ফিল্মি কেরিয়ারে ছবির সংখ্যা 400 ! কোনটা বেশি পছন্দের প্রসেনজিতের?

ফিল্মি কেরিয়ারে ছবির সংখ্যা 400 ! কোনটা বেশি পছন্দের প্রসেনজিতের?
"কাকাবাবু আমার কাছে ইমোশন"- সিনেমা মুক্তির আগে কী বললেন অভিনেতা ?
Published : January 7, 2026 at 10:15 AM IST
কলকাতা, 7 জানুয়ারি: বছর শুরুতেই বড় পর্দায় আসছে ছোটদের জন্য সিনেমা ৷ কাকাবাবু ফ্রাঞ্চাইজির নতুন গল্প নিয়ে ফের একবার অভিযানে নেমেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে 'বিজয়নগরের হীরে'র প্রথম গান 'যাত্রা শুভ হোক'। "কাকাবাবু আমার কাছে ইমোশন"- গান প্রকাশ অনুষ্ঠানে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন পর্দার 'কাকাবাবু' প্রসেনজিৎ ।
দীর্ঘ 40 বছরের কেরিয়ারে 400টির বেশি ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। যেখানে এক এক সময় এক এক রকমভাবে তাঁকে পেয়েছে দর্শক। কারওর কাছে তিনি 'বুম্বা'দা, কারওর কাছে 'প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়' কারওর কাছে 'সুপারস্টার' বা 'মেগাস্টার', কারওর কাছে 'ইন্ডাস্ট্রি'। একটা সময় বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে পুনরুজ্জীবিত করতে তাঁর অবদানের কথা সিনেপ্রেমী মানুষের মুখে মুখে ফেরে। তাঁকে কাছ থেকে দেখতে আজও উপচে পড়ে জনতার ভিড়। এমন এক ব্যক্তিত্বকে হাতের নাগালে পেলে তাঁর কাছ থেকে কি দু'কথা না জেনে তাঁকে ছাড়া যায়?
উল্লেখ্য, ছবির প্রথম গান প্রকাশ অনুষ্ঠানটি দমদমের এক স্পোর্টস স্কুলে আয়োজিত হয়। সুপারস্টারকে হাতের নাগালে পেয়ে একের পর এক প্রশ্ন আসতে থাকে দর্শকাসন থেকে। সেদিন দর্শকাসনে ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্করা। সকলেই শিক্ষার্থী।
বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। জনৈক ছাত্রী এই প্রসঙ্গ তুললে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, " আমি কোনওদিনই বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে নেতৃত্ব দিইনি। ক্যাপ্টেনও ছিলাম না কখনও। গত 40 বছর ধরে শুধু যুদ্ধ করে গেছি। আজ থেকে 40 বছর আগে এক প্রকার ঘোষণাই হয়ে গেছিল যে এই ইন্ডাস্ট্রিটা 'মৃত' ইন্ডাস্ট্রি। এর আর কিস্যু হবে না। সেই সময়ে কিছু অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক মিলে চেষ্টা করতে শুরু করি ইন্ডাস্ট্রিটাকে আবার নিজের জায়গা ফিরিয়ে দেওয়ার। ব্যস এটুকুই।"
এত দিনের ফিল্মি জার্নিতে কোন ছবিটা সুপারস্টারের কাছে সেরা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "গর্ব করে বলছি না, কিন্তু ফিল্মি কেরিয়ারে 400টা ছবি করে ফেলেছি। এর মধ্যে থেকে কোনটা বেশি পছন্দ সেটা বলা মুশকিল। তবে, 'দোসর'-এর জন্য আমি জাতীয় পুরস্কার পাই। তাই ওটা একটু বেশি স্পেশাল সেটা বলতে পারি। ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে আমি ন'টি ছবিতে কাজ করেছি। অনেককিছু শিখেছি ওঁর কাছে।"
তিনি আরও বলেন, " এক সময় মার দাঙ্গা অনেক করেছি। এরপর একটা সময়ে অন্য ধারার ছবি করতে শুরু করি। 'অটোগ্রাফ', 'বাইশে শ্রাবণ', 'মনের মানুষ', 'দোসর', 'কাকাবাবু'র মতো ছবি করি। কখনও ভাবিনি 'মনের মানুষ' করতে পারব আমি। চরিত্রটা টানতে পারব ভাবিনি। আর 'জাতিস্মর' যে কোনও অভিনেতার কাছে আশীর্বাদতুল্য। 'শেষ পাতা'ও ওয়ান অফ মাই বেস্ট ওয়ার্ক।" একইসঙ্গে তিনি 'কাকাবাবু' প্রসঙ্গে বলেন, "কাকাবাবু অনেক সিনেমার ব্যবসায়িক রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল।"
আজকের প্রজন্মের সঙ্গে কথোপকথনে এদিন 'এ আই'-এর প্রসঙ্গও তোলেন তিনি। বলেন, "এ আই আজকের সিনেমা নির্মাতাদের কাছে বড় 'থ্রেট'। যাঁরা সিনেমা বানাচ্ছেন বা বানাবেন তাঁদের সিনেমা বানানোর পাশাপাশি টেকনোলজিটাও জানতে হবে এখন থেকে।" 23 জানুয়ারি মুক্তির পথে চন্দ্রাশিষ রায় পরিচালিত প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, আরিয়ান ভৌমিক, চিরঞ্জিত চকর্বর্তী, সত্যম ভট্টাচার্য, রাজনন্দিনী পাল, অনুজয় চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'বিজয়নগরের হীরে'।