'পদ্মশ্রী'র থেকেও একটু বেশি খুশি 'বিজয়নগরের হীরে'র জন্য- প্রসেনজিৎ

26 জানুয়ারি দর্শকের সঙ্গে দেখা করতে একাধিক সিনেমা হলে হানা দেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 27, 2026 at 9:55 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 27 জানুয়ারি: একদিকে 'পদ্মশ্রী' (Padma shri) অন্যদিকে 'বিজয়নগরের হীরে'র (Vijaynagar'er Hirey) পরের পর শো হাউজফুল, সব কিছু নিয়ে বেজায় খুশি বাঙালির 'কাকাবাবু' তথা বাংলা সিনেমার 'জ্যেষ্ঠপুত্র' প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'পদ্মশ্রী'তে আনন্দিত গোটা ইন্ডাস্ট্রি। শুভেচ্ছায় ভরাচ্ছেন তাঁর অগ্রজ থেকে অনুজ সকলেই। অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, "এই প্রজন্মের জানা উচিত যে বাংলায় একজন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় রয়েছেন।"

প্রসেনজিতের কথায়, "আমি, আমার পরিবার, আমার গোটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আজ আনন্দিত। একজন বাংলা সিনেমার কর্মী হয়ে গত 40 বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছি। আর এই পুরস্কারটার জন্য তাঁরা আমাকে যোগ্য মনে করেছেন বলে আমি আপ্লুত এবং তাঁদের শুভেচ্ছা জানাই। তবে, আমি তার থেকেও বেশি আনন্দিত আমাদের 'বিজয়নগরের হীরে' মানুষ ভালোবেসে দেখছেন।"

হল পরিদর্শনে এসে কী বললেন প্রসেনজিৎ ? (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "আমার বাবা কদিন আগে পুনে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে সম্মানিত হয়েছেন। ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে বাপির কাছে যান। আমি খুব খুশি বাপির এই সম্মান প্রাপ্তিতে। আর বাপিও দারুণ খুশি আমার 'পদ্মশ্রী'তে। এই সম্মান তো শুধু আমার একার নয়, আমার গোটা পরিবারের এবং আমার সিনেমা পরিবারের। আর সেটা যে আমি শুধু বাংলা সিনেমার জন্য আনতে পেরেছি তার জন্য আমি খুশি।"

26 জানুয়ারি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় একাধিক সিনেমা হলে হানা দেন দর্শকের সঙ্গে মোলাকাত করতে। এদিন বেহালার অজন্তা এবং প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের নবীনাতে হাজির হন তিনি। দুই জায়গাতেই সিট কানায় কানায় পূর্ণ ৷ প্রসেনজিতের সঙ্গে এদিন সিনেমা হলে হাজির ছিলেন পুষণ দাশগুপ্ত অর্থাৎ ছবির জোজো এবং পরিচালক চন্দ্রাশিস রায়।
প্রসেনজিৎ বলেন, "গত চারদিন ধরে ছুটে বেড়াচ্ছি। 90 শতাংশ শো হাউজফুল যাচ্ছে। শুধু বাংলায় নয়, দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই সব জায়গার মানুষই ছবিটা নিয়ে ভীষণ এক্সাইটেড। কলকাতার যেগুলো বড় বড় হল, যেখানে প্রচুর সিট সেগুলো ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য ধন্যবাদ দর্শককে। দর্শক বলছেন 'মিশর রহস্য'র পর এটা বেস্ট ছবি। এর পুরো ক্রেডিট চন্দ্রাশিসের। চন্দ্রাশিসের এটা প্রথম বড় পর্দার ছবি। প্রথমেই এত ভালো সাড়া পাচ্ছে এটা একটা দারুণ ব্যাপার। দর্শক আমার আর সৃজিতের ছবির জন্যও অপেক্ষা করছেন।"

উল্লেখ্য, 23 জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছে 'বিজয়নগরের হীরে' ৷ একদিকে যখন 'বর্ডার 2' সিনেমার দাপট প্রেক্ষাগৃহে তখন বাঙালি ঝুঁকেছে বাংলা সিনেমার দিকে ৷ একই দিনে মুক্তি পেয়েছে আরও দুটি বাংলা সিনেমা ৷ 'হোক কলরব' ও 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' ৷ আর তিনটি ছবিই বক্সঅফিসে ভাল ফল দেখাচ্ছে ৷

