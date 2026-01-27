ETV Bharat / entertainment

'কন্ট্রোভার্সির প্রশ্নই আসবে না !' 'পদ্মশ্রী' প্রসেনজিৎকে ঘিরে আবেগতাড়িত রচনা

রচনা বলেন, "আমার কত ছবির নায়ক উনি, তাঁর জন্য খুশি তো আমি হবই।"

Rachna Banerjee reacts-after-prosenjit-chatterjee-is-honoured-with-padma-shri
'পদ্মশ্রী' প্রসেনজিৎকে ঘিরে আবেগতাড়িত রচনা (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 27, 2026 at 5:23 PM IST

কলকাতা, 27 জানুয়ারি:অনেক মানুষের এমন পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি তৈরি হয় যোগ্যতা নিয়ে, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে কোনও কন্ট্রোভার্সি হতেই পারে না।'পদ্মশ্রী' পাওয়ার পর ইটিভি ভারতের ক্যামেরার সামনে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলছিলেন, "এই 'পদ্মশ্রী' সম্মানটা শুধু আমার একার না। এটা আমার পরিবারের এবং আমার ইন্ডাস্ট্রির।" যথার্থই বলেছেন বাংলা সিনেমার জ্যেষ্ঠপুত্র। তার প্রমাণও স্পষ্ট। দেব থেকে শুরু করে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সুদীপ্তা চক্রবর্তী এবং বোন তথা অভিনেত্রী পল্লবী চট্টোপাধ্যায়- তাঁর 'পদ্মশ্রী' নিয়ে গর্বিত সকলেই। ইটিভি ভারত মারফত শুভেচ্ছা জানালেন অভিনেত্রী-সঞ্চালক তথা সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সঠিক মানুষের হাতে উঠেছে পুরস্কারটা।" রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপরীতে একাধিক ছবিতে নায়কের ভূমিকায় ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তালিকায় আছে 'গ্যাঁড়াকল', 'স্নেহের প্রতিদান', 'সবুজ সাথী', 'চাওয়া পাওয়া', 'রাজমহল', 'কুরুক্ষেত্র', 'অগ্নি', 'অন্ধপ্রেম', 'টক্কর', 'সকাল সন্ধ্যা', 'ত্যাগ' সহ আরও বহু ছবি। আর তাই আজ এই মানুষটির এহেন সম্মান প্রাপ্তিতে রচনা বলেন, "আমার তো খুব পছন্দের মানুষ উনি। আমার কত ছবির নায়ক উনি, তাঁর জন্য খুশি তো আমি হবই। আমাদের রাজ্যের জন্য খুব গর্বের ওঁর এই প্রাপ্তিটা। আমি শুভেচ্ছাও জানিয়েছি। আসলে এই পুরস্কারটা উনি ডিজার্ভ করেন।"

তিনি আরও বলেন, " অনেকময়ে অনেক মানুষের এমন পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি তৈরি হয় যে উনি যোগ্য কি না সেই সম্মানের। কিন্তু প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এমন একজন মানুষ যাঁর এই সম্মান প্রাপ্তি ঘিরে কোনও কন্ট্রোভার্সি হতেই পারে না। হওয়ার প্রশ্নই নেই। এক বাক্যে সবাই বলছে এবং বলতে বাধ্য সঠিক মানুষের হাতে গিয়েছে সম্মানটা। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে এই সম্মান দেওয়ার সিদ্ধান্তকে আমি স্যালুট জানাই।" দিনকয়েক আগে এক সাক্ষাৎকারে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, "রচনা মারাত্মক প্রফেশনাল। ওর এই গুণ আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে দেখেছি।"

উল্লেখ্য, 2026 সালের পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। পদ্ম অ্যাওয়ার্ডের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রদান করা হয় পদ্ম পুরস্কার। এগুলো হলো- পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী। 2026 সালের জন্য 131টি পদ্ম পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন 5 জন পদ্মবিভূষণ, 13 জন পদ্মভূষণ এবং113 জন পদ্মশ্রী প্রাপক।

যার মধ্যে দুটি যুগ্ম পুরস্কারকে একটি হিসেবে গণনা করা হয়েছে। বলিউড অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে এবং কেরালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভিএস অচ্যুতানন্দনকে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ দেওয়া হয়েছে। গায়িকা অলকা ইয়াগনিক পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত হচ্ছেন ৷ দক্ষিণী সিনেমা জগতের প্রখ্যাত অভিনেতা মামুট্টি-ও সম্মানিত হচ্ছেন পদ্মভূষণে ৷ বিজ্ঞাপণ জগতে বিপ্লব আনা পীযূষ পান্ডেকে মরণোত্তর পদ্মভূষণ দেওয়া হয়েছে ৷

