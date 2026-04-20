মুখ্যমন্ত্রী হলে নিশ্চিন্তে প্রেম করার জায়গা করে দেবো- পূষন্ দাশগুপ্ত

4 মে ভোটের ফলাফল ৷ আগামী মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে কী ভাবছেন জেন জি তারকারা ? যদি তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেতেন ?শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷

তারাদের চোখে বিধানসভা নির্বাচন 2026 (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 20, 2026 at 5:11 PM IST

কলকাতা, 20 এপ্রিল: বাংলা জুড়ে শাসক-বিরোধী শিবিরে জোর কদমে চলছে ঠোকাঠুকি থেকে স্পষ্টকথায় জেরবার করার লড়াই ৷ পাড়ায় পাড়ায় চায়ের তুফানি চুমুকে সকলের মনে একটাই প্রশ্ন কি বলছে বাংলা ! এমন পরিস্থিতিতে বর্তমান জেন জি তারকারাও মাথা ঘামাচ্ছেন নির্বাচন নিয়েও ৷ ইটিভি ভারত সাধারণ কিছু প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিল সেই সকল তারকাদের কাছে ৷ কী বললেন তাঁরা ?

নাটক-থিয়েটার, অভিনয় তাঁর জীবন ৷ দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত রয়েছেন নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে ৷ অভিনয় করেছেন হোক কলরব, জেনারেশন আমি, বিজয় নগরের হীরে-র মতো সিনেমায় ৷ জেন জি তারকা পূষন্ দাশগুপ্ত এবারের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে কী ভাবছেন ? কাকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান আর যদি তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পান, তাহলে কোন বিষয়টা সবার আগে পরিবর্তন করবেন, জানালেন মনের কথা ৷

ইটিভি ভারত: কাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান এবং কেন?

পূষন্: কাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই বলতে তো সেরকমভাবে কোনও নাম মাথায় আসে না ৷ তবে হ্যাঁ, এমন একজনকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই যে সৎ, সাহসী, ব্যতিক্রমী হবে। এমন একজনকে দেখতে চাই যে আজকের ভারতবর্ষে কোনও এক ধরনের বা এক ধর্মের মানুষকে পোষণ করবে না। চারদিকে শুধু মন্দির, মসজিদ, চার্চ বানাবে না ৷ বরং হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ বানাবে এবং মানুষের ভালোর জন্য ভাববে। আমাদের সংবিধানটা আসলে খুব সুন্দর এবং খুব পরিষ্কার করে সবরকম কথা ভেবে গুছিয়ে লেখা ৷ আর তাতে যে মূল্যবোধগুলির কথা লেখা আছে তা মেনে যদি কাজ করা হয় তা হলেই আমার মনে হয় আমাদের দেশ দুর্দান্তভাবে এগোবে ৷

ইটিভি ভারত: কখনও যদি সক্রিয় রাজনীতিতে এসে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসার সুযোগ আসে, কীভাবে সাজাবেন নিজের রাজ্যটাকে?

পূষন্: প্রথমেই বলি, আমার অর্থনীতি নিয়ে সেভাবে অত পড়াশুনা নেই। তাই একটা রাজ্যের ইকোনমিক পলিসি কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে আমার তেমন কোনও বক্তব্যই নেই ৷ কিন্তু স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্র বাড়ানোর চেষ্টা থাকবে কখনও যদি 'মুখ্যমন্ত্রী' হই । আরও একটা দিকে খেয়াল রাখা উচিত বলে মনে হয় আমার। সেটা হল, আমাদের ভারতবর্ষ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। সেটা যেন ধরে রাখা যায় সেই চেষ্টা থাকা আবশ্যক ৷ তা ছাড়া আরও খেলার মাঠ, বড় বড় পুকুর, প্রেম করার জায়গা তৈরি করতে চাই যদি 'মুখ্যমন্ত্রী' হই ৷ যুবক-যুবতীদের কোথাও প্রেম করতে দেখলেই তাড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতাটা বন্ধ হওয়া উচিত ৷ যেমন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দিলীপ ঘোষের একটা পার্কে গিয়ে তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হয়, আজ তাঁরা সুখী দম্পতি। এরকম যেন আরও অনেকে তার সঠিক সঙ্গী খুঁজে পায় সেই ব্যবস্থা করার চেষ্টা থাকবে আমার। এরকম আরও জায়গা তৈরি করব, যেখানে নির্বিঘ্নে শান্তিতে প্রেম করা যাবে।

ইটিভি ভারত: আজ রাজ্য তথা দেশটা কেমন হলে ভালো হয় বলে মনে হয় তোমার?

পূষন্: আমাদের দেশ অত্যন্ত বৈচিত্রময় ৷ সেখানে এত ভাষা রয়েছে, এত রঙ রয়েছে এবং একটা ধর্মের মধ্যেও তার আচার-আচরণ এতই আলাদা যে একে বৈচিত্র‍্যময় ছাড়া আর কোনও আখ্যা দেওয়াই যায় না। আমি একটা সরাসরি উদাহরণ দিয়ে বলি, দক্ষিণ ভারতেও বালাজি'র পুজো করা হয় আমরা পশ্চিমবাংলার লোকেরা জানিই না এই বালাজি আসলে কে? এটুকুই জানি উনি ভগবান বিষ্ণুর আরেক রূপ ৷ একইভাবে দক্ষিণ ভারতে আবার মা কালীর পুজো সেভাবে করাই হয় না ৷ একটা দেশের মধ্যে এতরকম বৈচিত্র‍্য সত্ত্বেও মানুষ পাশাপাশি থাকে একে অপরকে বিরক্ত না করে, নিজের জায়গাটাকেও অক্ষুণ্ণ রেখে ৷ এটাই ভারতবর্ষের সৌন্দর্য ৷ আমি চাই না এটা কোনওভাবে নষ্ট হোক ৷ সরকারের দায়িত্ব এটাকে ধরে রাখা ৷

ইটিভি ভারত: ছোটবেলায় মিছিলের স্লোগান শুনলে কেমন লাগত? ভয় পেতেন?

পূষন্: না না, একেবারেই ভয় পেতাম না। বরং আমি মজা পেতাম খুব ৷ সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি যে দলের প্রার্থীই বাড়ির সামনে আসত আমি ছুটে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম। আবার কোনও প্রার্থী আমাদের গলিতে না ঢুকলে আমার রাগ হত খুব। সাধারণত তো নেতা নেত্রীদের অত চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যায় না, তাই ভোটের আগে এলে দেখার সুযোগ হত ৷ আগে রিকশায় একজন মাইক নিয়ে বলতে বলতে যেত। এখন অটো, টোটো, বাইক, গাড়ি নিয়ে আসে ৷ বেশ জাঁকজমকপূর্ণ প্রচার দেখতে পাই আজকাল ৷ আর তার বৃহৎ টাকা আমাদের সাধারণ মানুষের পকেট থেকেই যায়। মানে আমাদেরই ট্যাক্সের টাকা থেকে যায়। এত জাঁকজমক নিয়ে আমি ভোটের প্রচার করছি আর সেটা মানুষেরই টাকায়, সেটা একটু ভেবে দেখা দরকার সব দলেরই ৷

ইটিভি ভারত: জীবনের প্রথম ভোট- নিজেকে সেদিন বেশ 'বড় হয়ে গেছি' বলে মনে হয়নি?

পূষন্: একটা এক্সাইটমেন্ট তো ছিলই। আমাদের দুটো বাড়ি পরেই যে স্কুলটা আছে সেখানে আমাদের ভোট হয়। সেটাই আমাদের ভোটের ক্ষেত্র। ছোটবেলায় দাদু যখন ভোট দিতে যেত আমি দাদুর সঙ্গে যেতাম ওখানে। আর ওখানে যাঁরা দায়িত্বে থাকতেন তাঁদের কাছ থেকে আমার হাতে কালির দাগ লাগিয়ে দিত দাদু। সেটা খুব মজার ছিল। স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের দেখাতাম আর বলতাম, আমি ভোট দিয়েছি। আর আমি সত্যিই যখন ভোট দিলাম তখন আমি কলেজে পড়ি, রাজনৈতিকভাবে সচেতন একজন মানুষ। আমি আমার দেশের পলিসি মেকিং-এ খানিকটা যোগদান করলাম এই অনুভবটা খুব হয়েছিল সেদিন। বড় হয়ে গিয়েছি সেটা ভাবার থেকেও আমার কথাও যে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এটা ভেবে অদ্ভুত উপলব্ধি হয়েছিল, যেটা আজও বহাল আছে।

ইটিভি ভারত: শিল্পী হিসেবে কেমন রাজ্য দেখতে চান?

পূষন্: একটা সমাজে একজন 'বিজ্ঞানী' যতখানি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, ঠিক ততখানিই গুরুত্বপূর্ণ একজন 'চিত্রকর'৷ উভয়ের প্রভাব হয়ত সমাজে খুব আলাদা আলাদাভাবে পড়ে। তখন একটা দেশ বা একটা রাজ্য তা অন্যভাবে দেখে। কিন্তু এই দু'জনেরই এই সমাজ গড়তে অবদান রয়েছে, এটা যেন আমরা ভুলে না যাই ৷ সবাইকে যেন সমান চোখে দেখি ৷ আমরা সবাই জানি সায়েন্সে পিএইচডি করলে তার স্টাইপেন্ড অনেক বেশি ৷ আর্টসে ততটা নয়। আমরা যেন ভুলে না যাই সোশাল সায়েন্স ততটাই জরুরি যতটা ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজি।

