তমাল দা'র এত্তবড় একটা মন ছিল- বললেন প্রসেনজিৎ, কী বললেন অন্যান্যরা

শিল্পীকে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানান সকলে।

prosenjit-rituparna-and-others-gather-at-technicians-studio-to-pay-their-respects-to-the-late-actor-tamal-raichowdhury
প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা তমাল রায়চৌধুরী, শ্রদ্ধা তারকাদের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 9, 2026 at 5:35 PM IST

কলকাতা, 9 মার্চ: সোমবার সাত সকালে আসে দুঃসংবাদ ৷ ঘুমের মধ্যেই প্রয়াত হন বর্ষীয়ান অভিনেতা তমাল রায়চৌধুরী ৷ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে অভিনেতার শবদেহ নিয়ে আসা হয় টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে হাজির ছিলেন বাংলা বিনোদন দুনিয়ার বহু মানুষ। হাজির ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, দুলাল লাহিড়ী, জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভ্রজিৎ দত্ত, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক চক্রবর্তী, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, বিদীপ্তা চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। শিল্পীকে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানান সকলে।

এদিন ভোর সাড়ে 3টে নাগাদ নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বর্ষীয়ান অভিনেতা। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল আনুমানিক 80 বছর। জানা গিয়েছে ঘুমের মধ্যেই স্ট্রোক হয় অভিনেতার। আর তার ফলেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। তমাল রায়চৌধুরীর একমাত্র পুত্র অনিন্দিত রায়চৌধুরী বলেন, "তমাল রায়চৌধুরী আমার কাছে কোনও শিল্পী বা অভিনেতা নন। উনি আমার বাবা। বাবা ঘরে বাইরে।সব জায়গাতেই এক রকম। বাবার মজা করার প্রবণতা ঘরে বাইরে সর্বত্রই ছিল। আমরা যে খুব কান্নাকাটি করছি তা নয়। আমরা বাবার বলা কথাগুলোই স্মরণ করছি আজ।"

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "শুধু চেহারাতেই বড় ছিলেন না। ওঁর এত্তবড় একটা মন ছিল। আমাদের মনে কোনও কষ্ট হলে তমাল দা'কে ফোন করলে মোটামুটি পনেরো মিনিট আমাদের হাসাতেন। আমি তমাল দা'কে। ঋতুপর্ণ ঘোষের বাড়িতে যেভাবে দাপটে কথা বলতে দেখেছি তা বলার নয়। ডেকে বলতেন, শোন আমি তোকে নিন্দা করতে ডাকছি। এরকমই মানুষ ছিলেন উনি। "

তাঁর সঙ্গে তরুণ মজুমদারের 'আলো' ছবিতে অভিনয় করেন ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতা স্মৃতিচারণায় বলেন, "তমাল জেঠুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ 'আলো'র আউটডোরে গিয়ে। ওই ছবিতে উনি অভিনয় করেছিলেন। কষ্ট এটাই লাগছে যে 'আলো' থেকে এক এক করে কত লোক চলে গেল। যেমন ভারতী দিদা (দেবী), কুণাল দা (মিত্র), অভিষেক দা (চট্টোপাধ্যায়), জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, গীতা নাগ, ছবি তালুকদার, আর এবার তো তমাল জেঠুও চলে গেলেন। 'আলো' থেকেই তমাল জেঠুর সঙ্গে আমার দারুণ সম্পর্ক। যদিও সেরকম দেখা হত না কোথাও। কিন্তু সম্পর্কটা নিবিড় ছিল। আমি ওনার বাড়িতেও গিয়েছি। তমাল জেঠুর মা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। যত বারই গিয়েছি খুব আদরযত্ন করেছেন। উনি যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন। এটাই চাই।"

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী বলেন, "তমাল দা ছিলেন শেষ কথা। কে বড় কে ছোট পাত্তা দিতেন না। তিনিই বলতেন শেষ কথা।" ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, "তমাল দা যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন।" টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়ো থেকে অভিনেতার দেহ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে শেষকৃত্যের জন্য ৷

