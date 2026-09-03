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মহানায়কের জন্মশতবর্ষে এক মঞ্চে প্রসেনজিৎ-জিৎ-দেব, ঋতুপর্ণার শাড়িতে উত্তমের পোস্টার

বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বাঁচাতে সরকার খবরদারি, রাজনীতি করবে না, সহযোগিতা করবে ৷ এমনটাই টালিগঞ্জে মহানায়কের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠান থেকে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ।

Mahanayak Uttam Kumar birth centenary
টালিগঞ্জে মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উদযাপন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2026 at 3:51 PM IST

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কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: 'এই পথ যদি না শেষ হয়...' বাংলার মানুষের কাছে মহানায়ক তিনিই ৷ আজ সেই উত্তম কুমারের জন্মশতবার্ষিকী ৷ মহাসমারহে পালিত হচ্ছে টালিগঞ্জে ৷ সেখানে বৃহস্পতিবার মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর তারই সঙ্গে অনেকদিন পর একই মঞ্চে একসঙ্গে দেখা গেল অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জিৎ এবং দেবকে ৷

এদিন তাঁরা ধরা দিলেন একদম অন্য মেজাজে । একে অপরকে বাঁধলেন আলিঙ্গণে । মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর পাশেই হাজির ছিলেন রঞ্জিৎ মল্লিকও ৷ তাঁকে সর্বক্ষণ হাত ধরে আগলে রাখতে দেখা যায় শুভেন্দু অধিকারীকে ৷ এদিন রঞ্জিৎ মল্লিকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করেন মুখ্যমন্ত্রী । মহানায়ক উত্তর কুমারের সহকর্মী রঞ্জিৎ মল্লিক ৷ একাধিক ছবিতে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন তাঁরা ৷

টালিগঞ্জে মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উদযাপন (ইটিভি ভারত)

পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে সকলের নজর ছিল অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর দিকে ৷ কারণ তাঁর পোশাকে ছিল এক অনন্য চমক ৷ এদিন ঋতুপর্ণা মহানায়কের নানা ছবির পোস্টার ছাপানো শাড়ি পরেছিলেন ৷ যাতে এদিন সকলের থেকে তাঁকে একেবারে আলাদা দেখাচ্ছিল । খোদ মুখ্যমন্ত্রীরও নজর এড়ায়নি ঋতুপর্ণার শাড়ি ৷ অনুষ্ঠানের ব্যস্ততার মাঝেও তিনি ঋতুপর্ণার শাড়ির প্রশংসা করেন ৷

মহানায়কের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে দিকে দিকে এদিন সাজো সাজো রব । সকালে টালিগঞ্জে মহানায়কের মূর্তিতে মাল্যদান করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । হাজির ছিলেন বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, রুদ্রনীল ঘোষ, সংস্কৃতি দফতরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জিৎ, দেব, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রঞ্জিৎ মল্লিক, রত্না ঘোষাল-সহ টলিপাড়ার বহু মানুষ । হাজির ছিলেন মহানায়কের পুত্রবধূ মহুয়া চট্টোপাধ্যায়ও । মহানায়ককে ঘিরে এমন আয়োজনে খুশি তিনিও ।

Mahanayak Uttam Kumar birth centenary
মহানায়কের মূর্তিতে মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

শুধু তাই নয়, উত্তম কুমারকে ভালোবেসে এদিন টালিগঞ্জে মহানায়কের মূর্তি ঘিরে ছিল বহু সাধারণ মানুষের ভিড় । যদিও এতকাল যাবৎ মহানায়কের মৃত্যুদিন 24 জুলাই শহর জুড়ে উৎসবের আমেজ থাকত । সেই জায়গায় এবার বদল আনল বিজেপি সরকার । মৃত্যুদিনে কেন তাঁকে ঘিরে উৎসব? কেন জন্মদিনে নয়? মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী ।

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "এবার থেকে মহানায়কের মৃত্যুদিনে নয়, তাঁর জন্মদিনে অর্থাৎ 3 সেপ্টেম্বর মহাসমারোহে স্মরণ করা হবে তাঁকে । আর সেটাই উচিত । মৃত্যুদিনে কেন তাঁকে মহাসমারোহে স্মরণ করা হবে?" তিনি আরও বলেন, "মহানায়ক এমন একজন মানুষ যাঁকে আমাদের কারোর পক্ষেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব না । আজ সারাদিন এবং আগামী 6 তারিখ অবধি নানাভাবে আমরা তাঁকে স্মরণ করব । যদিও আমরা সারা বছরই তাঁকে স্মরণ করি । নন্দন এবং রাধাতে ওঁর বহু ছবি দেখানো হবে, যা আজও মানুষ মনে রেখেছে ।"

Mahanayak Uttam Kumar birth centenary
মহানায়কের জন্মশতবর্ষে এক মঞ্চে টলিপাড়া (ইটিভি ভারত)

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের উত্থানের প্রসঙ্গ টেনে বিগত তৃণমূল সরকারকে এদিন একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "বাংলা একসময় এই শিল্পের পথপ্রদর্শক বা নেতা ছিল ।" হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকার সবরকম সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমি চাই সেই হৃতগৌরবটা ফিরে আসুক । এর জন্য রাজ্য সরকার মাতব্বরি, খবরদারি, রাজনীতি করবে না বরং সহযোগিতা করবে ।"

বিকেলে একটি সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রা এবং কেক কাটার পাশাপাশি, পায়েস খেয়ে মহানায়কের জন্মদিন পালনের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান এগিয়ে যাবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে । নন্দনে একটি অস্থায়ী কার্যালয় খোলা হয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষ শতবর্ষ উদযাপন নিয়ে নিজেদের মতামত বা পরামর্শ জানাতে পারবেন ।

TAGGED:

MAHANAYAK UTTAM KUMAR
MAHANAYAK BIRTH CENTENARY
উত্তম কুমারের জন্মশতবার্ষিকী
মহানায়কের জন্মশতবর্ষ
UTTAM KUMAR BIRTH CENTENARY

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