ওই দু'জনের সঙ্গে এখনই কাজ করতে নারাজ অধিকাংশ, কী ভবিষ্যৎ 'চিরসখা' আর 'কনে দেখা আলো'র?
টেকনিশিয়ান্সে ফের বৈঠক। রাহুলের মৃত্য তদন্তকে সামনে রেখে আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যরা কী কী আলোচনা করলেন ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 9:59 AM IST
কলকাতা, 13 এপ্রিল: রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর 14 দিন অতিক্রান্ত। যে ধারাবাহিকের কাজে তালসারিতে গিয়েছিলেন অভিনেতা সেই প্রযোজনা সংস্থা আজ অবধি রাহুলের মৃত্যুর কোনও সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। এই কারণে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার অভাব বোধ করছিল টলিপাড়া। 7 এপ্রিল থেকে তাই এর প্রতিবাদে শুটিং বন্ধ রাখার ডাক দেয় আর্টিস্ট ফোরাম, ফেডারেশন, প্রযোজক গিল্ড। তবে, ওইদিন বৈঠকের পরে স্থির হয় শুটিং বন্ধ নয়, শুধুমাত্র ম্যাজিক মোমেন্টস-এর সঙ্গে কাজ করবে না কোনও আর্টিস্ট কিংবা টেকনিশিয়ান। কাট টু। রবিবার, 12 এপ্রিল। টেকনিশিয়ান্সে ফের বৈঠক। এক সপ্তাহ পরে নতুন কোন সিদ্ধান্ত নিল আর্টিস্ট ফোরাম জানতে হাজির হয় ইটিভি ভারত।
বৈঠকে হাজির ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, ভরত কল, দেবদূত ঘোষ, দিগন্ত বাগচী, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, পায়েল দে প্রমুখ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানান, "অভিনেতা-কলাকুশলীরা ভোট দিয়ে জানিয়েছেন, কারা ‘ম্যাজিক মোমেন্টস’ প্রযোজনা সংস্থার কর্ণধারজুটির সঙ্গে কাজ করতে চান আর কারা চান না। তিনি আরও বলেন, "এখনও অধিকাংশ মানুষ ওই দু’জনের সঙ্গে কাজ করতে ভয় পাচ্ছেন। রাহুলের মৃত্যুর ক্ষত এখনও সারেনি তাঁদের। কিছুতেই ভুলতে পারছেন না কেউ। ফলে, নিরাপত্তার বিষয়টি ভাবাচ্ছে প্রত্যেককে। তবে,কেউ যদি ওই দু’জনের সঙ্গে কাজ করতে চান, তাতেও আর্টিস্ট ফোরামের আপত্তি নেই। কারণ, টলিউড কাউকে কোনও দিন ‘ব্যান’ বা ‘বয়কট’ করেনি। আগামী দিনেও করবে না।"
প্রসেনজিতের কথায়, "যত দিন না ওঁরা দু’জন নির্দোষ প্রমাণিত হচ্ছেন, তত দিন ওঁদের সঙ্গে কেউ কাজ করতে রাজি নন। একই ভাবে ওঁদের সঙ্গে যুক্ত কোনও কাজও নতুন করে হবে না। যদি না প্রযোজনার হাতবদল হয়।" উল্লেখ্য, এর আগেও হাতবদল হয়ে অনেক কাজ হয়েছে। চ্যানেল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি মেনে নিলে ‘চিরসখা’ এবং ‘কনে দেখা আলো’র সম্প্রচার বন্ধ না-ও হতে পারে বলে জানিয়েছেন ইন্ডাস্ট্রি। চ্যানেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবে সংগঠন।
প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এদিন আরও বলেন, "সংগঠন কাউকে কাজ দিতে পারে না। কোনও সমস্যা তৈরি হলে সমাধানের রাস্তা খুঁজতে পারে মাত্র।" এ ছাড়া, নতুন আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরির কাজও যে চলছে, সে প্রসঙ্গেও আশ্বাস দেন ইন্ডাস্ট্রির জ্যেষ্ঠপুত্র।