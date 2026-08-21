কর্তব্য-সম্পর্ক-বিবেকের গল্প নিয়ে আসছে 'ডাক্তারকাকু', প্রকাশ্যে চরিত্রদের প্রথম ঝলক

কর্তব্য-সম্পর্ক-বিবেকের গল্প নিয়ে আসছে 'ডাক্তারকাকু', প্রকাশ্যে চরিত্রদের প্রথম ঝলক
এটি বাবা-ছেলের সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা, নিজের বিবেকের কাছে সৎ থাকার গল্প। জীবনে মুহূর্ত আসে, যখন সাফল্যের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 7:06 AM IST
কলকাতা, 21 অগস্ট: মানুষের জীবন বাঁচানোর দায়িত্ব যাঁদের কাঁধে, তাঁদের নিজেদের জীবনের সিদ্ধান্তগুলোও কি সবসময় সহজ হয়? 'ডাক্তারকাকু' এই প্রশ্ন কেন্দ্রে রেখেই তৈরি এক আবেগঘন মানবিক গল্প। গল্পের কেন্দ্রে ডাঃ দিলীপ সাহা, একজন আদর্শবাদী চিকিৎসক, যার কাছে ডাক্তারি শুধু পেশা নয়, মানুষের প্রতি এক আজীবনের অঙ্গীকার। রোগীর প্রতি দায়বদ্ধতা, পরিবারের প্রতি ভালোবাসা এবং নিজের নীতিবোধ-এই তিনের ভারসাম্য বজায় রেখেই তিনি জীবন কাটিয়েছে।
তার ছেলে পুষ্কিনের বেড়ে ওঠার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পচার জীবনও। নিজের সন্তান না হয়েও পচাকে আপন করে নেয় ডাঃ দিলীপ। একই ছাদের নিচে বেড়ে উঠতে উঠতে পুষ্কিন ও পচার সম্পর্ক হয়ে ওঠে দুই ভাইয়ের মতো। দু’জনেরই স্বপ্ন-চিকিৎসক হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো।
সময়ের সঙ্গে সেই স্বপ্ন বাস্তবের মুখোমুখি হয়। পেশাগত জীবনে প্রবেশ করে পুষ্কিন ও পচা বুঝতে শুরু করে, একজন ভালো ডাক্তার হওয়া শুধু জ্ঞান বা দক্ষতার বিষয় নয়-প্রতিটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের জীবন এবং এক গভীর নৈতিক দায়িত্ব। এই সময়েই পুষ্কিনের জীবনে আসে শীতল দামানি। শীতল একটি প্রভাবশালী বেসরকারি হাসপাতাল গোষ্ঠীর কর্ণধার মিঃ দামানির মেয়ে। শীতলের সঙ্গে পুষ্কিনের সম্পর্ক যেমন তার ব্যক্তিগত জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে, তেমনই তাকে নিয়ে আসে এক নতুন পেশাগত জগতের সামনে।
প্রথমে সবকিছুই যেন ভবিষ্যতের নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। কিন্তু সেই সম্ভাবনার সঙ্গে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে এমন কিছু পরিস্থিতি, যেখানে সম্পর্ক, স্বার্থ, পেশাগত দায়িত্ব এবং বিবেক একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়ায়। পুষ্কিন ও পচার বন্ধুত্ব, শীতলের সঙ্গে পুষ্কিনের সম্পর্ক এবং ডাঃ দিলীপের মূল্যবোধ-সবকিছু মিলিয়ে গল্প এগিয়ে যায় এক গুরুত্বপূর্ণ সংঘাতের দিকে। এমন এক জায়গায়, যেখানে প্রতিটি সিদ্ধান্তেরই রয়েছে পরিণতি। ডাক্তারকাকু শুধু চিকিৎসা পেশার গল্প নয়।
এটি বাবা-ছেলের সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা এবং নিজের বিবেকের কাছে সৎ থাকার গল্প। কারণ জীবনে কিছু মুহূর্ত আসে, যখন সাফল্যের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস। আর সেই কঠিন সিদ্ধান্তের পথেই ডাক্তারকাকু খুঁজে পায় তার আসল মানবিকতা। তারপর? বাকিটা বলবে 'ডাক্তারকাকু'।