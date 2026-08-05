'ভয়ই যখন ব্যবসা হয়ে ওঠে' ! 'ভুতু আয়া ভাগো' সমাজের কোন প্রতিচ্ছবি তুলে ধরবে ?
অবশেষে অপেক্ষার অবসান। মুক্তি পেল 'ভূতু আয়া ভাগো'-র অফিসিয়াল টিজার। প্রথম ঝলকেই তৈরি হয়েছে হরর, কমেডি আর সোশাল মিডিয়ার ভাইরাল সংস্কৃতির মিশেলে অভিনব অভিজ্ঞতা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 5, 2026 at 11:04 AM IST
কলকাতা, 5 অগস্ট: এমআরজে ফিল্ম প্রযোজিত এবং চিনম্যান শোজ প্রোডাকশন নিবেদিত এই ছবি হরর-কমেডি ঘরানায় এক নতুন স্বাদ নিয়ে আসছে। অতিপ্রাকৃত রহস্য, টানটান উত্তেজনা আর বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় হওয়ার উন্মাদনাকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে তুলে ধরা হয়েছে ছবিতে। ড. মনোরঞ্জন জেনা এবং সৌভিক দে পরিচালিত এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবরাজ ভট্টাচার্য, আরিয়ান ভৌমিক, শ্রীলেখা মিত্র, শ্রীমা ভট্টাচার্য এবং মৌমিতা পণ্ডিত।
টিজারে দেখা যায়, তিনজন সাধারণ যুবক মজার ছলে ভুয়ো ভূতের গল্প ও অলৌকিক ঘটনার ভিডিও বানাতে গিয়ে হঠাতই রাতারাতি ইন্টারনেট সেনসেশন হয়ে ওঠে। কিন্তু একটি নিরীহ প্র্যাঙ্ক ধীরে ধীরে এমন জায়গায় পৌঁছায়, যেখানে ভাইরাল খ্যাতি, অতিপ্রাকৃত রহস্য আর ভয়াবহ ঘটনাগুলো একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। আর তখনই সামনে আসে এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন-যদি তারা যে ভূতের গল্প বানিয়েছিল, তা সত্যিই বাস্তব হয়ে ওঠে?
কী বললেন পরিচালকদ্বয়?
ছবি প্রসঙ্গে পরিচালক ড. মনোরঞ্জন জেনা এবং সৌভিক দে বলেন, "'ভূতু আয়া ভাগো' শুধু একটি হরর-কমেডি নয়, এটি আমাদের বর্তমান সময়েরও প্রতিচ্ছবি। আজকের দিনে অনেক সময় সত্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় ভিউ, ফলোয়ার আর ভাইরাল হওয়ার দৌড়। সেই বাস্তবতাকেই আমরা হাসি, ভয়, আবেগ আর রহস্যের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছি। এই ছবিতে যেমন বিনোদন রয়েছে, তেমনই রয়েছে ভাবনার খোরাক। আমাদের পুরো শিল্পী ও কলাকুশলীদের আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই এই জগতকে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। আশা করি দর্শক যেমন হাসবেন, তেমনই ভয় পাবেন, আর সিনেমা শেষ হওয়ার পরও গল্পটা তাঁদের মনে থেকে যাবে।"
গল্পটা কী?
বাংলার এক ব্যস্ত শহরতলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'ভূতু আয়া ভাগো'-র গল্প। রাজীব, অপু এবং শ্যামল—তিনজন সাধারণ যুবক। অর্থকষ্ট, অপূর্ণ স্বপ্ন, পারিবারিক দায়িত্ব আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সঙ্গে প্রতিদিন লড়াই করাই তাদের জীবন। তারা থাকে কৃপণ ও অত্যাচারী বাড়িওয়ালা মাখন কাকার বাড়িতে। তার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে একদিন তিন বন্ধু একটি অভিনব পরিকল্পনা করে। তারা সবাইকে বিশ্বাস করায়, শ্যামল নাকি এমন এক প্রাক্তন ভাড়াটিয়ার আত্মার কবলে পড়েছে, যার মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল মাখন কাকার নিষ্ঠুরতা।
মজার ছলে শুরু হওয়া এই নাটক মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। চারদিকে গুজব রটে যায়, ডাকা হয় এক তান্ত্রিককে, ভিড় জমে যায়, আর ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন মাখন কাকা। ঘটনাটি নতুন মোড় নেয় যখন তার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। সুযোগ বুঝে তিন বন্ধু শুরু করে নিজেদের প্যারানরমাল কনটেন্ট চ্যানেল-"ভূতু আয়া ভাগো !"। সেখানে ভূতের তদন্ত, ভূতুড়ে বাড়ির খোঁজ, আত্মা ভর করার ঘটনা এবং নানা ধরনের অলৌকিক কনটেন্ট তৈরি করতে শুরু করে তারা।
রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে চ্যানেলটি। অর্থ, খ্যাতি, ফলোয়ার-সবই আসতে শুরু করে। কিন্তু জনপ্রিয়তার সঙ্গে বাড়তে থাকে প্রশ্নও। প্রতিদ্বন্দ্বী কনটেন্ট ক্রিয়েটর, সাংবাদিক, প্যারানরমাল গবেষক এবং সন্দেহপ্রবণ মানুষজন তাদের ভিডিওর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে গিয়ে তারা একের পর এক বড় বড় মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আর তখনই ধীরে ধীরে বাস্তব আর অভিনয়ের সীমারেখা ঝাপসা হয়ে যেতে থাকে। তাদের চারপাশে ঘটতে শুরু করে অদ্ভুত সব ঘটনা। একের পর এক রহস্য সামনে আসে। আর তখন তিন বন্ধু ভাবতে শুরু করে-তারা কি অজান্তেই এমন কোনও শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে, যা তাদের বানানো ভূতের গল্পের থেকেও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর?
হাসি, ভয়, রহস্য, বন্ধুত্ব, প্রতারণা আর সামাজিক ব্যঙ্গ সবকিছুর এক অনন্য মিশেল 'ভূতু আয়া ভাগো'। ছবিটি শুধু বিনোদনই নয়, ভাইরাল হওয়ার নেশা, ডিজিটাল প্রতারণা এবং চাঞ্চল্যকর বিষয়ের প্রতি সমাজের অদম্য আকর্ষণের অন্ধকার দিকটিও তুলে ধরেছে। পরিচালকদের কথায়, ছবির মূল প্রশ্ন একটাই, "যখন ভয়ই ব্যবসা হয়ে ওঠে, তখন আসলে কাকে তাড়া করে বেড়ায় সেই ভূত?" এই ছবির মাধ্যমেই প্রথমবার কোনও ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন মৌমিতা পণ্ডিত। তাই বেশ আপ্লুত তিনি। এই ছবিতে একটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়।
হাসি, রোমাঞ্চ, রহস্য আর শিহরণে ভরপুর এই যাত্রা দর্শকদের উপহার দেবে একেবারে অন্যরকম সিনেমার অভিজ্ঞতা।
আগামী 11 সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে 'ভূতু আয়া ভাগো'।