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মানুষের জীবন কি অর্থের চেয়ে ছোট ? উত্তরের খোঁজে 'ডাক্তার কাকু'

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত ছবিটি শুধুমাত্র চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্ধকার দিক তুলে ধরে না, বরং সেই ব্যবস্থার মধ্যেই থাকা কিছু মানুষের মানবিক লড়াইকেও সামনে নিয়ে আসে।

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আসছে পাভেলের 'ডাক্তার কাকু' (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 9:52 AM IST

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হায়দরাবাদ, 17 অগস্ট: প্রকাশ্যে এল পাভেলের (Pavel) আগামী ছবি 'ডাক্তার কাকু'-র বহু প্রতীক্ষিত পোস্টার। ছবির মুখ্য চরিত্র অর্থাৎ 'ডাক্তার কাকু'র (Daktar Kaku) ভূমিকায় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (Prosenjit Chatterjee)। ছবির পোস্টার সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন অভিনেতা ৷ প্রকাশ্যে এসেছে সিনেমা মুক্তির তারিখও ৷ অন্যরূপে প্রসেনজিৎকে দেখে, উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরাও ৷ বনানী সাহা ও এনা সাহা প্রযোজিত, Metatron Productions-এর ব্যানারে তৈরি 'ডাক্তার কাকু' এমন এক গল্প নিয়ে তৈরি, যেখানে মানুষের জীবন, চিকিৎসা এবং অর্থ-এই তিনের টানাপোড়েন উঠে আসবে গুরুত্বপূর্ণভাবে।

এক অদৃশ্য দাঁড়িপাল্লায় দুলতে থাকে মানুষের জীবন। একদিকে চিকিৎসার প্রয়োজন, অন্যদিকে সেই চিকিৎসার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিপুল খরচ। এই দ্বন্দ্ব শুধু কলকাতার নয়, পশ্চিমবঙ্গের আনাচে-কানাচে কমবেশি একই বাস্তবতা। অসুস্থতা যখন কোনও পরিবারকে এক মুহূর্তে ভেঙে দিতে পারে, তখন চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার এবং চিকিৎসার খরচ, এই দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষ।

মেডিক্যাল স্ক্যাম বা চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ঘিরে অনৈতিক ব্যবসা কোনও নতুন বিষয় নয়। হাসপাতালের দরজায় পা রাখার পর অনেক সময় রোগীর চিকিৎসার থেকেও বড় হয়ে ওঠে সেই চিকিৎসার আর্থিক দিক। যে মুহূর্তে একজন মানুষ জীবন বাঁচানোর লড়াই করছেন, সেই মুহূর্তেই যদি চিকিৎসার সিদ্ধান্তের সঙ্গে টাকার হিসেব জড়িয়ে যায়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে-মানুষের জীবন কি সত্যিই অর্থের চেয়ে ছোট হয়ে যেতে পারে? পাভেলের 'ডাক্তার কাকু' সেই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজতে চায়। তবে ছবিটি শুধুমাত্র চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্ধকার দিক তুলে ধরে না, বরং সেই ব্যবস্থার মধ্যেই থাকা কিছু মানুষের মানবিক লড়াইকেও সামনে নিয়ে আসে। এমন কিছু ডাক্তার রয়েছেন, যাঁদের কাছে রোগী শুধুমাত্র একজন 'কেস' নন, বরং একজন মানুষ। যাঁরা উপার্জনের হিসেবের আগে মানুষের জীবনকে গুরুত্ব দেন এবং প্রয়োজনে গোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে পিছপা হন না। ডাক্তার কাকু তেমনই একজন ডাক্তার।

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত এই চরিত্রের কাছে চিকিৎসা শুধুমাত্র পেশা নয়, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা। রোগীর জীবন বাঁচানোই তাঁর কাছে প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। অর্থ উপার্জনের দিকে না তাকিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, প্রয়োজনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং চিকিৎসার নামে তৈরি হওয়া এক অদ্ভুত 'মেডিক্যাল মাফিয়া' চক্র থেকে মানুষকে মুক্ত করার চেষ্টা-ডাক্তার কাকুর চরিত্রের মধ্য দিয়ে উঠে আসবে এই মানবিক লড়াই।

ছবিতে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন ঋদ্ধি সেন, এনা সাহা এবং আরও একাধিক অভিনেতাকে নিয়ে তৈরি একটি এনসেম্বল কাস্ট। তাঁদের চরিত্র ও গল্পের নানা স্তর মিলিয়ে 'ডাক্তার কাকু' তৈরি করবে চিকিৎসা, অর্থ, নৈতিকতা এবং মানবিকতার এক টানটান দ্বন্দ্ব। পোস্টারে মিলেছে সেই দ্বন্দ্বেরই ইঙ্গিত । পোস্টার প্রকাশের পর থেকেই দর্শকদের নজর এখন ছবিটির দিকে। জীবন যেখানে টাকার কাছে প্রশ্নবিদ্ধ, সেখানে একজন ডাক্তার কি সত্যিই মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবেন? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই বড় পর্দায় 18 সেপ্টেম্বর আসছে পাভেলের 'ডাক্তার কাকু'

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প্রসেনজিৎ ডাক্তার কাকু
PROSENJIT CHATTERJEE DAKTAR KAKU

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