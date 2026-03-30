ETV Bharat / entertainment

খুব ধোঁয়াশা সবটা, রহস্য ঘনাচ্ছে রাহুলের মৃত্যু নিয়ে, প্রশ্ন একাধিক

রাহুলের মৃত্যুর তদন্ত ইতিমধ্যেই দাবি করেছেন শ্রীলেখা। পাশাপাশি সুদীপ্তা চক্রবর্তী থেকে শুরু করে রূপাঞ্জনা, চাঁদনি সাহা, জ্যাক (দীপাঞ্জন) ভট্টাচার্য সকলেই চাইছেন রাহুলের মৃত্যুর তদন্ত হোক।

rahul-arunoday-banerjee-died-rupanjana-mitra-sudipta-chakraborty-and-many-celeb-demand-proper-investigation-on-actor-sudden-death
রহস্য ঘনাচ্ছে রাহুলের মৃত্যু নিয়ে (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 30, 2026 at 11:10 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 30 মার্চ: মৃত্যু এক, প্রশ্ন অনেক। অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু শোক না কাটলেও ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য ৷ তালসারিতে সেদিন যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কারওর কথার সঙ্গে প্রায় কারওরই মিল নেই। কেউ বলছেন মাঝ সমুদ্রে কোনও দৃশ্যের শুটিং ছিল না। কেউ বলছেন শুটিং ছিল। কেউ বলছেন এমনিই বেরিয়েছিলেন রাহুল কেউ বা বলছেন ড্রোন শট নিতে চেয়েছিলেন রাহুল। রাহুলের মৃত্যুর তদন্ত ইতিমধ্যেই দাবি করেছেন শ্রীলেখা মিত্র। এরপর একে একে সুদীপ্তা চক্রবর্তী থেকে শুরু করে রূপাঞ্জনা মিত্র, চাঁদনি সাহা, জ্যাক (দীপাঞ্জন) ভট্টাচার্য সকলেই চাইছেন রাহুলের মৃত্যুর পূর্ণ তদন্ত হোক। এমনকী সাউন্ড ডিরেক্টর শম্ভু দাসের মনেও রাহুলের মৃত্যু ঘিরে হরেক প্রশ্ন।

অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী তাঁর সামাজিক মাধ্যমের পাতায় লিখেছেন,

"আমি সুদীপ্তা চক্রবর্তী, অভিনেতা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্টস ফোরামের (West Bengal Motion Picture Artists' Forum) সাধারণ একজন সদস্য হিসাবে (সদস্য সংখ্যা 315) আমার সহকর্মী রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জির শুটিং স্পটে অস্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ এবং নিরপেক্ষ পুলিশি তদন্ত দাবি করছি। আমাদের ফোরাম এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, তাও জানতে চাই। কার্যনির্বাহী কমিটির যে কজন সদস্যের যোগাযোগের নম্বর আমার কাছে ছিল, তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছি। বাকিদের এখানেই জানালাম।"

রূপাঞ্জনা মিত্র লিখছেন,

"আমি রূপাঞ্জনা মিত্র , অভিনেতা আর ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্টস ফোরামের সাধারণ একজন সদস্য হিসাবে (সদস্য সংখ্যা 418 ) আমার সহকর্মী রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জির শুটিং স্পটে অস্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ এবং নিরপেক্ষ পুলিশি তদন্ত দাবি করছি। আমাদের ফোরাম এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, তাও জানতে চাই। আপনারা আর কারা জানতে চান.. ?? নিজেদের কার্ড নম্বর দিয়ে লিখুন।"

শম্ভু দাস ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "রাহুলের সঙ্গে আমার প্রথম কাজ 'কখনও মেঘ কখনও বৃষ্টি'তে। রাহুল তখন অনেক ছোট। এরপর 'হরগৌরী পাইস হোটেল'-এও অনেকদিন কাজ হল একসঙ্গে। খুব অমায়িক রাহুল। টিআরপি বাড়লে খাওয়াত আমাদের।"

শম্ভু দাস আরও বলেন, "কেন এই ঘটনা ঘটল উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না যে৷ যতটুকু শুনছি শুটিংয়ের পর নাকি বেরিয়েছিল রাহুল ৷ তা হলে কি স্নান করতে গিয়েছিল? তা হলে ওভাবে ডুবল কীভাবে? নাকি শুটিংয়ে ওখানে কোনও শট ছিল? লীনা দি বলছেন জলে নাকি কোনও শুটিংই হয়নি ৷ তা হলে শ্বেতাও যে বলছে সেও পড়ে গিয়েছিল! কীভাবে সম্ভব? দিগন্ত বাগচী বলছেন, প্যাক আপের পর নিজেই নাকি সমুদ্রে গিয়েছিল রাহুল, একটা ড্রোন শট নেবে বলে। শুটিং না থাকলে সেই ড্রোন শট কি নিজের ব্যক্তিগত কারণে নিতে গিয়েছিল রাহুল? ড্রোন তো একা চলবে না। ড্রোন শট হলেও তো লোক থাকা উচিত৷ এক একজনের কথা এক এক রকম ৷ খুব ধোঁয়াশা সবটা ৷ আর যদি ধরে নিই শুটিংয়ে সিন ছিল তা হলে ডুবুরিরা কোথায়? ডুবুরির সাপোর্ট না নিয়েই কাজ চলছিল কীভাবে জলে? তোলার পরেও নাকি জ্ঞান ছিল ওর। হাসপাতালে যাওয়ার পর জানায় আর নেই ৷ আমি তদন্ত চাই রাহুলের মৃত্যুর। "

জ্যাক এদিন ইটিভি ভারতকে বলেন, "কিছু প্রশ্নের উত্তর চাই...। মিডিয়ার বন্ধুরা, প্রশ্নগুলো তুলবেন আশা করি। উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।"

1. ধারাবাহিকের পরিচালক এবং সহ-অভিনেতা বলছেন শ্যুটিং চলাকালীন রাহুল জলে ডুবে যায়। অন্যদিকে ম্যানেজার বলছেন প্যাক-আপের পরে ঘটনাটা ঘটে। ম্যানেজার তখন হোটেলে ছিলেন। কে মিথ্যে বলছেন? কেন বলছেন?

2. গিল্ড নিয়ে শ্যুটিং মানে কাজের এবং অকাজের প্রচুর লোক শ্যুটিং লোকেশনে থাকে, ঘুরে বেড়ায়। এত লোকের মাঝে রাহুল জলে ডুবে গেল কিভাবে?

3. ওড়িশা সরকার বলছে "অনুমতি ছাড়াই শ্যুটিং চলছিল।" পুলিশ এবং আনুষঙ্গিক অনুমতি ছাড়াই গিল্ড কীভাবে শ্যুট করে?

4. লাইফ সেভিং গার্ড, ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল টিম না নিয়েই সমুদ্রের ধারে কীভাবে শুটিং চলছিল?

5. ইউনিটের কিছু সদস্য বলছেন, " রাহুল জলে তলিয়ে যাওয়ার অনেক পরে তাঁকে তোলা হয়"। অন্যদিকে প্রোডাকশন ম্যানেজার বলছেন "সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে তোলা হয়"। কে মিথ্যে বলছেন? কেন বলছেন?

6. রাহুলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ও সে বেঁচে ছিল। যানজটের জন্য 20-22 মিনিট সময় লাগে হাসপাতালে পৌঁছতে। আপৎকালীন চিকিৎসক থাকলে রাহুল হয়তো বেঁচে যেত। কোনও চিকিৎসক ছিলেন না কেন? এর দায়ভার কে নেবেন?

7. " প্যাক-আপের পরে ঘটনাটা ঘটেছে" এই কথা বলে কিছু মানুষ দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন। কেন?

তরতাজা একটা ছেলে রাহুলের আকস্মিক মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তাঁর সহকর্মী থেকে বন্ধুরা ৷ অভিনেত্রী সন্দীপ্তা সেন বলেন, "এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না ৷" অভিনেত্রী বিদিপ্তা চক্রবর্তী লেখেন, "বড্ড ভালবাসি তোকে বাবিন বড্ড। ফিরে তো আর আসবি না! তোর সোমা দি খুব রাগ করলো তোর ওপর এটুকু জেনে রাখিস। আমার ভাই সন্তান বন্ধু সখা তুই যে কী ছিলি আমার আমি জানি না। আজ কাকিমা বলছিলেন তুই বলিস 'সোমা দির সামনে কখনও রাহুল বলা যায় না আমাকে। আমার বাপের দেওয়া নামেই সোমা দি টুম্পা দি আমায় ডাকে, হয় বাবিন নয়তো অরুণোদয়। "

আরও পড়ুন

  1. রাহুল-প্রিয়াঙ্কা জুটি নিয়ে ছবি বানাবেন ভেবেছিলেন প্রভাত রায়
  2. 'রাহুলের মৃত্যুর তদন্ত চাই', অভিনেতার আকস্মিক প্রয়াণে দাবি শ্রীলেখা মিত্রর
  3. রাহুলকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক মহল, মর্মাহত ব্রাত্য বসু-কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়

TAGGED:

RAHUL ARUNODAY BANERJEE NEWS
RAHUL BANERJEE DIED
ACTOR RAHUL DEATH
রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়
RAHUL ARUNODAY BANERJEE ACTOR DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.