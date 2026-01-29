ETV Bharat / entertainment

ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে অরিজিতের নতুন কিছু পাওয়ার নেই- রাঘব চট্টোপাধ্যায়

রাঘব জানান, "ছবিতে গান গাইল কি গাইল না তা নিয়ে বয়েই গিয়েছে অরিজিতের। কেয়ারই করে না।"

অরিজিৎকে নিয়ে আর কী বললেন রাঘব ? (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 29, 2026 at 2:50 PM IST

কলকাতা, 29 জানুয়ারি: আর প্লেব্যাক নয়- মঙ্গলবার অরিজিৎ সিং নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা সামনে আনতেই মন খারাপ তাঁর অনুরাগীদের। তবে, তাঁর এই সিদ্ধান্তটিকে কোনওভাবেই হঠকারী বলে মনে করছেন না অরিজিতের সতীর্থরা। বরং সাফল্যের মধ্যগগনে থেকে এহেন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন তাঁরা। সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী তথা সুরকার এবং গীতিকার রাঘব চট্টোপাধ্যায়ও।

ইটিভি ভারত যোগাযোগ করে রাঘব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শিল্পী বলেন, "আমি অরিজিৎকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। ক'দিন আগে একটা কাজের ব্যাপারে অরিজিতের স্টুডিয়োতে গিয়েছিলাম। ওর এই সিদ্ধান্তকে আমি সাধুবাদ জানাই। সাধুবাদ জানানো উচিতও। সাফল্যের মধ্যগগনে থেকে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সাহস লাগে। যেখানে ছবিতে গান গাওয়ার জন্য সবাই অপেক্ষা করে থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে অরিজিতের এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মনের অন্য জোর না থাকলে হয় না। "

তিনি আরও বলেন, "আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে গিয়েছে অরিজিৎ। কে কবে ওকে কারোর ছবিতে গান গাওয়ার সুযোগ দেবে তার তোয়াক্কা না করে নিজের ছন্দে, নিজের মতো করে শান্তিতে গাইতে চায় এই শিল্পী। অরিজিৎ তো শুধু গায়ক নয়, সে গান বানায়ও। তাই অন্যের উপর নির্ভর করবে কেন? নিজের মতো করে বাঁচতে চায় অরিজিৎ। তার উপরে ছোট ছোট সিনেমা বানাচ্ছে এখন, ছবি আঁকতে ভালোবাসে, ওর নিজস্ব প্রোডাকশন আছে। ফলে, নানারকমের কাজ ওর। সিনেমায় ওর যথেষ্ট কাজ হয়েছে। এবার নিজের অন্যান্য কাজ শান্তিতে করতে চাইছে। অরিজিৎ প্লেব্যাক করবে না। কিন্তু গান তো ছেড়ে দেয়নি। অনুরাগীরা সেগুলো তো পাবে। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে নতুন করে কিছু পাওয়ার নেই অরিজিৎ সিং-এর।"

নিজের উদাহরণ টেনে রাঘব বলেন, "আমার ছবিতে যতটা গান গাওয়ার কথা ছিল তত গান আমি পাইনি। তবে, যেগুলো গেয়েছি সেগুলো জনপ্রিয় হয়েছে। আমি নিজেও সিনেমার গানের পিছনে দৌড়ইনি কখনও। আমি আমার ক্লাসিক্যাল, অরিজিনাল-সহ নতুন নতুন কম্পোজিশন নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম এবং আছি সবসময়। এরপর কখনও কোনও ডিরেক্টর বা প্রোডিউসারের আমাকে প্রয়োজন মনে হলে গাওয়াবেন, না হলে না। আমি তো আমার মতো করে আনন্দে আছি। আমি একজন 'সেল্ফ মেড মিউজিশিয়ান'। অরিজিৎও তাই। যাঁরা শুধুই গান করেন, গান বানান না তাঁদের ব্যাপার আলাদা। কিন্তু আমরা যারা গাওয়ার পাশাপাশি গান বানাইও তারা কেন কে কখন ডাকবে তার জন্য অপেক্ষা করব? যারা অরিজিতের গানের ভক্ত তারা তো ওর অরিজিনালস পাবে। সেগুলো শুনবে। আমার অরিজিনালও তো লোকে শুনছে।"

এই প্রসঙ্গে আরও একটি দিক উঠে আসে রাঘবের কথায়। তিনি বলেন, "এখন কোনও ছবির একটা গান 3-4 জন শিল্পী গাইছেন। যাঁর গানটা সিনের সঙ্গে মানানসই হচ্ছে তাঁরটা রেখে বাকিগুলো ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এটা তো কোনও সিস্টেম হতে পারে না। টাকাটা তো সব নয়। গানটা লোকের কাছে পৌঁছনোও তো দরকার। সব শিল্পীর একটা আশা থাকে তাঁর গানটা মানুষের কাছে পৌঁছবে। আজ থেকে দশ বছর আগে আট থেকে বারোটা গান হত কোনও ছবিতে। আর এখন চারটে গান চারশো শিল্পী গাইছেন। কার কপালে গানটা জুটবে কেউ জানে না। লটারিতে টিকিট কেটে টাকাও পেয়ে যাবে কিন্তু গান জুটবে না। তা হলে কেন অপেক্ষা করব আমরা?" রাঘব জানান, "ছবিতে গান গাইল কি গাইল না তা নিয়ে বয়েই গিয়েছে অরিজিতের। কেয়ারই করে না।"

