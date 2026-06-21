অসুস্থ বর্ষীয়ান পরিচালক, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা-দেব

অসুস্থ বর্ষীয়ান পরিচালক, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা-দেব
প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত থেকে দেব, সুজিত গুহর পরিচালনায় বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 21, 2026 at 12:42 PM IST
কলকাতা, 21 জুন: অসুস্থ প্রখ্যাত পরিচালক সুজিত গুহ । তাঁর চিকিৎসার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে অভিনেতা-প্রযোজক দেব, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, 'ইস্কেমিক ব্রেন স্ট্রোক'-এর শিকার পরিচালক সুজিত গুহ । বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর বাড়ি ফিরেছেন । চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী, এখন সম্পূর্ণ বিশ্রামেই রয়েছেন তিনি । তবে, তাঁর ভাগ্নে অত্রিজিৎ মৌলিক জানিয়েছেন, আগের তুলনায় এখন অনেকটাই ভালো আছেন পরিচালক । তবে মাঝে মাঝে কথার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছেন তিনি । অনেক সময় চিনতেও পারছেন না কাউকে । আগামী মঙ্গল-বুধবার রুটিন চেকআপের জন্য হাসপাতালে যেতে হবে তাঁকে ।
1982 সালে 'সংকল্প' ছবির মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে অভিষেক ঘটে সুজিত গুহর । এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে । 'দাদামণি', 'অমর সঙ্গী', 'আশা ও ভালোবাসা', 'ঝঙ্কার', 'আক্রোশ', 'কুলাঙ্গার, 'মন্দিরা' থেকে শুরু করে 'মন মানে না', 'এরই নাম প্রেম', 'মন যে করে উড়ু উড়ু', 'কেল্লাফতে'-সহ আরও বহু হিট ছবির পরিচালক তিনি । এহেন পরিচালকের অসুস্থতার খবর পেয়ে শনিবার সকালেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত । পরিচালকের অচল হয়ে যাওয়া স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটিকে পুনরায় সচল করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ইন্ডাস্ট্রির 'জ্যেষ্ঠপুত্র' প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় । 'মন মানে না' ছবির পরিচালককে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন স্বয়ং দেবও ।
সুজিত গুহর ভাগ্নে সংবাদ মাধ্যমকে আরও জানিয়েছেন, এর আগেরবার যখন পরিচালককে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল, তখন অনেক টাকা বিল হয় । এবার অজিত দাসের সঙ্গে কথা বলে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ওঁর স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা সচল করে দিয়েছেন । এর ফলে চিকিৎসায় অনেক সুবিধা হয়েছে বা আগামিদিনেও হবে । এসি ওয়ার্ডে থেকেও বিল অনেকটাই কম হয়েছে ।
তিনি আরও জানিয়েছেন, দেবের অফিস থেকেও পরিচালকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে । দেবও পরিচালকের চিকিৎসায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন । অত্রিজিৎ মৌলিকের কথায়, হরনাথ চক্রবর্তীও কোনওরকম সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাঁকে জানাতে বলেছেন ।