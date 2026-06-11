আসছে নতুন সিরিজ 'স্বর্গরথ সরগরম'? আড্ডায় নতুন জুটি পূষণ-আর্শিয়া

আসছে নতুন সিরিজ 'স্বর্গরথ সরগরম'? আড্ডায় নতুন জুটি পূষণ-আর্শিয়া
সিরিজ 'স্বর্গরথ সরগরম'-এ দেখা যাবে বাংলা টেলিভিশনের একসময়ের জনপ্রিয় শিশু চরিত্র ভুতু-কে ৷ সঙ্গে পূষণ ৷ নতুন সিরিজ নিয়ে কী বললেন তারকারা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 11, 2026 at 4:55 PM IST
কলকাতা, 11 জুন: প্ল্যাটফর্ম আট-এ আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'স্বর্গরথ সরগরম'। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে লোকনাথ দে, পূষণ দাশগুপ্ত, আর্শিয়া মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধেদেব ভট্টাচার্য, অসীম রায়চৌধুরী, দুর্বার শর্মা সহ আরও অনেককে। সিরিজের পরিচালনায় অরিজিৎ টোটন চক্রবর্তী। তবে, এদিন এক ফ্রেমে পাওয়া গেল বাংলা বিনোদন দুনিয়ার নতুন জুটি- পূষণ এবং আর্শিয়াকে।
একে অপরের সঙ্গে জুটি বেঁধে বেজায় খুশি ওঁরা। মনে করিয়ে দিই, আর্শিয়া মানে বাংলা টেলিভিশনের একসময়ের জনপ্রিয় শিশু চরিত্র ভুতু। একটা সময় বাংলা ধারাবাহিকে দুর্দান্ত সাড়া ফেলে এই চরিত্র। আজও কেউ ভোলেনি ভুতুকে। সেই ভুতু থুড়ি আর্শিয়া আজ অনেকটা বড় হয়ে গিয়েছেন। টানা পাঁচ বছরের ব্রেক নিয়ে ফের লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশনের দুনিয়ায় ফিরেছেন তিনি। পূষণ বলেন, "আমি তো ওকে চিনতেই পারিনি। এত বড় হয়ে গিয়েছে।" রসিকতা করে পূষণ এও বলেন, "আসলে আমিও এত বড় হয়ে গিয়েছি বুঝতে পারিনি।"
বলহরি এই সিরিজের মূল চরিত্র। তার ছেলে মন্টার ভূমিকায় পূষণ। বলহরির ভূমিকায় লোকনাথ দে। গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, একটা শববাহী গাড়ি কিনেছে বলহরি। সে চায় একদিনও যেন গাড়িকে বসে থাকতে না হয়। ওদিকে গ্রামের এক ডাক্তার মানুষের মৃত্যু আটকাতে মরিয়া। পারুলের পরিবার চায় যেন শববাহী গাড়িটা না চলে, অন্যদিকে মন্টার পরিবার চায় গাড়িটা চলুক। কেননা ব্যবসাটা বলহরি শুরু করেছে। মন্টা বাবাকে সাপোর্ট করে, পরিবারের পাশে থাকে। নিজের প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে স্বপ্ন দেখে সে। পারুলও সম্পর্ক নিয়ে আশাবাদী। গ্রামের পরিস্থিতি সরগরম হয় বলহরির স্বর্গরথ গ্রামে চলবে নাকি চলবে না তা নিয়ে। এরপর কী হয় সেটাই দেখার। 17 জুন থেকে আসবে এই সিরিজ। শুটিং হয়েছে ঝাড়গ্রাম সহ আরও বেশ কিছু লোকেশনে।
এই সিরিজে কি কোনও বিশেষ বার্তা আছে? পূষণ বলেন, "সবথেকে বড় বার্তা হল, সব পেশাই সম্মানের। সমাজের বিভিন্ন মানু্ষ বিভিন্নভাবে কাজে লাগেন। সবার উপরেই আমরা কোনও না কোনওভাবে নির্ভরশীল।" পাঁচ বছরের ব্রেক নিয়ে ফিরলেন আর্শিয়া। এতদিনের বিরতিতে কী করলেন তিনি? জানতে চাইলে তিনি বলেন, "স্কুল লাইফটা এনজয় করলাম। ভুতু করার সময় আমি স্কুলেই যেতে পারিনি। হয়তো সারা বছরে আমি 11 দিন মাত্র স্কুলে গিয়েছি। তাই স্কুলে যাওয়ার খিদেটা ছিল মনে। পড়াশুনাটা করেছি মন দিয়ে।" আর্শিয়া আরও বলেন, "এতদিন পর ফ্লোরে আসায় অনেকে চিনতেও পারেনি আমাকে। হয়তো মুখে বলেছে চিনতে পেরেছি আসলে পারেনি। পরে আমি বলার পর অবাক!"
পূষণ বলেন, "বড়দের চোখের ঠিক-ভুলের সঙ্গে ছোটদের চোখের ঠিক-ভুলের অনেক পার্থক্য আছে। এই সিরিজে সেটাই আমাদের চোখ দিয়ে দেখানো হচ্ছে। তুলে ধরা হয়েছে।" রাজনৈতিক হাওয়া বদলের পর টলিপাড়ার ভোলবদলের চেষ্টা চলছে। এই পরিস্থিতিতে কতটা আশাবাদী পূষণ? অভিনেতা বলেন, "বিরাট কিছু পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না। মানে প্রভাব পড়েনি কোনও। এই ব্যাপারে প্রযোজক-পরিচালকেরা বেশি ভালো বলতে পারবেন। তবে, চাই রাজনৈতিক প্রভাব যেন এখানে না পড়ে। মানুষ যেখানে থাকবে সেখানে রাজনীতিও থাকবে। অরাজনৈতিক বলে কিছু হয় না। একটা কাজ করতে গেলে সব ধরনের মানুষ থাকবে। সেটাই গণতন্ত্র। আমি চাইব ভালো ভালো ছবি হোক।"
আর্শিয়া খুব খুশি পরিচালক অরিজিতের সঙ্গে কাজ করে। আর্শিয়া বলেন, "অনেককিছু মানে পুরোটাই শিখলাম। কথা বলা থেকে যাবতীয় অনেক কিছু শিখলাম।" সবশেষে আর্শিয়ার গলায় গান দিয়ে শেষ হয় সাক্ষাৎকার।