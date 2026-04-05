চাই কঠোর নিরাপত্তা বিধি; রাহুলের মৃত্যুতে অনির্দিষ্টকালের জন্য শুটিং বন্ধ টলিপাড়ায়

রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে চার হাজার অভিনেতা, সাত হাজার কলাকুশলীদের তরফে।

বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কলাকুশলীদের জন্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়-সহ আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যরা (ইটিভি ভারত)
Published : April 5, 2026 at 10:14 PM IST

কলকাতা, 5 এপ্রিল: অনির্দিষ্টকালের জন্য শুটিং বন্ধ টলিপাড়ায়। রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং অন্যান্য কলাকুশলী ও অভিনেতাদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। রবিবার সন্ধ্যায় টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে জরুরি বৈঠকে বসে আর্টিস্ট ফোরাম, ফেডারেশন, ইম্পার, প্রোডিউসার গিল্ডের সদস্যরা। অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে চার হাজার অভিনেতা, সাত হাজার কলাকুশলীদের তরফে।

আর্টিস্ট ফোরামের সম্পাদক শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের চার হাজার আর্টিস্ট মেম্বার, সাত হাজার টেকনিশিয়ান মেম্বার, ডিরেক্টর, প্রযোজক সবার সিকিউরিটির জন্য আজ থেকে অন্য লড়াই শুরু হল। আমরা যে ব্যবহারটা পেয়েছি তাতে আমাদের ভয় করছে। শুটিঙে বেরোচ্ছি, কিন্তু ফিরব কিনা সেই নিশ্চয়তা নেই আমাদের কাছে। রাহুল আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে নিরাপত্তা ছাড়া বাইরে বেরিও না। আমরা মঙ্গলবার সকাল থেকে কর্মবিরতি পালন করব, যতক্ষণ না আমাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে৷ অর্থাৎ, যাঁদের হাতে আমাদের সুরক্ষার দায়িত্ব আছে তাঁরা যতক্ষণ না সুরক্ষা সুনিশ্চিত করছেন, আমরা কর্মবিরতিতে থাকব।"

কী বললেন আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যরা ? (ইটিভি ভারত)

শান্তিলাল আরও বলেন, "আমাদের সঙ্গে অন্যান্য প্রোডিউসাররাও আছেন। তাঁরাও মনে করেন আমাদের এই নিরাপত্তাটুকু পাওয়া দরকার। মঙ্গলবার থেকে কর্মবিরতি শুরু হবে। এদিন সকাল দশটায় আমরা টেকনিশিয়ানে সমস্ত আর্টিস্ট, কলাকুশলী, পরিচালক, প্রযোজকেরা আসবেন। আমাদের কর্মবিরতি শুরু হবে।"

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "যখন আমরা মিটিংটা শুরু করলাম তখন গত সপ্তাহে এই দিনে রাহুল আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু, ও যেটা করে গেল, সেটা হল আমাদের পুরো ইন্ডাস্ট্রিকে একত্রিত করে দিয়ে গেল। আমাদের মানে অভিনেতা, পরিচালক, টেকনিশিয়ান, ফাইটার সকলের সত্যিই সুরক্ষা দরকার। আর এই ব্যাপারে প্রোডিউসাররাও আমাদের সঙ্গে একমত। সবার জন্য এক রকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং অবশ্যই কর‍তে হবে। সবাই খুব ভীত। তাই এই কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত।"

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, "আমরা শিল্পীরা খুব আবেগপ্রবণ। পাশাপাশি, আমাদের নিরাপত্তার জায়গাটাও ভাবতে হবে ৷ সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই লড়াইটাতেই নেমেছি ৷ রাহুল যেভাবে আমাদের ছেড়ে চলে গেল সেটা কাম্য নয় ৷ শেষ দিন পর্যন্ত জানতে চাইব এর কারণ ৷ রাহুল আমাদের সকলকে একত্র করে প্রশ্ন তুলে দিয়ে গিয়েছে, সত্যিই কি আমরা নিরাপদ ?"

টলিপাড়ার কলাকুশলীদের নিরাপত্তার দাবিতে কৌশিক গাঙ্গুলী (ইটিভি ভারত)

প্রযোজক অরবিন্দ দাশগুপ্ত বলেন, "একটা এসওপি সবাই মিলে তৈরি করব যে কীভাবে শুটিং হবে। কী কী নিরাপত্তা দেওয়া হবে। আশা করি তাড়াতাড়ি সব সমস্যার সমাধান হবে।"

ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, "দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। শুধুমাত্র তো কলকাতায় শুটিং নয়, পাহাড়ে, জলে যেখানেই আমরা শুটিং করতে যাই না কেন, জানি না শিল্পী বা কলাকুশলীদের কী কী করতে হবে। সমুদ্রের কতটা গভীরে যেতে হবে, পাহাড়ের কোথা থেকে শট দিতে হবে, আগুনের সামনে কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আমরা কেউ জানি না। গল্পের প্রয়োজনে শিল্পী, কলাকুশলী কেউ এই ব্যাপারে পিছপা হন না। ঝুঁকি নেন। এগিয়ে যান, সেরাটা দেওয়ার জন্য। ইন্ডাস্ট্রিটাকে বাঁচাতেই তাঁরা এটা করেন। এই ইন্ডাস্ট্রিতে শুধু চার হাজার শিল্পী আর সাত হাজার কলাকুশলী নয়, আরও অনেক মানুষ যুক্ত। সেই ইন্ডাস্ট্রির যদি একটা ন্যুনতম নিরাপত্তা না থাকে তা সে শিল্পী হোক বা কলাকুশলীর, তাহলে এই ইন্ডাস্ট্রি রাহুলের মতো গুণী শিল্পী এবং কলাকুশলীকে হারাবে। এরকম ঘটনা আগে ঘটেছে, যা এখনও বিচারাধীন। অনেকেই অসুস্থ হয়েছেন কাজ করতে গিয়ে। ওদের জন্য কে ভাববে? এর জন্য অবশ্যই এসওপি দরকার। রাহুল যে চলে গেল, এর দায়ভার কে নিচ্ছে ? কেউ তো একটা কথাও বলছে না। তাই নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই অনিচ্ছাকৃতভাবে কর্মবিরতিতে যেতে হচ্ছে।"

কৌশিক গাঙ্গুলী বলেন, "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। দুর্ঘটনা, বিপদ আকস্মিক। আগে থেকে বোঝা যায় না। তবে, নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে ।"

