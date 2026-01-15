মিটবে শাশুড়ি-বৌমার তিক্ততা ! পাড়ায় পাড়ায় চলবে রাজের 'লক্ষ্মী এলো ঘরে’

মিটবে শাশুড়ি-বৌমার তিক্ততা ! পাড়ায় পাড়ায় চলবে রাজের 'লক্ষ্মী এলো ঘরে’
শাশুড়ি বৌমার মধ্যে দূরত্ব ঘুচিয়ে দিচ্ছে মমতা সরকারের দেওয়া প্রকল্পগুলি। কীভাবে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 15, 2026 at 9:25 AM IST
কলকাতা, 15 জানুয়ারি: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই প্রচারের জন্য আঁট ঘাট বেঁধে তৈরি শাসক দল। রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ান সামনে রেখে সিনেমার পথে হাঁটলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)। ছবি পরিচালনার দায়িত্বে অরিজিৎ চক্রবর্তী। ছবির নাম 'লক্ষ্মী এলো ঘরে’ (lokkhi elo ghore)। নেপথ্য কারিগর পরিচালক তথা ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী (Raj Chakrabarty)।
নন্দন-2-তে আয়োজিত এই ছবির সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রাজ চক্রবর্তী, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিতৃষা কুণ্ডু-সহ আরও অনেকে। রাজ্য সরকারের চালু করা প্রকল্পগুলির কথা তুলে ধরা হয়েছে এই ছবিতে।
সিনেমার মূল বিষয়, শাশুড়ি বৌমার মধ্যে দূরত্ব ঘুচিয়ে দিচ্ছে মমতা সরকারের দেওয়া প্রকল্পগুলি। এই ছবিতে শাশুড়ির চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোহিনী সেনগুপ্ত। বৌমার চরিত্রে রয়েছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। এ ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়, অঙ্কুশ হাজরা, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।
গল্পটা এরকম- এক কৃষকের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী আচমকাই তাঁর স্বামীকে হারিয়েছে। মাঠে কাজ করতে করতে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয় কৃষক। আর তারপরেই সব শেষ। উঠোনে শোয়ানো স্বামীর দেহের সামনে ভেঙে ফেলা হচ্ছে তরুণীর শাঁখা-পলা। মুছে দেওয়া হচ্ছে সিঁথির সিঁদুর। আর দেহ সৎকারের আগেই শাশুড়ির গঞ্জনার কবলে বৌমা। ওদিকে বৌমাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়। সে সাহায্য নিচ্ছে রাজ্য সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধির। অভাবের সংসারে রুপোলি রেখা হয়ে হাজির হচ্ছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'।
আধপেটা খাওয়া জীবনে আবির্ভূত হচ্ছে ডিম-ভাতের গন্ধ। বন্ধ্যা জমিতে সেই তরুণী ফসল ফলাতে পাচ্ছে 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পের সহায়তায়। পাচ্ছে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর ঋণ। শুরু হচ্ছে বন্ধ্যা জমিতে চাষাবাদ। কিন্তু তাতেও তার উপর থেকে গঞ্জনা কমছে না শাশুড়ির। গ্রামের স্থানীয় মোড়ল এবং তাঁর বাহিনীর কুনজরেও পড়তে হচ্ছে তাকে। বাড়িতে নাবালিকা ননদ আছে তার। শাশুড়ির মদতেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল তার। রুখে দিয়ে ননদকে স্কুলে পাঠায় সেই অকাল বিধবা বৌদি। সে মেয়ে পেল 'কন্যাশ্রী'। তার পর হাঁটুর ব্যথায় কাবু শাশুড়ির চিকিৎসার বন্দোবস্ত করাল 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ডের মাধ্যমে। ঝড়ে ভেঙে যাওয়া মাটির বাড়ি পাকা করে দিল রাজ্যের সরকার। তৈরি হল 'বাংলার বাড়ি'। আর তারপর সেই শাশুড়িই বৌমাকে বরণ করে ঘরে তুলল। শাশুড়ি-বৌমার তিক্ততা ঘুচিয়ে দিল মমতার সরকারের একের পর এক প্রকল্প।
মূলত গ্রাম-মফস্সল এবং শহর এলাকার গরিব অঞ্চলের কথা মাথায় রেখেই নির্মাণ করা হয়েছে এই ছবি। রাজ বলেন, " 15 দিনের মধ্যে এই ছবি নির্মাণ করতে হয়েছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। অভিষেক নিজে চিত্রনাট্য শুনে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন।" এহেন চিত্রনাট্যেই 55 মিনিটের ছবি নির্মাণ করেছে তৃণমূল, যা ভোটের আগে পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করা হবে বলে জানানো হয়েছে। পর্দা ঝুলিয়ে দেখাবে শাসকদল। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই ছবি নির্মিত হয়েছে।
তৃণমূল নির্মিত 'লক্ষ্মী এল ঘরে'র প্রথম প্রদর্শনী হয়ে গেল বুধবার নন্দনে। যেখানে হাজির ছিলেন অভিষেক স্বয়ং। ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভা ও লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদ একাধিক মন্ত্রীও। ছিলেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, হরনাথ চক্রবর্তী, প্রিয়াঙ্কা সরকারদের মতো টলিউ়ডের বেশ কিছু পরিচিত মুখও। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা না-দেওয়ার তৃণমূলের রাজনৈতিক অভিযোগ থেকে এসআইআর প্রসঙ্গও উঠে এসেছে ছবিতে।