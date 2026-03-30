রাহুলের শেষযাত্রায় মিলে গেল সব রং, চোখের জলে বিদায় প্রিয় মানুষকে

রাহুলের শেষযাত্রায় মিলে গেল সব রং, চোখের জলে বিদায় প্রিয় মানুষকে
অভিনেতা রাহুলের শেষ যাত্রায় মিলে মিশে গেল রাজনীতির সব রং ।
Published : March 30, 2026 at 4:50 PM IST
কলকাতা, 30 মার্চ: একটি নির্দিষ্ট রঙের আদর্শে বিশ্বাসী হলেও তাঁর অকাল প্রয়াণ মিলিয়ে দিয়ে গেল সকলকে । সকাল থেকেই বিজয় গড়ের 6/88-এর ফ্ল্যাট বাড়িতে ভিড় জমান তারকারা । রবিবার শুটিং করতে গিয়ে রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক প্রয়াণ এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না তাঁর কাছএর বন্ধু-সহকর্মীরা । সোমবার বেলা গড়াতেই দীঘা থেকে রাহুলের দেহ ঠান্ডা গাড়িতে করে এসে পৌঁছয় বিজয়গড়ে । বাঁধ মানে না চোখের জল ।
কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, দিগন্ত বাগচী, বাদশা মৈত্র, জ্যাক (দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য), রাহুল চক্রবর্তী, চন্দন সেন, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, ঊষসী চক্রবর্তী, আবির, পারমিতা মুন্সি , ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস থেকে শুরু করে মহম্মদ সেলিম, রবীন দেব, কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায় সকলে আজ উপস্থিত হন অভিনেতা রাহুলকে শেষ বিদায় জানাতে । ফুলের মালায় সেজে ওঠা গাড়িতে শুয়ে নিশ্চিন্তপুরের দিকে রওনা দিয়েছেন রাহুল । কেওড়াতলা মহাশ্মশানে হবে অভিনেতার শেষকৃত্য ।
এদিন ঊষসী বলেন, “মাঝে মাঝে ফোনে কথা হত । অভিনেতা হিসাবে ওঁনার মূল্যায়ণ করার ধৃষ্ঠতা আমার নেই ।তবে আমরা এখন যএ সময়ের মধঅযে দিয়ে যাচ্ছি, সেখানে স্পষ্ট কথা, সত্যি কথা, মেরুদণ্ড সোজা রেখে কথা বলার লোক খুব বিরল হয়ে গিয়েছে ।বিভিন্ন ইস্যুতে কোনও দিকে না তাকিয়ে যেভাবে স্ট্যআন্ড নিত, সেটা আমাকে অনুপ্রাণিত করত ।জানি না, এমন অনুপ্রেরণা আর কোথা থেকে পাব ।”
রাহুলকে শেষ দেখা দেখতে বিজয়গড়ের বাড়ির নীচে জনসমুদ্র। উপচে পড়া ভিড় সামলাতে চারিদিকে ব্যারিকেড করে রাখা হয়। ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকে কলকাতা পুলিশ। রাহুলের নিথর দেহ দেখে নিজেকে সামলাতে পারেন না চিত্রনাট্যকার পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, জয়জিৎ। কান্নায় ভেঙে পড়েন সকলেই ।
এরপর একে একে আসেন ইশা সাহা, সস্ত্রীক শ্রীজাত, সঙ্গীতশিল্পী রূপম ইসলাম। সঙ্গে ছিলেন রূপমের স্ত্রী রূপসাও। সহ-অভিনেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে আসেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। ‘ঠাকুমার ঝুলি’ ওয়েব সিরিজ়ে রাহুলের সঙ্গে কাজ করেছিলেন অভিনেত্রী।
রবিবার আচমকাই আসে রাহুলের মৃত্যুর খবর। তালসারিতে ‘ভোলেবাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়েছিলেন রাহুল। সেখানেই ঘটে দুর্ঘটনা। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে রাহুলের। হাসপাতালে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা যায়, জলে ডুবেই মৃত্যু হয়েছে অভিনেতার।