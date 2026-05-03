'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' ছবিতে নজরকাড়া লুক! কী বললেন রাইমা-শ্যামৌপ্তি

'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' ছবিতে নজরকাড়া লুক! কী বললেন রাইমা-শ্যামৌপ্তি
দুই প্রজন্মের দুই অভিনেত্রী রাইমা সেন ও শ্যামৌপ্তি মুদলি ৷ তাঁদের একসঙ্গে দেখা যাবে নন্দিতা-শিবপ্রসাদ জুটি পরিচালিত 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' ছবিতে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 3, 2026 at 4:05 PM IST
কলকাতা, 3 মে: দিনদুয়েক আগেই হাজির হয়েছে 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' ছবিতে রাইমা সেনের চরিত্রের নজরকাড়া পোস্টার । আর এবার হাজির শ্যামৌপ্তি মুদলির চরিত্রের পোস্টার ।
একদিকে রাইমা সেনকে পোস্টারে দেখা আচ্ছে একেবারে সাবেকি ইমেজে । অভিজাত, ভিন্টেজ অবতারে রাইমার লুকে সৌন্দর্য, রহস্য আর ব্যক্তিত্ব মিলেমিশে গিয়েছে, যা দর্শককে আকর্ষণ করতে বাধ্য। অন্যদিকে পোস্টারে শ্যামৌপ্তিকে দেখা যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী বধূবেশে, হাতে 'পান পাতা', উষ্ণ সোনালি আবহে ।
এখানে রাইমার চরিত্রের নাম অদিতি । আর শ্যামৌপ্তির চরিত্রের নাম বিনিতা । নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবি আগামী 29 মে মুক্তি পেতে চলেছে । শিবু-নন্দিতা পরিচালক জুটির সঙ্গে এই প্রথমবার কাজ করলেন রাইমা সেন এবং শ্যামৌপ্তি মুদলি দু'জনেই ।
পরিচালকদের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে রাইমা সেন বলেন, "আমার ক্যারিয়ারের 25 বছর পরে যখন ওঁরা আমাকে চরিত্রের জন্য ভাবলেন, সেটা আমার খুব ভালো লেগেছে । প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না কী আশা করব । ওঁদের সম্বন্ধে অনেক শুনেছিলাম, ভেবেছিলাম খুব কড়া পরিচালক হবেন । কিন্তু নন্দিতা রায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর একজন সম্পূর্ণ অন্যরকম মানুষকে আবিষ্কার করলাম । একেবারে মায়ের মতো । এত স্নেহশীলা, ভদ্র, শান্ত আর দয়ালু-পুরো সময়টাই উনি আমার খেয়াল রেখেছেন । আর শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভীষণ শান্ত স্বভাবের পরিচালক ৷ খুব সহজ, স্বচ্ছন্দ মানুষ । দু'জনের সঙ্গেই কাজ করে অসাধারণ লেগেছে । পুরো কাস্টের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়া ছিল, তাই কখন যে শুটিংটা শেষ হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি । এত কাজ করেও কখনও ক্লান্ত লাগেনি । সত্যিই দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল । ওঁদের সঙ্গে বারবার কাজ করতে চাই আমি ।"
শ্যামৌপ্তি মুদলির কথায়, এই ছবিতে তাঁর অভিনয় করা শুধুমাত্র একটি আত্মপ্রকাশ নয়, বরং শেখার ও স্নেহের যাত্রা । শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে অভিনেত্রী বলেন, "আমি শিবু দা আর নন্দিতা দি'কে 'দাদা' ও 'দিদি' বলে ডাকি । আমি সত্যিই ধন্য যে আমার প্রথম কাজটাই উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউসের সঙ্গে, যেখানে অন্যদের প্রতি এত ভালোবাসা আর উষ্ণতা রয়েছে ।"
শ্যামৌপ্তি আরও বলেন, "এই ইন্ডাস্ট্রিতে বিশাল সাফল্য থাকা সত্ত্বেও দিদি ও দাদা একজন নবাগতকে যেভাবে আগলে নিয়ে কাজ করান, তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবেন তা বিরল দৃষ্টান্ত । দাদা(শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) একেবারে বন্ধুর মতো, আর দিদির (নন্দিতা রায়) মধ্যে বড় দিদির একটা ছায়া দেখতে পাই । খুব যত্নশীল, আগলে রাখেন । এক মুহূর্তের জন্যও অনুভব করতে দেননি যে আমি এত তাবড় তাবড় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে কাজ করছি ।"
প্রসঙ্গত, উইন্ডোজ প্রযোজনা সংস্থার এবার 25 বছর । আর সেই উদযাপনে পূর্তি উদযাপনে 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' এবছরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছবি হয়ে উঠতে চলেছে বলে মনে করছেন নির্মাতারা । এবার অপেক্ষা 29 মে'র জন্য ।