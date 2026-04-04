রাহুলের অকালমৃত্যু ! থানায় এফআইআর প্রিয়াঙ্কার, পরবর্তী পদক্ষেপ কী ?

প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টসের জবাবে খুশি নয় আর্টিস্ট ফোরাম ৷ প্রয়াত রাহুলের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারকে নিয়ে রিজেন্ট পার্ক থানায় অভিযোগ দায়ের ৷

ম্যাজিক মোমেন্টস-এর বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর (ইটিভি ভারত/ফাইল ছবি)
Published : April 4, 2026 at 2:43 PM IST

কলকাতা, 4 এপ্রিল: অকালেই প্রাণ হারিয়েছেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ স্বামীর মৃত্যুর কারণ জানতে চেয়ে এবং স্বচ্ছ নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে রিজেন্ট পার্ক থানায় অভিযোগ দায়ের রাহুলের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারের ৷ উপস্থিত আর্টিস্ট ফোরামের অনান্য সদস্যরাও ৷ হাজির প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, ভরত কল, সৌরভ, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, আবির চট্টোপাধ্যায়, দেবলীনা দত্ত, সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যবৃন্দ ৷ তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন আইনজীবীরাও ৷ রাহুলের মৃত্যুর নিরপেক্ষ, সুস্পষ্ট তদন্ত হোক সেই দাবিতেই রিজেন্ট পার্ক থানায় হাজির আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যরা ৷

থানা থেকে বেরিয়ে আর্টিস্ট ফোরামের সদস্য শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় বলেন, "এফআইআর করা হয়ে গিয়েছে ৷ এর পরের পদক্ষেপ কী হবে তা পরে জানানো হবে ৷ আমরা বসব, আইনজীবী যা পরামর্শ দিয়েছেন সেই মতো আমার জানাব ৷" অর্থাৎ এর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেই এগোনো হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি, কোন কোন ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, তার বিস্তারিত জানা যাবে অনলাইনে এফআইআর-এর কাগজ সামনে আসলে ৷

29 মার্চ, 2026। জলের তলায় তলিয়ে গেলেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়েই ঘটেছিল বিপত্তি। কলকাতায় ফিরে বাকি ছিল আরও অনেক কাজ। সব রীতিমতো অসম্পূর্ণ রেখেই জীবনের শেষপ্রান্ত পার করে ওপারে রাহুল। কিন্তু তাঁর এই অসময়ে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছে না তাঁর সহকর্মীরা। সংশ্লিষ্ট প্রযোজনা সংস্থার কাছে ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ চেয়েছিল আর্টিস্টস ফোরাম। প্রযোজনা সংস্থার তরফ থেকে পাওয়া বিবরণে কোথাও একটা খটকা রয়েছে, যাতে সন্তুষ্ট নয় আর্টিস্টস ফোরাম। সহকর্মীর আকস্মিক অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিচার চেয়ে আইনি পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর্টিস্টস ফোরাম। শনিবার দুপুরে রিজেন্ট পার্ক থানায় ম্যাজিক মোমেন্টস প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল শিল্পী সংগঠন।

উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতেই তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয় ফোরামের তরফে ৷ সেখানে জানানো হয়, আইনি নিয়ম মেনে প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টসের কাছে রাহুলের মৃত্যুর কারণ জানতে চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছিল ৷ 2 এপ্রিল সেই চিঠির উত্তরও আসে ৷ কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নন কেউ ৷ আর যে কারণেই এই এফআইআর ৷ কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। সব দিক খতিয়ে দেখছি আমরা।"

আরও পড়ুন

  1. প্রযোজনা সংস্থার বিবরণে খুশি নয় আর্টিস্টস ফোরাম, আজই এফআইআর ম্যাজিক মোমেন্টস-এর বিরুদ্ধে
  2. 'চিরদিনই... তুমি যে আমার' ছবির শেষদিনের শুটিংয়ের কথা মনে পড়ছে- রাজ চক্রবর্তী
  3. রাহুলের অকালপ্রয়াণ ! প্রতিবাদের ভিন্ন কৌশল আর্টিস্ট ফোরাম-ইম্পার ?

RAHUL DEATH NEWS
PROSENJIT CHATTERJEE
রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়
PRIYANKA SARKAR
RAHUL ARUNODAY BANERJEE DEATH

