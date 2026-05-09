ETV Bharat / entertainment

রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে এক মঞ্চে ইমন-শোভন-চন্দ্রাবলী

কবিগুরুর জন্মদিনে নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় সারাদিনব্যাপী রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠান ৷ আয়োজনে শহরের একটি স্কুল ৷

Rabindra jayanti
নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 9, 2026 at 7:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 9 মে: আজ 25 বৈশাখ । বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 166তম জন্মজয়ন্তী । বাঙালি তথা গোটা ভারতবাসীর কাছে আজকের দিনটা খুবই শুরুত্বপূর্ণ । ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড মঞ্চে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েই শপথ বাক্য পাঠের শুভ সূচনা করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । এই দিনে কবিকে স্মরণ করে নানা দিকে নানা রঙের অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয় ।

শহরের এক স্বনামধন্য স্কুলে গত 1996 সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে আয়োজিত হয়ে আসছে ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠান । 9 মে, 25 বৈশাখ কবিগুরুর জন্মদিনে নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সারাদিনব্যাপী রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠান । সকাল 10টা থেকে শুরু হয়েছে ৷ অনুষ্ঠান চলবে রাত 8টা পর্যন্ত । অংশগ্রহণে স্কুলের পাঁচশোরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শিল্প সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্টজনেরা ।

Rabindra jayanti
নাচে নাচে রবি ঠাকুরকে বরণ (নিজস্ব ছবি)

স্কুলের অধ্যক্ষ অরিজিৎ মিত্র বলেন, "শুরুতে রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠিত হত স্কুলের পুরোনো ভবনে, তারপর সাদার্ন এভিনিউ এর সামনের বুলেভার্ডে । 5 হাজারের অধিক দর্শক-শ্রোতা আসতেন অনুষ্ঠান দেখতে । তখনকার দিনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়'রা যেমন ছিলেন, তেমনই নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে পলি গুহ, সাধন গুহর মতো স্বনামধন্য শিল্পী রাও অংশগ্রহণ করতেন । সকাল 6টায় শুরু হত অনুষ্ঠান । অনেক দূর দুরান্তের মানুষ দেখতে আসতেন এই মনোরম অনুষ্ঠান । পরবর্তীকালে দর্শক সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং প্রচণ্ড দাবদাহ থেকে সকলকে স্বস্তি দিতে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নজরুল মঞ্চে স্থানান্তরিত করা হয় এই অনুষ্ঠান ।"

Rabindra jayanti
কবিকে স্মরণ (নিজস্ব ছবি)

এদিনের অনুষ্ঠানে একক উপস্থাপনায় রয়েছেন প্রণতি ঠাকুর, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়, রিমা মিত্র, অলক রায় চৌধুরী, চন্দ্রাবলী রুদ্র দত্ত, শ্রেয়া গুহ ঠাকুরতা, অদিতি গুপ্ত, সুমন পান্থী, শোভন গঙ্গোপাধ্যায়, শমীক পাল, অরিত্র দাশগুপ্ত প্রমুখ । নব নালন্দার অগণিত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরিবেশনায় থাকছে নৃত্যগীতি আলেখ্য পুরাতন প্রাণের টানে ।

Rabindra jayanti
সারাদিনব্যাপী রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠান (নিজস্ব ছবি)

এস্রাজে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিচালনায় সন্দীপ সেনগুপ্ত । মানবতার মুক্তধারা অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় থাকছেন ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় । সম্মেলন গান পরিচালনায় 'শ্রাবণী সেন মিউজিক অ্যাকাডেমি' । 'শত কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত' পরিচালনায় শোভন গঙ্গোপাধ্যায় । 'গীতাঞ্জলির গান' পরিচালনায় মনোজ মুরলী নায়ার ও দেবলীনা কুমার । রবির প্রেমে অনুষ্ঠানটি নিবেদনে মনোময় ভট্টাচার্য । আমার রবীন্দ্রনাথ নিবেদনে শ্রাবণী সেন, 'একলা চলো রে' নিবেদনে ইমন চক্রবর্তী এবং 'সুদূরের পিয়াসি' অনুষ্ঠানটির নিবেদনে দুর্নিবার সাহা । 'রবিঠাকুরের ঝুলি' নৃত্যগীতি আলেখ্য পরিবেশন করবে স্কুলের সঙ্গীত শিক্ষায়তন । সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা ও পরিচালনায় অরিজিৎ মিত্র ।

Rabindra jayanti
নজরুল মঞ্চে রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠান (নিজস্ব ছবি)

অভিনেত্রী সোহিনী সরকার অনুষ্ঠানে এসে বলেন, "আজকের দিনটা এলেই বড্ড ছোটবেলার কথা মনে পড়ে । কত স্মৃতি আছে জড়িয়ে । স্টেজে উঠে কবিতার লাইন ভুলে যাওয়া, মায়ের কাছে বকুনি । আজকাল সেই দিনগুলো তো হারিয়েই যাচ্ছে । তাও এই স্কুল যে শিকড় ভোলেনি সেটা দেখে ভালো লাগে ।" অন্যান্য শিল্পীরাও জানালেন নিজেদের আবেগের কথা ।

TAGGED:

RABINDRANATH TAGORE
RABINDRANATH TAGORE BIRTHDAY
রবীন্দ্র জয়ন্তী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
RABINDRA JAYANTI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.