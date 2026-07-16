ETV Bharat / entertainment

'ডাক্তারকাকু' প্রসেনজিৎ বড়পর্দায়, ঋদ্ধি সেনের বিপরীতে কবে আসছে এই সিনেমা ?

রথযাত্রার বিশেষ দিনে পরিচালক পাভেল সিনেমার পোস্টার প্রকাশ্যে আনেন ৷ পাশাপাশি, মুক্তির তারিখও ঘোষণা করা হয় ৷

prosenjit-chatterjee-riddhi-sen-starrer-daktar-kaku-poster-out-on-rath-yatra-2026-movie-will-release-on-this-date
'ডাক্তারকাকু' প্রসেনজিৎ বড়পর্দায় (সংগৃহীত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 1:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 16 জুলাই: প্রতিবছরই রথযাত্রার শুভ দিনে টলিউড থেকে আসে নতুন সিনেমার বার্তা ৷ এইবছরও তার ব্যতিক্রম নয় ৷ রথযাত্রার সকালে হাজির পাভেল পরিচালিত প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'ডাক্তার কাকু' ছবির পোস্টার। ডাক্তার কাকুর ভূমিকায় রয়েছেন টলিউড সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ছবিতে তিনি ছাড়াও রয়েছেন এনা সাহা, ঋদ্ধি সেন-সহ আরও অনেকে। 'ডাক্তার কাকু' ছবিটি প্রযোজনা করছেন বনানী সাহা এবং এনা সাহা।

সমাজে ডাক্তারকাকুদের আজ বড় অভাব। একটা সময় ছিল যখন রোগীকে একবার দেখেই দায় সারতেন না এলাকার চিকিৎসকেরা। সময় বের করে বাড়িতে গিয়ে দেখে আসতেন রোগীকে। আজ সেই দিন আর নেই। বলতে দ্বিধা নেই, ফোনেও সাড়া মেলে না তাঁদের। এখনকার কোনও চিকিৎসক শয্যাশায়ী রোগীকে বাড়িতে দেখতেও আসেন না। 1975-এ তৈরি অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নিশ্বর'কে তাই আবার নতুন ভাবে ফিরে দেখাতে চলেছেন পাভেল। আগামী 4 সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে ছবিটি।

ছবির গল্প আবর্তিত হবে ডাক্তারকাকু ওরফে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর দুই ছেলে ‘পুশকিন’ ওরফে ঋদ্ধি সেন এবং ‘পচা’ ওরফে পাভেলকে কেন্দ্রে রেখে। জানা যাচ্ছে এই ছবিতে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় রয়েছেন প্রসেনজিতের বিপরীতে। কী ভাবে? ক্রমশ প্রকাশ্য। প্রযোজনায় এনা সাহার জারেক এন্টারটেনমেন্ট। প্রযোজনার পাশাপাশি এনাকে দেখা যাবে ঋদ্ধির বিপরীতে। এ ছাড়াও আছেন রজতাভ দত্ত, তুলিকা বসু প্রমুখ।

গল্পটা এরকম- হঠাৎই ডাক্তারকাকু অর্থাৎ দিলীপ সাহার সুখের সংসারে ঝড় ওঠে। সাময়িক অসুস্থতায় পারমিতার আকস্মিক মৃত্যু প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় ডাক্তারকাকুকে। কারণ, ডাক্তারকাকু সেই সময় প্রতিবেশীর অসুস্থ স্ত্রীর সেবায় ব্যস্ত। মায়ের মৃত্যুর জন্য ছেলের বিতৃষ্ণার কারণ দিলীপ। ওদিকে কর্তব্যের খাতিরে মা-হারা পচা, মাম্পিরও দায়িত্ব নেয় দিলীপ। অবশেষে ডাক্তার কাকুর দুই সন্তান চিকিৎসাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেয়। তারা এ যুগের। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের কাছে নানা প্রলোভনের হাতছানি। পুশকিন, পচাও সেই প্রলোভন এড়াতে পারে না। দুই ছেলেকে লোভমুক্ত করতে মরিয়া হয়ে ওঠে দিলীপ সাহা। পারবে কি সে সফল হতে? দুই প্রজন্মের সততা, লোভ, দায়িত্বপরায়ণতার কথা বলবে এই ছবি।

আরও পড়ুন

TAGGED:

DAKTAR KAKU MOVIE RELEASE DATE
RATHA YATRA 2026
PROSENJIT CHATTERJEE RIDDHI SEN
প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার কাকু
PROSENJIT CHATTERJEE MOVIE IN PUJA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.