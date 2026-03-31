'এটা হয়তো আমার শেষ ছবি'- মৃত্যুর দু'দিন আগে কেন এমন বলেছিলেন রাহুল?

ধারাবাহিকের শুটিংয়ে যাওয়ার দু'দিন আগেই এই ছবির ডাবিং করে গিয়েছেন রাহুল ।

রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় (Special Arrangement)
Published : March 31, 2026 at 5:11 PM IST

কলকাতা, 31 মার্চ: লোকমুখে প্রচারিত মানুষ নাকি নিজের মৃত্যুর টের পায় আগে থেকে। সত্যিই কি তাই? না হলে কেন 'আইসিইউ' ছবির ডাবিং-এ বসে নিজের মৃত্যু নিয়ে কথা বলেছিলেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়? পরিচালক সৌভিক দে বানাচ্ছেন তাঁর নতুন বাংলা ছবি 'আইসিইউ' (ICU)। ধারাবাহিকের শুটিংয়ে যাওয়ার দু'দিন আগেই এই ছবির ডাবিং করে গিয়েছেন রাহুল, এমনটাই ইটিভি ভারতে জানালেন পরিচালক।

সৌভিক বলেন, "একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে আমরা হারালাম রাহুল দা'কে। বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। কিছুদিন আগেও একসঙ্গে কাজ করেছি, গল্প করেছি, হাসি-ঠাট্টা করেছি । আর আজ মানুষটা নেই। সবচেয়ে কষ্টের জায়গাটা হল, এই ছবিটা নিয়ে রাহুল দা'র একটা আলাদা ভালোবাসা ছিল। ডাবিংয়ের সময় নিজেই বলছিল, "এটা হয়তো আমার শেষ ছবি। তোরা কি বুঝবি?…" মজা করেই বলেছিল। তখন তো আমরা কেউই কথাটার গভীরতা বুঝতে পারিনি… । আজ সেই কথাটাই বারবার কানে বাজছে।"

শুটিংয়ের দৃশ্য (Special Arrangement)

সৌভিক আরও বলেন, "রাহুল দা শুধু একজন অসাধারণ অভিনেতাই ছিলেন না, একজন দারুণ মানুষও ছিলেন। সেটে তাঁর উপস্থিতি সবসময় একটা আলাদা এনার্জি নিয়ে আসত। তাঁর নিষ্ঠা, তাঁর অভিনয়ের গভীরতা—আমার এই ছবির প্রতিটা ফ্রেমে থেকে যাবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন সহযোদ্ধা, একজন পথপ্রদর্শককে হারালাম। ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। আমাদের মাঝে না থাকলেও ওঁর কাজ আর স্মৃতি চিরকাল বেঁচে থাকবে।"

শুটিংয়ের দৃশ্য (Special Arrangement)

ছবির গল্পের কথা জানতে চাওয়া হলে পরিচালক বলেন, " যখন তিনজন ছেলে তাদের বাড়িওয়ালার হাত থেকে বাঁচতে একটি প্র্যাঙ্ক করে, সেই ঘটনাটি ভাইরাল হয়। তারা নিজেদের অতিপ্রাকৃত বিষয়ক ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে নতুনভাবে গড়ে তোলে। কিন্তু সেই মিথ্যা শেষ পর্যন্ত তাদের জীবন, ক্যারিয়ার এবং বিবেককে গ্রাস করার হুমকি দেয়। এরকমই একটা গল্প নিয়ে এই ছবিটা।" আসন্ন এই ছবিতে রাহুল অভিনয় করছেন শ্রীলেখা মিত্র, শ্রীমা ভট্টাচার্য, আরিয়ান ভৌমিক-সহ আরও অনেকে। এই ছবির পরিচালক সৌভিক দে। কাহিনি ও চিত্রনাট্য অভিষেক ভট্টাচার্যর।

