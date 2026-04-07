বন্ধ হচ্ছে 'ভোলে বাবা পার করেগা', টলিউডে আজ থেকে কর্মবিরতি
পাশাপাশি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সত্তরোর্ধ সদস্যদের কর্মবিরতির ডাকে হাজিরা বাধ্যতামূলক নয় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 9:09 AM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: রাহুল নেই। বাংলা বিনোদন পাড়া জুড়ে অদ্ভুত শূন্যতা, নীরবতা। এরই মাঝে খবর, ৮ এপ্রিল থেকে আর সম্প্রচারিত হবে না 'ভোলে বাবা পার করে গা'। চ্যানেলের নন-টেলিকাস্ট আটকাতে সামান্য কিছু দৃশ্যের শুটিং নাকি করা হয়েছিল বেশ কিছু নতুন মুখ নিয়ে। তবে, যাঁর আগমনে এই ধারাবাহিক প্রাণ ফিরে পেয়েছিল সেই রাহুল চলে যাওয়ার পর এই ধারাবাহিক আর চলতে পারে না, তেমনই নাকি মনে করা হচ্ছে।
সেই কারণে 8 এপ্রিল থেকে আর দেখা যাবে না এই ধারাবাহিক। ধারাবাহিক শুরু হয় নীল ভট্টাচার্য এবং মধুমিতা সরকারকে নিয়ে। এরপর গল্প বাঁক নেয় অন্যদিকে। সেখানে জমে ওঠে শ্বেতা-রাহুলের কেমেস্ট্রি। এরপর হঠাতই সব ওলটপালট। রাহুলের তালসারিতে শুটিং করতে গিয়ে অকালে চলে যাওয়া। অদ্ভুত, রাহুলের চলে যাওয়ার দিনের ঠিক আগের দুটি এপিসোডে বারবারই রাহুলকে বলতে শোনা গিয়েছে বিদায় নেওয়ার কথা। সত্যিই যে রাহুল নিজের আসল জীবন থেকেই বিদায় নেবেন কে জানত?...
বিকেল সাড়ে 5টার স্লটে দেখানো হত এই ধারাবাহিক। সেই জায়গায় চ্যানেলে কী দেখা যাবে, তা এখনও ঘোষণা করা হয়নি। এই চ্যানেলে আসছে দুটি নতুন ধারাবাহিক। ‘প্রতিজ্ঞা’ এবং ‘সংসারের সংকীর্তন’। 'প্রতিজ্ঞা' সম্প্রচারিত হবে রাত সাড়ে 9টায়। তা হলে কি বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দেখা যাবে 'সংসারের সংকীর্তন'? জানার অপেক্ষায় দর্শককূল।
ওদিকে রাহুলের আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবাদে তৎসহ সকল অভিনেতা ও কলাকুশলীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে ফেডারেশন, আর্টিস্টস ফোরাম, ইমপা, প্রযোজক এবং পরিচালকেরা। মঙ্গলবার সকাল 10টায় টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে ইন্ডাস্ট্রির সকল সদস্যকে অবশ্যই হাজির থাকার আবেদন, অনুরোধ জানানো হয়েছে সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে। তবে, সোমবার সন্ধ্যায় আর্টিস্টস ফোরামের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সত্তরোর্ধ সদস্য এবং আউটডোরে থাকা সদস্যদের মঙ্গলবার কর্মবিরতির ডাকে হাজির থাকা বাধ্যতামূলক নয়।
উল্লেখ্য, সোমবার সকাল থেকেই এপিসোড গোছাতে স্টুডিয়োগুলিতে ছিল জোর তৎপরতা। অনেক ফ্লোরে নাকি ব্রেকও পাননি শিল্পী-কলাকুশলীরা। জানা গিয়েছে, আজকাল একসঙ্গে অনেকদিনের ব্যাঙ্কিং করা যায় না। কেননা যখন তখন গল্পে বদল আসে। তাই ব্যাঙ্কিং করে রাখলে তা ফেলে দিতে হয়। তাই মঙ্গলবারের পর যদি আরও অনেকদিন এই কর্মবিরতি চলে তা হলে বেশ সমস্যার মুখে পড়বে টেলিকাস্ট, এমনই দাবি টলিপাড়ার কলাকুশলীদের।