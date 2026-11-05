ভালোবাসার মিষ্টি অনুভূতিতে ডুব গৌরব-রূপসার, মুক্তি পেল 'জান্নাত' ছবির রোমান্টিক গান
Song from Bengali film 'Jannat': মিষ্টি সুর, প্রেমের আবেগে ভরপুর 'তোরই হলাম' দর্শক-শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেছে 'জান্নাত' ছবির প্রেমের জগতের এক ঝলক।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 11:30 AM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: রাজ বর্মন ও অঙ্কিতা ভট্টাচার্যের কণ্ঠে মুক্তি পেল 'জান্নাত' ছবির রোম্যান্টিক গান 'তোরই হলাম' ৷ গৌরব দাস ও রূপসা মুখোপাধ্যায় অভিনীত এই প্রেমের ছবি মুক্তি পাবে চলতি নভেম্বরেই। ভালোবাসার এক মিষ্টি অনুভূতি নিয়ে মুক্তি পেল ‘জান্নাত’-এর নতুন রোম্যান্টিক গান। এই গান তুলে ধরেছে প্রেমে পড়ার প্রথম অনুভূতি, একসঙ্গে পথচলার স্বপ্ন এবং ভালোবাসার আবেগঘন মুহূর্তগুলিকে।
গানটির সুর করেছেন আয়ুষ দাস এবং কথা লিখেছেন সুদীপ কুমার দীপ। সংগীত আয়োজন ও প্রোগ্রামিংয়ের দায়িত্বেও রয়েছেন আয়ুষ দাস। গিটার ডিজাইন করেছেন জাকির উদ্দিন খান। মুম্বইয়ের সাউন্ড সিম্ফনি স্টুডিওজে গানটির মিক্সিং ও মাস্টারিং করেছেন শিলাদিত্য সরকার। স্টুডিও অ্যাকুস্টিকায় কণ্ঠ রেকর্ডিং করেছেন সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। মিষ্টি সুর, প্রেমের আবেগ এবং দুই শিল্পীর কণ্ঠের মেলবন্ধনে ‘তোরই হলাম’ দর্শক-শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেছে ‘জান্নাত’ ছবির প্রেমের জগতের এক ঝলক। এম এন রাজের গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় তৈরি ‘জান্নাত’-এ মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন গৌরব দাস ও রূপসা মুখোপাধ্যায়। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, ধর্মীয় ভেদাভেদ এবং নিয়তির টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে ছবির গল্প।
ছবির গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে দুই বন্ধু রাহুল ও রহিম। ধর্মীয় পরিচয় আলাদা হলেও তাঁদের বন্ধুত্বের গভীরতা কোনও ভেদাভেদ মানে না। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লড়াইয়ে রাহুলের পাশে সবসময় থাকে রহিম। বন্ধুকে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে উৎসাহ দেওয়া থেকে শুরু করে কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ানো, সব ক্ষেত্রেই রহিম তার ভরসার জায়গা। কিন্তু রাহুলের জীবনে একদিন আসে জান্নাত। প্রথম দেখাতেই তার প্রেমে পড়ে রাহুল। অন্য ধর্মের মেয়ে জান্নাতকে ঘিরে শুরু হয় তার ভালোবাসার এক নতুন অধ্যায়। প্রথমদিকে রাহুলের অনুভূতিকে বিশেষ গুরুত্ব না দিলেও ধীরে ধীরে জান্নাতও বুঝতে পারে তার ভালোবাসার গভীরতা।
তবে তাঁদের সম্পর্কের পথ মোটেই সহজ নয়। পরিবারের আপত্তি, সামাজিক বাধা এবং নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি তাঁদের ভালোবাসাকে কঠিন পরীক্ষার মুখে দাঁড় করায়। একদিকে ভালোবাসার মানুষকে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে পরিবার ও সমাজের চাপ—এই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলে ‘জান্নাত’-এর গল্প। ভালোবাসা কি সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে পারে? নাকি মানুষের জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত লিখে রাখে নিয়তি? এই প্রশ্নগুলিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে ছবির কাহিনি।
এই আবেগঘন প্রেমের গল্পের মধ্যেই ‘তোরই হলাম’ গানটি তুলে ধরেছে রাহুল ও জান্নাতের সম্পর্কের কোমল, রোম্যান্টিক দিকটি। রাজ বর্মন ও অঙ্কিতা ভট্টাচার্যের কণ্ঠে গানটি ভালোবাসার সরল অনুভূতি, একে অপরকে কাছে পাওয়ার আনন্দ এবং একসঙ্গে থাকার স্বপ্নকে সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। ব্রাইট স্ক্রিন এন্টারটেইনমেন্টের প্রযোজনায় এবং মারিয়া আর্ট প্রোডাকশনের সহ-প্রযোজনায় নির্মিত ‘জান্নাত’ ছবির গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন এম এন রাজ। সংলাপ লিখেছেন অর্ণব ভৌমিক ও এম এন রাজ।
ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, আত্মত্যাগ এবং নিয়তির অপ্রত্যাশিত মোড়কে কেন্দ্র করে তৈরি এই ছবিতে সম্পর্কের নানা অনুভূতি উঠে আসবে। আর সেই আবেগেরই এক মিষ্টি প্রকাশ নতুন গান ‘তোরই হলাম’। চলতি নভেম্বর মাসেই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ‘জান্নাত’-এর।