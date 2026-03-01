দুবাই-আবু ধাবিতে আটকে ! মোদির সাহায্য চাইলেন সোনাল-এশা, ভয়ংকর অভিজ্ঞতা শোনালেন সিন্ধু

দুবাই-আবু ধাবিতে আটকে ! মোদির সাহায্য চাইলেন সোনাল-এশা, ভয়ংকর অভিজ্ঞতা শোনালেন সিন্ধু
অভিনেত্রী থেকে ব্য়াডমিন্টন খেলোয়াড় কেমন আছেন সেই নিয়ে উদ্বিগ্ন অনুরাগীরা ৷ সোশাল মিডিয়ায় তারকারা শেয়ার করলেন বর্তমান পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতার কথা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 1, 2026 at 5:11 PM IST
কলকাতা, 1 মার্চ: ইরানে একযোগে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল ৷ এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহ ৷ ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে ৷ এই অবস্থায় বাতিল করা হয়েছে একাধিক বিমান পরিষেবা ৷ যার কারণে দুবাই ও আবু ধাবিতে আটকে পড়েছেন ভারতের বিনোদন দুনিয়া থেকে ক্রীড়া জগতের তারকারা ৷ সেই তালিকায় রয়েছেন অভিনেত্রী সোনাল চৌহান ও এশা গুপ্তা থেকে ব্য়াডমিন্টন খোলোয়াড় পিভি সিন্ধু ৷
দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটকে থাকা বেশ কয়েকজন যাত্রীর মধ্যে সোনাল চৌহানও রয়েছেন ৷ তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন । 'জন্নত' খ্যাত অভিনেত্রী সোশাল মিডিয়া পোস্টে তাঁর পরিস্থিতি তুলে ধরে লেখেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি এই পরিস্থিতির মধ্যে আমি বর্তমানে দুবাইতে আটকে পড়ে আছি । বিমান বাতিল করা হয়েছে এবং ভারতে ফিরে যাওয়ার আর কোনও উপায় নেই । নিরাপদে বাড়ি ফিরে যেতে আমি সরকারের সহায়তা চাইছি । সরকার নিরাপদে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করলে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকব ৷"
সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে টার্মিনালে ভিড় উদ্বিগ্ন যাত্রীদের ৷ বিমান পরিষেবা পুনরায় কবে শুরু হবে কেউ জানে না । এদিকে ভারত সরকার এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করেনি ৷ যদিও আটকে পড়া যাত্রীরা দেশের সরকারের তরফে সহায়তার জন্য অপেক্ষা করছেন ।
ইরানে সম্প্রতি হামলার পর ভারতের অলিম্পিক পদকজয়ী ব্যাডমিন্টন তারকা পিভি সিন্ধু ও তাঁর টিম দুবাই বিমানবন্দরে আশ্রয় নিয়েছিলেন ৷ তাঁদের খুব কাছেই একটি বিস্ফোরণ ঘটে । সোশাল মিডিয়ায় তিনি সেই মুহূর্তটিকে অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এবং ভীতিকর বলে বর্ণনা করেছেন ৷ আরও যোগ করেছেন যে, ধোঁয়া এবং ধ্বংসাবশেষের সবচেয়ে কাছে নিজেকে খুঁজে পান তাঁর কোচ ৷ এরপর তিনি দ্রুত সেখান থেকে সরে যান ।
The ordeal continues to unfold, and the situation is becoming more frightening by the hour.— Pvsindhu (@Pvsindhu1) March 1, 2026
A few hours ago, there was an explosion close to where we were holed up at the airport. My coach had to quickly run out of the area as he was closest to the smoke and debris. It was an… https://t.co/ZdNtuALk0P
সিন্ধু জানান, তাঁদের দলকে ওখান থেকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ তিনি দুবাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং ভারতীয় হাই কমিশনকে এই সংকটের সময় দ্রুত সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন । তবে কবে বাড়ি ফিরতে পারবেন তাঁরা জানেন না ৷ এই অনিশ্চয়তার মাঝে তিনি তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে ওখানকার পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন এবং আপডেট দিয়েছেন যে, তাঁরা এখন পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন ।
পিভি সিন্ধু লেখেন, "আমরা সবাই এখন নিরাপদে আছি এবং দুবাই বিমানবন্দরের কর্মীদের ও দুবাই কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য আরও নিরাপদ স্থানে রয়েছি । দুবাইতে ভারতীয় হাই কমিশনকে তাঁদের অবিশ্বাস্য সমর্থন এবং আমাদের নিরাপদে রাখতে সহায়তা করার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ । আপাতত, আমরা কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং পরিস্থিতি ঠিক হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি ৷"
ওদিকে মার্কিন, ইজরায়েল-ইরান সংঘাতের মধ্যে আবু ধাবিতে আটকে রয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী এশা গুপ্তা ৷ তবে তিনি নিরাপদে আছেন বলেই জানিয়েছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ শনিবার এশা আকাশের একটি ছবি শেয়ার করেন ৷ এরপরেই অনুগামীরা তাঁকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সামাজিক মাধ্যমে ৷
রবিবার তাঁর নিরাপত্তার বিষয়ে আশ্বস্ত করে এশা লিখেছেন, "যারা আমার খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং মেসেজ করছেন তাঁদের সকলকে উত্তর দিতে না পারার জন্য আমি দুঃখিত । আমরা ঠিক আছি, আমরা নিরাপদে আছি ৷ সময়টা ভয়াবহ, খুব কঠিন । ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করার জন্য আছেন । যাঁরা আটকে পড়েছেন তাঁদের সকলের জন্য প্রার্থনা করছি । সর্বোপরি, তাঁদের নিরাপত্তা কামনা করছি । আশা করি শীঘ্রই বাড়ি ফিরব ।"