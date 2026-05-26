'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এর জমজমাট মিউজিক লঞ্চ ! ছবির কস্টিউম নিয়ে কী বললেন নন্দিতা রায়?

এই ছবির কস্টিউম এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এর জমজমাট মিউজিক লঞ্চ! (সংগৃহীত)
Published : May 26, 2026 at 12:34 PM IST

কলকাতা, 26 মে: আর তিন দিন পর অর্থাৎ 29 মে মুক্তির পথে বাংলা ছবি ''ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' (Phool Pishi O Edward)। ছবির পরিচালনায় নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। একে একে হাজির হচ্ছে ছবির গান। সোমবার সন্ধ্যাতেও আনুষ্ঠানিকভাবে হাজির হল একটি মিউজিক অ্যালবাম। আর তাই তাজ তাল কুটিরে হাজির ছিলেন ছবির সকল অভিনেতা। হাজির ছিলেন পরিচালক-প্রযোজক জুটিও। সকলের সাজপোশাকেই এদিন ছিল খাঁটি বাঙালি লুক। ধুতি পাঞ্জাবিতে হাজির হন অর্জুন চক্রবর্তী। তাঁকে মাথায় ছাতা ধরে মঞ্চে নিয়ে আসা হয়। শ্যামৌপ্তির নাচ এদিনের অনুষ্ঠানে সকলের নজর কাড়ে।

শ্যামৌপ্তির সঙ্গে এদিন কোমর দোলান বাকিরাও। বাদ যাননি শিবপ্রসাদও। এত হুল্লোড়ের মাঝে ছিল কেক কাটিং পর্বও।

মিউজিক লঞ্চ অনুষ্ঠান (সংগৃহীত)
এই ছবির কস্টিউম এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু সেই কস্টিউম নিয়েই শুটিংয়ের তিন-চারদিন আগে বেশ বিপাকে পড়তে হয়েছিল নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদকে। নন্দিতা রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, "যাকে কস্টিউমের দায়িত্ব দিয়েছিলাম সে যে কারণেই হোক কাজটা করে উঠতে পারেনি। তখন শুটিংয়ের মাত্র তিন-চারদিন বাকি। কী হবে ভেবে পাচ্ছিলাম না আমরা। আরও একজনকে বললাম সে জাস্ট পালিয়ে গেল। এরপর অনুপম চট্টোপাধ্যায়কে বলায় এক কথায় সে হাল ধরল। তখন হয়তো অনুপম অন্য কাজও করছিল। কিন্তু এতটুকুও না ভেবে রাজি হয় আমাদের কাজটা করতে। আর যে কাজটা ও করল সেটা অভাবনীয়। যারা ফুলপিসির সব গানগুলো দেখেছে তারা জানে কস্টিউমগুলো কী অসাধারণ!"
মিউজিক লঞ্চে মন মাতানো নাচ তারকাদের (সংগৃহীত)

প্রসঙ্গত, অঙ্গদানের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় দেশের নারীরা কতটা এগিয়ে, সেই প্রসঙ্গ ধরেই 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' সিনেমায় রহস্য-রোমাঞ্চ গল্প সাজিয়েছেন নন্দিতা-শিবপ্রসাদ। চিত্রনাট্য লিখেছেন জিনিয়া সেন। সংসার তথা সমাজে অঙ্গদানের ক্ষেত্রেও কীভাবে লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হন মহিলারা ? তার উত্তর পাওয়া যাবে শিবপ্রসাদ-নন্দিতা 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' সিনেমায় ৷ যেখানে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে সোহিনী সেনগুপ্ত, রাইমা সেন, অর্জুন চক্রবর্তী, অনামিকা সাহা, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, শ্যামৌপ্তি মুদলি, ঋষভ বসু, সৌম্য মুখোপাধ্যায়-সহ আরও অনেককে।

নাচে-গানে মজায় জমে ওঠে অনুষ্ঠান (সংগৃহীত)

