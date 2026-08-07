রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির আন্তর্জাতিক পুনর্ব্যাখ্যা, আসছে ‘দ্য টেগোর ট্রিলজি'
শুধুমাত্র তিনটি সিনেমা তৈরিতেই থেমে থাকছে না উদ্যোগটি। ‘The Tagore Trilogy’-কে কেন্দ্র করে Beyond Boundaries Creative গড়ে তুলছে ‘Beyond Boundaries’ নামে একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক উদ্যোগ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 11:05 AM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী সৃষ্টিকে আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে 'বিয়ন্ড বাউন্ডারিজ ক্রিয়েটিভ, সিঙ্গাপুর'। অন্যদিকে, প্রকল্পের সাংস্কৃতিক সহযোগী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে 'সিঙ্গাপুর টেগোর সোসাইটি'।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি নৃত্যনাট্য ‘শাপমোচন’, ‘শ্যামা’ এবং ‘মায়ার খেলা’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি হতে চলেছে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রকল্প ‘দ্য টেগোর ট্রিলজি’ (The Tagore Trilogy)। সিঙ্গাপুর, ভারত ও যুক্তরাজ্যের ত্রয়ী উদ্যোগে তৈরি হতে চলা এই প্রকল্পের নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে 'বিয়ন্ড বাউন্ডারিজ ক্রিয়েটিভ, সিঙ্গাপুর' এবং প্রকল্পের সাংস্কৃতিক সহযোগী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে 'সিঙ্গাপুর টেগোর সোসাইটি'।
ট্রিলজিতে থাকছে তিনটি স্বতন্ত্র ইংরেজি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি- 'সোল বাউন্ড' (Soul Bound), 'সোল লস্ট' (Soul Lost’) এবং 'সোল ফাউন্ড' (Soul Found’। রবীন্দ্রনাথের তিনটি ভিন্ন সৃষ্টির ভাবনা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তৈরি হলেও ছবিগুলির গল্প আবর্তিত হবে সমকালীন বিশ্বের বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক প্রশ্নকে ঘিরে। প্রবাস, বাস্তুচ্যুতি, পরিচয়ের সংকট, আপন হওয়ার আকুতি, বিচ্ছেদের যন্ত্রণা, ভালোবাসা এবং সর্বোপরি মানবতার সন্ধান- এই বিষয়গুলিই উঠে আসবে তিনটি ছবিতে।
প্রযোজক ড. মনোজিৎ সেন বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গোটা বিশ্বের। The Tagore Trilogy-র মাধ্যমে আমরা তাঁর বিশ্বজনীন মানবতাবাদের বিশ্বাসকে আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে চাই — প্রবাস ও স্থায়িত্বের মতো আজকের চ্যালেঞ্জের আলোয় তাঁর কাজকে নতুন করে দেখে। আমরা আশা করি, এই উদ্যোগ মানুষকে মনে করাবে যে আজকের পৃথিবীতে ঠাকুরের ভাবনা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক, এবং মানবতার সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির সমাধানে তিনি আশা ও প্রজ্ঞার দিশা দেন।"
প্রতিটি ছবি আলাদাভাবে একটি সম্পূর্ণ গল্প বলবে। আবার তিনটি ছবিকে একসঙ্গে দেখলে বাস্তুচ্যুতি থেকে আত্ম-আবিষ্কার এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ গড়ে ওঠার একটি বৃহত্তর যাত্রার ছবি ফুটে উঠবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ট্রিলজির প্রথম ছবিটি 2027 সালের মে মাসে মুক্তি পেতে পারে। এই আন্তর্জাতিক প্রকল্পের মূল লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন মানবতাবাদের দর্শনকে বর্তমান সময় এবং নতুন প্রজন্মের দর্শকের সামনে তুলে ধরা। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি বিশ্বসঙ্গীত, ভিজ্যুয়াল আর্ট এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির চরিত্রকে একত্রিত করে তাঁর ভাবনার সমকালীন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা থাকবে ছবিগুলিতে। নির্মাতাদের মতে, বিশ্বজুড়ে পরিযান ও বাস্তুচ্যুতির মতো সমস্যা যে সময়ে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, সেই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দর্শনও নতুন তাৎপর্য বহন করছে।
বিক্রম ঘোষ বলেন, "এটা একটা দারুণ প্রজেক্ট, যেটা অরিন্দম দে আমার কাছে আনেন। একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট। ইংল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ভারতবর্ষ সব মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার হচ্ছে। এই সাবজেক্টটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং লেগেছে আমাএ। অনেক রকমের প্ল্যান আছে। বিদেশি ও ভারতীয় গুণী আর্টিস্টদের দিয়ে গান গাওয়ানো হবে। একটা এমন সাউন্ড স্কেপ তৈরি হবে, যে স্কেলে কাজ হয়ত সিনেমাতে কেউ আগে দেখেনি।"
Beyond Boundaries Creative, Singapore-এর উদ্যোগে নির্মিত এই ট্রিলজির পরিচালক ও চলচ্চিত্রকার অরিন্দম দে। প্রযোজনায় রয়েছেন ড. মনোজিৎ সেন। সৃজনশীল সহযোগিতায় যুক্ত হয়েছেন সুরকার বিক্রম ঘোষ এবং বিশিষ্ট শিল্পী ও চিত্রকর হিরণ মিত্র। শিক্ষা ও সৃজনশীল সহযোগী হিসেবে রয়েছে যুক্তরাজ্যের Bath Spa University। প্রযোজনা সহায়তায় যুক্ত Candid Communications UK এবং ভারতের NH13 Films। আর রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরার এই উদ্যোগে সাংস্কৃতিক সহযোগী হিসেবে পাশে রয়েছে Singapore Tagore Society। পাশাপাশি সঙ্গীত, চিত্রনাট্য, প্রযোজনা এবং অভিনয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বের নানা প্রান্তের শিল্পীদেরও এই প্রকল্পে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
পরিচালক অরিন্দম দে বলেন, "আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি কখনও অন্ধ ছিলাম না, তবু তাঁর কাজ আমাকে শিখিয়েছে মানুষ হওয়ার অর্থ কী। তিনি দেখিয়েছেন বিপরীত সত্য একসঙ্গে থাকতে পারে, এবং প্রতিরোধ ধ্বংসে শেষ হয় না — তা সৃষ্টির উৎস হতে পারে। শাপমোচন, শ্যামা ও মায়ার খেলা থেকে অনুপ্রাণিত এই ট্রিলজি প্রবাস, পরিচয়, ভালোবাসা ও আপন হওয়ার গল্প বলবে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীদের নিয়ে আমরা এমন এক সাংস্কৃতিক বিনিময় উদযাপন করতে চাই যেখানে বৈচিত্র্য নিজস্বতা না হারিয়েও একে অন্যকে সমৃদ্ধ করে।"
তবে শুধুমাত্র তিনটি চলচ্চিত্র নির্মাণেই থেমে থাকছে না উদ্যোগটি। ‘The Tagore Trilogy’-কে কেন্দ্র করে Beyond Boundaries Creative গড়ে তুলছে ‘Beyond Boundaries’ নামে একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক উদ্যোগ। চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী বার্তাকে বর্তমান বিশ্বের আলোচনায় নতুন করে ফিরিয়ে আনাই এর উদ্দেশ্য। সম্পর্ক, পরিচয়, আপন হওয়ার অনুভূতি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার মতো বিষয়কে সামনে রেখেই এগোবে এই উদ্যোগ।
‘The Tagore Trilogy’-র মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন মানবতাবাদের দর্শনকে আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে ৷ বর্তমান বিশ্বের প্রবাস, বাস্তুচ্যুতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার মতো চ্যালেঞ্জের আলোয় রবীন্দ্রভাবনাকে নতুন করে দেখার সুযোগ তৈরি করাই এই আন্তর্জাতিক উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য।