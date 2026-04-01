রাহুলের মৃত্যুকে ঘিরে ধোঁয়াশা ! রানার প্রশ্নের মুখে আর্টিস্ট ফোরাম-ফেডারেশন

রাহুলের মৃত্যুকে ঘিরে ধোঁয়াশা ! রানার প্রশ্নের মুখে আর্টিস্ট ফোরাম-ফেডারেশন
রাহুলের অকাল প্রয়াণে প্রতিবাদ সোশাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ চলছে । সত্য জানতে চেয়ে আর্টিস্ট ফোরাম-ফেডারেশনকে প্রশ্ন বাণে জড়ালেন প্রযোজক রানা সরকার ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 2:20 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 এপ্রিল: রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর তিনদিন কেটে গিয়েছে । এখনও কে দোষী, কার গাফিলতিতে এতবড় দুর্ঘটনা ঘটল, তার উত্তর মেলেনি । সোশাল মিডিয়ায় ফেডারেশনকে উল্লেখ করে প্রশ্নবাণ প্রযোজক রানা সরকারের । কী লিখলেন তিনি ?
প্রযোজক সকাল থেকে একাধিক প্রশ্ন তোলেন সোশাল মিডিয়ায় । আর্টিস্ট ফোরামের ভূমিকা নিয়েও তিনি প্রশ্ন করেন । পোস্টের একটাতে তিনি লেখেন, "রাহুল ব্যানার্জির মৃত্যু ? না লীনা গাঙ্গুলীর ক্ষমতা ও প্রভাব ? কোনটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ? অপেক্ষা করে আছি আর্টিস্ট ফোরামের পদক্ষেপের জন্য । প্রোডিউসার পেমেন্ট না দিলে শুটিং বন্ধ করে দিতে আর্টিস্ট ফোরামের দেরি হয় না । আজ একজন শিল্পীর অপমৃত্যু হল শুটিং করার মধ্যে তবু আপনারা চুপ করে আছেন এখনও ? কেন ?... "
এরপর তিনি আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেন । যেখানে উঠে এসেছে, শুটিং অনুমতি থেকে পুলিশের দায়িত্বের বিষয় । তিনি লেখেন, "১) সত্যি কোনও অনুমতি ছাড়া অন্য রাজ্যে গিয়ে শুটিং হচ্ছিল ? ২) জোয়ারের সময় কী করে শুট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ! এই সিদ্ধান্ত কখনও কোনও অভিনেতার হতে পারে না । কে নিল এই সিদ্ধান্ত ? ৩) দুদিন হয়ে গেল, প্রযোজনা সংস্থার মুখে কুলুপ কেন ? ৪) কেন এত রকমের বিভ্রান্তিকর বিবৃতি ? ৫) কী সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল সমুদ্রে নেমে শুটিং করার আগে ? না নেওয়া থাকলে এই প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে এখনও অব্দি কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না ? "
এরপরেই রানা সরকার ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের দিকে প্রশ্ন ছোঁড়েন । তিনি লেখেন, "প্রোডাকশন ম্যানেজার-এর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হলো আমরা জানতে চাই। মিথ্যে কথা বলে সকলকে বিভ্রান্ত করেছে উনি। শুটিং-এর সময় লোকেশনে ছিলেন না নিজেই বলেছেন। প্রোডাকশন ম্যানেজারের অনুপস্থিতি তে শ্যুটিং হতে পারে ? তাহলে ম্যানেজারের রেখে কি হবে ? প্রোডাকশন ম্যানেজার গিল্ডের নেতারা কোথায় ? তারা কি ব্যবস্থা নিয়েছে ? এর বিরুদ্ধে ফেডারেশন কি ব্যবস্থা নিয়েছে জানতে চাই।"
রাহুলের মৃত্যু জট নিয়ে জল ক্রমশ ঘোলা হচ্ছে । সকলেই এখন রাহুলের হয়ে বিচার চাইছেন । অন্যদিকে, অনেকেই প্রযোজক-লেখক লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি তুলেছেন সোশাল মিডিয়ায় ।