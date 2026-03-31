রাহুলের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক- দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর কী আর্জি সর্বভারতীয় সিনে সংগঠনের ?

রাহুলের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক- দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর কী আর্জি সর্বভারতীয় সিনে সংগঠনের ?
অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কাস অ্যাসোসিয়েশন'-এর তরফ থেকে আবেদন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে পুরো ঘটনার তদন্ত হোক ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 31, 2026 at 2:20 PM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর দু'দিন অতিক্রান্ত। চরম গাফিলতির অভিযোগই সকলের মুখে। সিনে দুনিয়ার অধিকাংশের দাবি নিরপেক্ষ তদন্ত চাই। এই সবের মধ্যেই জানা গিয়েছে যে প্রযোজনা সংস্থার অধীনে রাহুল এই ধারাবাহিকের কাজটি করছিলেন সেই সংস্থাকে ‘ব্ল্যাক লিস্ট’ করার দাবি তুলেছে সর্বভারতীয় সিনে সংগঠন অর্থাৎ 'অল ইন্ডিয়ান সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন'। পাশাপাশি মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও দাবি তুলেছে তারা।
পুলিশের দাবি, হাঁটুজলে নেমে একটি নাচের দৃশ্যের শুটিং চলছিল। সেখানেই একটি গর্তে পড়ে যান রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্বেতা মিশ্র। শ্বেতাকে উদ্ধার করা গেলেও, রাহুলকে যখন তোলা হয়, ততক্ষণে অনেকটাই নোনাজল খেয়ে ফেলেছেন অভিনেতা।
PRESS RELEASE— All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) March 30, 2026
All Indian Cine Workers Association (AICWA)
The tragic demise of Rahul Arunodoy Banerjee, a prominent actor from the Bengali film industry, has sent shockwaves across the entire Indian entertainment industry.
Rahul Arunodoy Banerjee lost his life while shooting…
প্রশ্ন উঠছে, যে সময় এই অঘটন ঘটছে সেই সময় বাকি কলাকুশলীরা কোথায় ছিলেন? কেন নিরাপত্তা দেওয়া গেল না এই তারকাকে? এ দিন 'অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কাস অ্যাসোসিয়েশন' (AICWA) নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছে, ‘ভোলেবাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকের প্রযোজনা সংস্থা ও চ্যানেলকে ব্ল্যাক লিস্ট করা হোক। এমনকী অভিনেতার পরিবারকে 1 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও দাবি এই সংগঠনের। সংগঠনের দাবি, এটা খুন। নিরাপত্তার সঙ্গে শুটিং করা হলে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটা হত না। রাহুল বাংলা ইন্ড্রাস্ট্রির একজন সুপারস্টার। শুটিং ফ্লোরে নিরাপত্তার এই হাল শুধু মাত্র টাকা বাঁচানোর চক্করে? তাদের আবেদন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে পুরো ঘটনার তদন্ত হোক এবং সংশ্লিষ্ট চ্যানেল ও প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হোক।
গাফিলতির কথা যখন বারবার উঠছে তখন প্রযোজনা সংস্থার তরফে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "এই ব্যাপারে আমি কিছু বলব না৷ আমি তো সত্যিই স্পটে ছিলাম না৷ আমার সবটা শুনে শুনে বলা৷ আমি যতবার যা বলছি সেই কথাটা আর কেউ ব্যবহার করছে না৷ আমি সত্তর জনের কাছ থেকে যে কথা পেয়েছি তাও আবার তা ফোনে ফোনে, কেননা ওরা তখনও ফেরেনি, সেই ভিত্তিতে কোনও কথা বলা যায় না৷ ফুটেজ আছে৷ তদন্ত চলছে৷ পুলিশ সবটাই জানে৷ সুতরাং আমার মনে হয় না তদন্ত চলাকালীন আমার এই ব্যাপারে কোনও কথা বলা উচিত।"