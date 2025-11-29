'কোনও কারণ ছাড়া প্রজেক্ট শেষ হলে কষ্ট হয়'- শেষ দিনের শুটিংয়ে মন খারাপ রাহুলের

'কোনও কারণ ছাড়া প্রজেক্ট শেষ হলে কষ্ট হয়'- শেষ দিনের শুটিংয়ে মন খারাপ রাহুলের
কবে দেখা যাবে 'অনুরাগের ছোঁয়া' ধারাবাহিকের অন্তিম পর্ব ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 10:21 AM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: শেষের পথে 'অনুরাগের ছোঁয়া' (Anurager Chhowa Serial) ধারাবাহিকের লম্বা জার্নি। 2022 এর 7 ফেব্রুয়ারি পথচলা শুরু এই ধারাবাহিকের ৷ তারপর থেকে এতদিন অবধি টানা চলেছে এই ধারাবাহিক ৷ শুরু মানেই তার শেষ আছে। তবে, হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার নোটিসে বেশ ক্ষুব্ধ হন গল্পের আদিত্য অর্থাৎ রাহুল মজুমদার (Rahul Mazumdar)।
ধারাবাহিকের শেষদিনের শুটিংয়েও তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল সেই ক্ষোভেরই সুর। ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, "খুবই মন খারাপ আমার আজ৷ সাধারণত কোনও প্রজেক্ট শেষ হলে আমি এতটা কষ্ট পাই না ৷ কারণ শুরু হয়েছে মানে সেটা শেষ হবে জানি। কিন্তু হুট করে কোনও কারণ ছাড়াই কোনও প্রজেক্ট শেষ হয়ে গেলে খুব কষ্ট হয় ৷ এক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে৷ আদিত্য তিন মাসে এক-দু বছরের কাজ করে দিয়েছে। তাই দর্শকের অনেক ভালোবাসা পেয়েছে আদিত্য। অনেক মেসেজ, চিঠি, ছবি, মেইল পেয়েছি আমি। সবাইকে এর জন্য ধন্যবাদ ৷"
পরবর্তী কাজের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "আমাদের সকলেরই বেছে কাজ করা উচিত। আমরা কেউই হিট ফ্লপের ফর্মুলা জানি না। এরপর বেছেই কাজ করব।" তিনি আরও বলেন, "আজ আদিত্যকে নিয়ে আর অনেক বন্ধুকে নিয়ে বাড়ি ফিরব। এখানে আমার তিন চারজন বন্ধু আছে তাদের সঙ্গে আমি মন খুলে কথা বলতে পারি ৷ পৌষমিতাকে আমি মাঝে মাঝে গণ্ডার বলি। এরকম বন্ধুগুলোকে যেন আবারও পাই এটাও কামনা।"
উল্লেখ্য, এই ধারাবাহিকে দীপার স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য প্রথম অফারটি যায় রাহুলের কাছেই। কিন্তু সেই সময় 'খুকুমণি হোম ডেলিভারি' নিয়ে ব্যস্ত থাকায় কাজটা করতে পারেননি রাহুল। পরে আবারও সুযোগ আসে। তবে অন্য চরিত্রে। এই ধারাবাহিকে অংশ হওয়ার আগে তিনি বেশ কিছুদিনের ব্রেক নেন 'হরগৌরী পাইস হোটেল' শেষ হওয়ার পরে। তারপরে ফেরেন এই ধারাবাহিকে। অভিনেতাকে বলা হয় সিরিয়ালটি চলবে আরও অনেকদিন। বেশ জমে উঠেছিল তাঁর ট্র্যাক সর্বোপরি সুদীপার (স্বস্তিকা) সঙ্গে তাঁর প্রেম।
কিন্তু ঘটল ছন্দপতন। হঠাতই বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর পান রাহুল সহ সকলেই। শুক্রবার ছিল শেষ লগ্নের শুটিং। 30 নভেম্বর টেলিকাস্ট হবে ধারাবাহিকের অন্তিম পর্ব। বলতে দ্বিধা নেই, বাংলা টেলিভিশনের দর্শক ভালোবাসে রাহুলকে। তাই তাঁর কামব্যাক নিয়ে জনতার আগ্রহ। থাকবে তা বলাই বাহুল্য।