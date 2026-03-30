রাহুলকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক মহল, মর্মাহত ব্রাত্য বসু-কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়

রাহুলকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক মহল, মর্মাহত ব্রাত্য বসু-কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়
অভিনেতা রাহুলের অকাল প্রয়াণে স্তম্ভিত রাজনৈতিক মহলও ৷
Published : March 30, 2026 at 9:50 AM IST
কলকাতা, 30 মার্চ: রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে শোকস্তব্ধ শুধু টলিপাড়া নয়, একইসঙ্গে স্তম্ভিত রাজনৈতিক মহলও। কট্টর বামমনস্ক রাহুলের প্রয়াণে তাঁর পরিবারের পাশে থাকতে দেখা গেল মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। রাহুলের বাড়িতে হাজির হন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও।
রাহুলের এই অসময়ে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছেন না কেউই। নাট্যকার, অভিনেতা তথা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু লেখেন, "চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও নাট্যমঞ্চে আজ শোকের ছায়া। অভিনেতা অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় (রাহুল)-এর অকাল প্রয়াণে আমি গভীরভাবে মর্মাহত এবং শোকস্তব্ধ। কিছুদিন আগেই ওঁর সঙ্গে একটি পডকাস্ট শুট করেছি। এখনও যেন কানে বাজে ওঁর স্বর, মনে পড়ে তাঁর সহজ, আন্তরিক হাসি। আমার লেখা ‘অশালীন’ নাটকেও ওঁর অভিনয় আজ স্মৃতির অমলিন সম্পদ হয়ে রইল। তাই এই আকস্মিক বিদায়কে মেনে নেওয়া বড় কঠিন, প্রায় অবিশ্বাস্য। মাত্র 42 বছর বয়সে অকালে চলে গেলেন তিনি। মাত্র তিন বছর বয়সে থিয়েটারের মাধ্যমে অভিনয় হাতেখড়ি। ওঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি, এবং পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।"
বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কিছুদিন আগেই ভোট প্রচারে দেখা গিয়েছিল রাহুলকে ৷ সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বাম নেতা কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায় লেখেন, "এরকম কথা ছিলো না রাহুল দা। খবরটা শোনার পর থেকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছিনা তুমি নেই। এই তো সেদিন ক্রিকেট মাঠে একসঙ্গে খেলা দেখলাম। তারপরও ফোনে কথা হলো। বললে নিহার দার প্রচারে আবার আসবে। এ ঠিক হল না রাহুল। বিদায় কমরেড।"
মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, "ভাবা যাচ্ছে না। বিশ্বাস হচ্ছে না। ক্ষতি হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী সমবেদনা জানিয়েছেন। বলেছেন রাহুলের পরিবারের পাশে আছেন। পুলিশ প্রশাসনকে উনি নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তাড়াতাড়ি রাহুলকে এখানে নিয়ে আসা যায়।" বাম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "রাহুল সম্পূর্ণভাবে লেফট ইন্টেলেকচুয়াল মানুষ। গুণী মানুষ।"
স্বামীকে হারিয়ে স্বভাবতই শোকাহত প্রিয়াঙ্কা। এই কঠিন সময়ে পরিবারকে একটু একা থাকতে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তিনি সোশাল মিডিয়ার। পোস্টে লিখেছেন, "এটি আমাদের জন্য এক গভীর শোক এবং চরম হাতাশার সময়। এই কঠিন মুহূর্তে আমরা আন্তরিকভাবে একটু নিরিবিলি পরিবেশ এবং গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ করছি।
এই অপূরণীয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে একটি শিশু, একজন মা, পুরো পরিবার এবং প্রিয়জনেরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আমরা সংবাদমাধ্যমের বন্ধু ও সহকর্মীদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে; কোনওভাবেই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করবেন না এবং আমাদের শান্তিতে শোক পালনের সুযোগ দিন। এই সময়ে আপনাদের সহমর্মিতা ও সমর্থন আমাদের কাছে সবথেকে মূল্যবান।"সামাজিক মাধ্যমে শোকবার্তা জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস।
উল্লেখ্য, রাজ চক্রবর্তীর ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ছবি তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই সময়ই সহ অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে পর্দার প্রেম বাস্তবেও পরিণতি পেয়েছিল। সহ-অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন রাহুল। তাঁদের কোল জুড়ে আসে একমাত্র সন্তান সহজ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর 2017 সালে তাঁদের বিচ্ছেদের খবরে মন ভেঙেছিল অনুরাগীদের। তবে 2023 সালে ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবং নিজেদের ভালোবাসার টানে এক হন দুজনে। কিন্তু সেই পুনর্মিলন দীর্ঘস্থায়ী হল না।" সোমবার বেলার দিকেই কাঁথি থেকে কলকাতায় নিজের বাড়ি ও পরে স্টুডিয়ো পাড়ায় নিয়ে যাওয়া হবে রাহুলের মরদেহ ৷