঞ্জনা মিত্র, কাঞ্চন মল্লিক, শ্রীময়ী চট্টরাজ, সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুস্মিত মুখোপাধ্যায়, অন্বেষা হাজরা, ঊষসী রায়, সায়ন ঘোষ, সৌরভ দাস, দর্শনা বণিক, প্রেরণা দাস, শ্যামৌপ্তি মুদলিকে।

কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে পরিচালক রাজ চক্রবর্তী বলেন, "আমাদের বাংলা ইন্ডাস্ট্রির সকলেই মাল্টি ট্যালেন্টেড। তাঁদের ব্যবহার করা হয় না। যাঁরা এই শো'তে অংশ নিয়েছেন প্রত্যেকে এই শোটিকে সমৃদ্ধ করছেন। আমি ভাগ্যবান এঁদেরকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি। পাশাপাশি সকলের প্রিয় অঙ্কুশ সঞ্চালনায়। এই শো দেখে অনেক অনেক ভাষার শো-এর সঙ্গে মিল খুঁজবেন। তাঁদের আমি বলেই দিই, এটা মূলত 'ওয়াসপ কুক অফ আমেরিকা' বলে একটা শো আছে তার কপিরাইট নিয়ে করা। এটা একটা নন ফিকশন শো হলেও প্রত্যেকটা এপিসোডকে নন ফিকশনের মতো করে সাজানো হয়েছে। রান্না, মজা, প্রেম সবই আছে এখানে। ঝগড়া, কান্না, রান্না সবই আছে।"

অঙ্কুশ বলেন, "এখানে কোনও স্ক্রিপ্ট নেই। মজা করতে করতে শুট হয়। প্রত্যেকে ট্যালেন্টেড। সকলের মধ্যে দারুণ বন্ডিং। রাজ দা একমাত্র চিৎকার করে একজনকেই বকে সে হল কাঞ্চন দা। অনেক চমক আছে। সত্যিই ঝগড়া হয়েছে। রান্না করতে গিয়েও রাজনীতি হয়েছে এখানে। যেটা বাস্তবেও হয়। এই নিয়ে বেশি বলব না।" প্রতিযোগী ইমন বলেন, "একদম নতুন অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। এখানে এসে বুঝতে পেরেছি যে আমি রাঁধতে পারি। এখানে এসে রান্নার প্রতি একটা ভালোবাসা তৈরি হয়েছে। অনেক টোটকাও শিখছি।"

অন্বেষা হাজরার কথায়, "এই শো'টাতে এসে বুঝেছি আমারও রান্নার প্রতি ভালোবাসা, আগ্রহ আছে। কীভাবে সেটা বুঝেছি সেটা এপিসোডগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন সবাই।" কাঞ্চন মল্লিক জানান, "শো শুরুর সময়ে আমি কাঁদুনিই ছিলাম। এখন আমি রাঁধুনি। আমি এখানে আসার আগে গ্যাসই জ্বালাতে পারতাম না। এখন সবজি কাটা থেকে, মিক্সিতে মশলা বাটা, প্লেটিং সবই করি। এখন কেউ যদি বলে কাঞ্চন রেঁধে দেখা। আমি চ্যালেঞ্জটা নিয়ে নেবো।" একইভাবে আসন্ন শো-তে অংশগ্রহণ নিয়ে আপ্লুত ঊষসী, সুস্মিত, রূপাঞ্জনা, সুজয় প্রসাদ সকলেই। আগামী 3 অক্টোবর থেকে প্রতিদিন রাত সাড়ে 9 টায় টিভির পর্দায় দেখা যাবে তারকাদের রান্নার নতুন যুদ্ধ।

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TAGGED:

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রাঁধুনি না কাঁদুনি
রাজ চক্রবর্তী
RADHUNI NA KADUNI COOKING SHOW

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