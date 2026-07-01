ETV Bharat / entertainment

রাহুল-ঊষসী-সৌম্যর ত্রয়ীতে আসছে নতুন থ্রিলার 'হ্যালো স্ট্রেঞ্জার'

পরিচালক অরিজিৎ টোটন চক্রবর্তীর হাত ধরে কয়েকদিন আগেই এসেছে সিরিজ 'স্বর্গরথ সরগরম'। মানুষের সাড়া মিলেছে এই সিরিজটিকে ঘিরে। আর এবার 'হ্যালো স্ট্রেঞ্জার'।

rahul-dev-bose-ushasi-ray-soumya-mukherjee-come-with-new-bengali-series-hello-stranger
আসছে নতুন থ্রিলার 'হ্যালো স্ট্রেঞ্জার' (সংগৃহীত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 1 জুলাই: আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'হ্যালো স্ট্রেঞ্জার'। মুখ্য তিন ভূমিকায় দেখা যাবে রাহুল দেব বসু, ঊষসী রায় এবং সৌম্য মুখোপাধ্যায়কে। তা হলে কি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প আছে এই সিরিজে? সেই ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি এখনও। তবে, থ্রিলার জঁরের এই সিরিজ, সেটা স্পষ্ট। আসন্ন এই নতুন থ্রিলারধর্মী ওয়েব সিরিজের পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন, অরিজিৎ টোটন চক্রবর্তী। সিরিজের নাম, 'হ্যালো স্ট্রেঞ্জার' (Hello stranger)। উল্লেখ্য, অরিজিৎ টোটন চক্রবর্তীর হাত ধরে কয়েকদিন আগেই এসেছে সিরিজ 'স্বর্গরথ সরগরম'। মানুষের সাড়া মিলেছে এই সিরিজটিকে ঘিরে। আর এবার 'হ্যালো স্ট্রেঞ্জার'। এখানে স্ট্রেঞ্জার কে সেটাই প্রশ্ন। চমকও বটে।

বলা বাহুল্য, রাহুলের ব্যস্ততা এখন ঊর্ধমুখীই। একদিকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকে স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকায় অভিনয়, অন্যদিকে একাধিক ওটিটি প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়। তার উপর এবার থ্রিলারে রাহুল। ওদিকে সৌম্যও কম যান না। বাংলা, হিন্দি মিলিয়ে ভালোই কাজ করে চলেছেন তিনি। বাংলা এবং হিন্দি, দুই ভাষাতেই কাজ করছেন রাহুল, সৌম্যর ক্ষেত্রেও তাই। তবে, বেশ অনেকদিন পরে উষসীকে ওয়েব সিরিজে দেখা যেতে চলেছে।

নতুন কাজ নিয়ে রাহুল বলেন, "'উষসীর সঙ্গে আমার বহু বছরের বন্ধুত্ব, তবে ওর সঙ্গে এই প্রথমবার কাজ করার সুযোগ পেলাম। এটা আমার কাছে একটা দারুণ ব্যাপার। বহু বছর আগে, উষসীর বাবা, দেবু'দার পরিচালনায় প্রথম সিনেমায় কাজ করেছিলাম আমি। যেহেতু 'হ্যালো স্ট্রেঞ্জার' একটি থ্রিলারধর্মী ওয়েব সিরিজ, তাই আমার চরিত্র বা গল্প নিয়ে বিশেষ কিছু বলা ঠিক হবে না এখনই। তবে গল্পটা আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে বলেই, রাজি হয়েছিলাম কাজটা করতে। আশা করি, মানুষের ভাল লাগবে এই কাজটা।" জানা যাচ্ছে, 'জি ফাইভ' (Zee 5)-এর ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে এই নয়া সিরিজটি।

আরও পড়ুন

TAGGED:

HELLO STRANGER
USHASI RAY
SOUMYA MUKHERJEE
হ্যালো স্ট্রেঞ্জার সিরিজ
HELLO STRANGER NEW WEB SERIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.