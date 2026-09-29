'জাদুকর সত্যচরণ'-এ ফের জুটিতে প্রসেনজিৎ-ঋত্বিক, রয়েছে আর কোন চমক ?

'জাদুকর সত্যচরণ'-এ ফের জুটিতে প্রসেনজিৎ-ঋত্বিক, রয়েছে আর কোন চমক ?
JADUKAR SATYACHARAN RELEASE DATE: ফের একসঙ্গে বড় পর্দায় দেখা যাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়-ঋত্বিক চক্রবর্তীকে। সিনেমার তারিখ ঘোষণা না হলেও আগামী বছর শীতে আসছে এই সিনেমা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2026 at 1:30 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: রহস্যের কেন্দ্রে এক জাদুকর। সঙ্গে জুড়ছে ম্যাজিক, অ্যাডভেঞ্চার ও অতিপ্রাকৃত উপাদান। বাস্তবের সঙ্গে রহস্যের মেলবন্ধনে বড় পর্দায় আসছে সায়ন্তন ঘোষালের নতুন ছবি 'জাদুকর সত্যচরণ'। ছবির শুভ মহরতেই প্রকাশ্যে এল ফার্স্ট লুক। আর সেখানেই চমক-দ্বৈত ভূমিকায় দেখা যাবে সব্যসাচী চৌধুরীকে। 'জাদুকর সত্যচরণ'-এর চিত্রনাট্য লিখেছেন সব্যসাচী নিজেই। পাশাপাশি ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রেও অভিনয় করছেন তিনি। তাঁর অভিনীত রহস্যময় চরিত্র 'চন্দন'-কে ঘিরেই ধীরে ধীরে খুলবে গল্পের একাধিক জট। ফলে চিত্রনাট্যকার ও অভিনেতা-দুই ভূমিকাতেই সব্যসাচীর উপস্থিতি ছবির অন্যতম আকর্ষণ।
তবে চমকের তালিকা এখানেই শেষ নয়। 'জ্যেষ্ঠপুত্র'-এর পর ফের একসঙ্গে বড় পর্দায় দেখা যাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও ঋত্বিক চক্রবর্তীকে। এই দুই অভিনেতার যুগলবন্দি যে দর্শকের আগ্রহের অন্যতম কারণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
ছবি নিয়ে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'জাদুকর সত্যচরণ' তাঁকে প্রথম থেকেই আকৃষ্ট করেছে। ছবির নিজস্ব জগৎ এবং তার কেন্দ্রে থাকা রহস্য তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। সত্যচরণ এমন একটি চরিত্র, যার একাধিক স্তর রয়েছে। গল্প যত এগোবে, দর্শকও তত তাঁর সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করবেন। সায়ন্তন ঘোষাল এবং ছবির অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতাও তাঁকে আনন্দ দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন অভিনেতা।
পরিচালক সায়ন্তন ঘোষাল বলেন, বাস্তব এবং রহস্যের দুই জগতকে একসঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করা হয়েছে এই ছবিতে। জাদু, অ্যাডভেঞ্চার ও অতিপ্রাকৃত উপাদানের পাশাপাশি ছবির চরিত্র এবং তাঁদের ঘিরে থাকা নানা প্রশ্নই গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপাতত ইচ্ছাকৃতভাবেই খুব কম তথ্য প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে। কারণ রহস্যই এই ছবির মূল আকর্ষণ।সত্যচরণের মতো একটি চরিত্র তৈরি করার সুযোগ এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে তিনি আপ্লুত বলেও জানিয়েছেন পরিচালক।
অক্টোবরেই শুরু হবে 'জাদুকর সত্যচরণ'-এর শুটিং। ছবির একটি বড় অংশের শুটিং হবে বারাণসীর বিভিন্ন জায়গায়। ফলে অক্টোবরের শুরুতেই শহর ছাড়বেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। পুজোর ঠিক আগে আবার কলকাতায় ফিরবেন অভিনেতা। ছবিটির প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছে ‘স্টারমার্ক সিনেমাস এন্টারটেইনমেন্ট’। ছবির মুক্তির তারিখ না জানা গেলেও তা যে 2027 সালের ক্রিসমাসে আসবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন নির্মাতারা ৷ এখন অপেক্ষা, বারাণসীর প্রেক্ষাপটে তৈরি এই রহস্য-রোমাঞ্চের গল্প বড় পর্দায় দর্শককে ঠিক কোন জগতে নিয়ে যায়।