রাহুলকে শ্রদ্ধা জানাতে বিনামূল্যে ছবি দেখাতে চান 'ছবিওয়ালা'র নির্মাতারা।

রাহুলকে শ্রদ্ধা জানাতে বিনামূল্যে ছবি দেখাতে চান 'ছবিওয়ালা'র নির্মাতারা।
অভিনেতা রাহুলের মুক্তি না পাওয়া সিনেমা এবার আসছে প্রেক্ষাগৃহে ৷ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এক মানবিক উদ্যোগ নিয়েছেন ছবির প্রযোজকরা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 9, 2026 at 11:28 AM IST
কলকাতা, 9 এপ্রিল: রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে প্রায় স্তব্ধ টলিপাড়া। শুটিং শুরু হলেও প্রত্যেকের মুখে একটাই নাম 'রাহুল'। আর একটাই কথা - কীভাবে ঘটে গেল এমন একটা ঘটনা! আর এরই মাঝে মুক্তি পাচ্ছে শুভ্রজিৎ (বাপ্পা) পরিচালিত, রাহুল অভিনীত ছবি ‘ছবিওয়ালা’। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এক মানবিক উদ্যোগ নিয়েছেন ছবির প্রযোজকরা। এই ছবি বিনামূল্যেই দেখাতে চান তাঁরা।
বাদল সরকারের বহু চর্চিত জনপ্রিয় নাটকের অবলম্বনে তৈরি 'শহরের উপকথা'র মতো প্রশংসিত ছবি বানানোর পর, এবার পরিচালক বাপ্পা মুক্তি দিতে চলেছেন তাঁর পরবর্তী ছবির। আগের ছবিটি সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে বানিয়ে ছিলেন। এবার আর্থিক দৈনতা ও মর্মান্তিক জীবন সংঘর্ষে যুযুধান তার মূল কাহিনি।
রাহুল এই ছবিতে রয়েছেন বিশ্বকর্মা নামে একজন চিত্রগ্রাহকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। গল্প অনুযায়ী এই বিশ্বকর্মার নান্দনিক বোধ তার চারপাশের কেউই বুঝতে পারে না। সকলেরই মনে হয়, সে খুব খারাপ এক জন চিত্রগ্রাহক। আর তাই সব জায়গায় সে উপেক্ষিত হয়। কেউ কোনও কাজও দেয় না তাকে। কেবল তোলার সুযোগ পায় মৃত মানুষের ছবি। অর্থকষ্ট সামলেও কারখানায় কাজ করে সংসার টানে বিশ্বকর্মার স্ত্রী মালা। এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেবলীনা দত্ত।
প্রথমে ছবিটির নাম ছিল ‘নেগেটিভ’, যা ছবিটির মেজাজ আর ভাবনার সঙ্গে মানানসই ছিল। কিন্তু রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পরে এই ছবির নাম বদলে রাখা হয় ‘ছবিওয়ালা’। পরিচালক বাপ্পার কথায়, “আমাদের শিল্পী হিসাবে রাহুলের ঘটনা গভীর ভাবে নাড়িয়ে দেয়। এই গভীর শোক ও অনুভূতি থেকেই আমরা ছবিটির নাম পরিবর্তন করে রেখেছি ‘ছবিওয়ালা’।” ছবিতে রাহুল ও দেবলীনা ছাড়াও অভিনয় করতে দেখা যাবে শ্রীলেখা মিত্র ও রানা বসু ঠাকুরকে। শ্রীলেখাকে একটি আইটেম গানে দেখা যাবে এই ছবিতে। সৌম্য ঋত পরিচালিত গানটি গেয়েছেন রূপম ইসলাম, জোজো মুখোপাধ্যায় ও সোমলতা আচার্য।
পরিচালকের কথায়, "এই ঘটনা আমাদের ভাবতে বাধ্য করে শুধু গল্প নয়, জীবনের বাস্তবতাও যেন নতুন করে সামনে আসে। এই গভীর শোক ও অনুভূতি থেকেই আমরা ছবিটির নাম পরিবর্তন করে রেখেছি 'ছবিওয়ালা'। তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতেই তাঁর মৃত্যু আমাদের মধ্যে এতটাই গভীর আঘাত এনে দেয় যে, আমরা এই ছবিটিকে এক সত্যিকারের ছবিওয়ালাকে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিই। একজন শিল্পী, যিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়েই চিরকাল বেঁচে থাকবেন। এই ছবিটি তাই শুধুমাত্র একটি গল্প নয়, বরং তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য।..."
বাপ্পার কথায়, "ওঁর সঙ্গে করা আমাদের ছবি 'ছবিওয়ালা' আজ আমাদের কাছে শুধুই একটি চলচ্চিত্র নয়, এক গভীর অনুভূতির জায়গা। এই ছবিতে রাহুল দা এক শিল্পীর গল্প বলেছেন যিনি সারাজীবন চেষ্টা করে গেছেন, যেন তাঁর কাজ মানুষের কাছে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু অদ্ভুত কাকতালীয়ভাবে, সেই স্বীকৃতি আসে তাঁর মৃত্যুর পর। জীবিত অবস্থায় তাঁর নিষ্ঠা, তাঁর লড়াই কেউই সত্যিকারের উপলব্ধি করতে পারেনি। আরও বেশি ভারাক্রান্ত করে তোলে ছবির শেষ দৃশ্য যেখানে তাঁর চরিত্রটি জলে ডুবে মারা যায়। গল্পের প্রয়োজনে সেটি এক আত্মত্যাগের মুহূর্ত, যেখানে একজন শিল্পী নিজের জীবন হারিয়ে তাঁর পরিবারের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করে যায়। বাস্তবের সঙ্গে এই অদ্ভুত মিল আমাদের ভিতর থেকে নাড়িয়ে দেয় এবং এই কারণেই এই ছবিটি আমাদের কাছে আরও অনেক বেশি ব্যক্তিগত, আরও অনেক বেশি আবেগের।"
বাপ্পা বলেন, "এই ছবিটি তৈরি করার পথটা সহজ ছিল না। সীমিত বাজেট, সময়ের চাপ, আর স্বাধীনভাবে কাজ করার নানা বাধা সব মিলিয়ে প্রতিটি ধাপে আমাদের লড়াই করতে হয়েছে। লোকেশন, টেকনিক্যাল সাপোর্ট, এমনকি কখনও কখনও টিম ম্যানেজমেন্ট সবকিছুই ছিল একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তবে এই প্রতিকূলতার মধ্যেই আমাদের টিমের একাগ্রতা ও ভালোবাসা ছবিটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমার প্রত্যাশা খুব সরল দর্শক যেন ছবিটির সঙ্গে আবেগের জায়গায় যুক্ত হতে পারেন। যদি গল্পটা তাদের মনে ছাপ ফেলে, ভাবতে বাধ্য করে, তাহলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক। এই ছবি রাহুল দা কে জানানো শ্রদ্ধাঞ্জলি । যা শেষ নয় যা চির জীবিত থাকবে সকল শিল্প প্রেমীদের মধ্যে।"
এই ছবির সঙ্গীত পরিচালক সৌম্যঋত। জানা গিয়েছে ছবিতে রূপম ইসলাম-এর কণ্ঠে একটি গান রয়েছে, যা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি এক আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবেও ধরা যায়। এই গান বরং ছবির আবেগ ও চরিত্রের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত যা গল্পকে আরও স্পর্শকাতর ও অর্থবহ করে তোলে। এছাড়াও গান গেয়েছেন সোমলতা আচার্য্য ও জোজো মুখোপাধ্যায়। গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন শান্তনু নাথ। ম্যাচস্টিক মোশন পিকচার্স নিবেদিত ও A4J ফিল্মস প্রযোজিত এই ছবিতে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ধরা দিয়েছেন দেবলীনা দত্ত, শ্রীলেখা মিত্র (অতিথি শিল্পী), শান্তনু নাথ, রানা বসু ঠাকুর রিমি দেব, খালেদ মেহমূদ তূর্জো, অর্পণ বোস, আরাধনা জানা।