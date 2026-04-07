আজ থেকে কর্মবিরতি টলিপাড়ায়, কী বলছেন অভিনেতারা?

মঙ্গলবার যে স্টুডিয়োপাড়ায় কর্মব্যস্ততা থাকত, আজ সেখানে বন্ধ লাইট-ক্যামেরা ৷ দাবি, অ্যাকশন তখনই হবে, যখন নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে নজর দেওয়া হবে ৷

আজ থেকে কর্মবিরতি টলিপাড়ায়
Published : April 7, 2026 at 12:49 PM IST

কলকাতা, 7 এপ্রিল: টলিয়াড়ায় শুরু হল কর্মবিরতি। সকাল থেকেই টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে হাজির হয়েছেন শিল্পী-কলাকুশলীরা। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, অম্বরীশ ভট্টাচার্য, সুমন্ত, মুখোপাধ্যায়, শ্রীলেখা মিত্র, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, রাহুল মজুমদার, সৌমিতৃষা কুণ্ডু, ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস থেকে ইমপা সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত-সহ গোটা বাংলা বিনোদন দুনিয়া। সকলের মুখেই এক কথা, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় চলে গিয়ে শিখিয়ে দিয়ে গেল, সতর্ক করে দিয়ে গেল সকলকে। যদিও বেলা বাড়তেই টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়ো ছেড়ে বেরিয়ে যান শ্রীলেখা ৷

মূলত, মঙ্গলবার প্রযোজক-পরিচালক থেকে ফেডারেশন, ইম্পা সকলের সঙ্গেই অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দফায় দফায় বৈঠক সারবেন ৷ শুটিং সেটে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি ও তার সঙ্গে রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি নিয়েই এই কর্মবিরতির ডাক সকল তারকাদের ৷ সকাল 10টা থেকে একে একে তারকারা এসে উপস্থিত হন ৷ এদিন স্টুডিয়োপাড়ায় উপস্থিত হন প্রয়াত রাহুলের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারও ৷

যদিও এদিনের বৈঠকে উপস্থিত থাকতে না পেরে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন পরিচালক-অভিনেত্রী মানসী সিনহা ও অভিনেত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায় ৷ মানসী লেখেন, "নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে আজকে টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হল না।... আমি জানাতে চাই.. সর্বতোভাবে ভাবে, দ্বিধাহীন ভাবে আমি এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আছি। 'কর্মবিরতি' এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। রাহুলের জন্য। সবার জন্য। ব্যক্তিগতভাবে বহু অবহেলার শিকার আমিও হয়েছি। আমিও মেনে নিয়েছি। ভুল করেছি। অনেক আগেই প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। ভুল স্বীকার করছি এবং এটাও বলছি ভবিষ্যতে এ ভুল আর হবে না, তাতে যা হয় হোক।"

সুদীপার স্বামী অগ্নিদেব অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ তিনি লেখেন, "ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে ( madical emergency)- আজ ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্টস ফোরাম-এর ডাকে, পৌঁছতে না পারার জন্য- আমি একান্তভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী…তবে,আমার মন আর সমর্থন- আমাদের অবিভাবক,আমার দাদা-দিদিদের সাথেই রয়েছে ।"

অন্যদিকে, এদিন SOP প্রসঙ্গে প্রযোদক রানা সরকার সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "শ্যুটিং-এ সুরক্ষা বিধির জন্য যে SOP প্রপোজ হবে সেগুলো প্রযোজকরা মেনে নিতে কোনো অসুবিধা হবে না । কিন্তু চ্যানেল ম্যানেজমেন্ট কি মেনে নেবে ? নাকি ওটা প্রযোজকদের দায়িত্ব বলে নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলবে? টেলিভিশন সিরিয়াল শ্যুটিং-এ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় চ্যানেলের কারণেই শ্যুটিং শুরু করতে সমস্যা হয়, স্ক্রিপ্ট লাইনার approved হয়ে আসে শেষ মুহূর্তে, অন্য অনেক পদ্ধতিগত বিষয়ে চ্যানেলের demand-এর শেষ নেই। তারপর তাড়াহুড়ো করে যা হোক করে শ্যুটিং করে টেলিকাস্ট ধরাতে হয়,সেখানে বিপদের আশংকা বেশি। প্রযোজক, শিল্পী, টেকনিশিয়ান, ভেন্ডর সবাই হাতে হাত মিলিয়ে নিজেদের সুরক্ষা বিধি মেনে চলবে... সেই কাজে বাঁধা হবে শুধু চ্যানেল ও তাদের EP-রা। মুখে বলবে ওরাও চায়, কিন্তু কাজে করবে না। ওদের কাছে লিখিত অঙ্গীকার নিতে হবে যাতে প্রযোজক ও প্রযোজনা টিমের কাজ করতে কোনো অসুবিধা না হয়... ৷"

(তারকাদের পোস্টের বানান অপরিবর্তিত)

