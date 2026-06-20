ETV Bharat / entertainment

চল্লিশ বছর ইন্ডাস্ট্রিতে কাটানোর পর আমাকে চোর বদনাম শুনতে হচ্ছে ! 'অভিমান' বিতর্কে আর কী বললেন প্রসেনজিৎ ?

'অভিমান' (Abhhiman) ছবির প্রিমিয়ারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন প্রসেনজিৎ ৷ এতগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে কাটানোর পর এই ধরনের অপবাদের উত্তর দিলেন অভিনেতা ৷

prosenjit-chatterjee-reacts-on-director-suman-ghosh-allegations-regarding-abhhiman-script
'অভিমান' বিতর্কে আর কী বললেন প্রসেনজিৎ ? (ফাইল/পোস্টার)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 9:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 20 জুন: শুক্রবার সড়ম্বরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (Prosenjit Chatterjee), যীশু সেনগুপ্ত (Jisshu U Sengupta), শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় (Subhashree Ganguly) অভিনীত 'অভিমান' (Abhhiman)। তবে ছবি মুক্তির দিন হঠাতই ঘটে এক বিপত্তি ৷ খোদ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেই 'অভিমান' ছবির ‘ভাবনা এবং চরিত্র চুরি’র অভিযোগ তুললেন পরিচালক সুমন ঘোষ (Suman Ghosh)। পাল্টা জবাব দিতে ভোলেননি ছবির প্রযোজক যীশু এবং সৌরভ। উত্তর দেন স্বয়ং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও। স্বভাবতই ছবির প্রিমিয়ারে এসে এই বিষয়ে সরাসরি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে হয় অভিনেতাকে ৷

'অভিমান' ছবির ‘ভাবনা এবং চরিত্র চুরি’ প্রসঙ্গে প্রসেনজিৎ বলেন, "40 বছরের ওপর এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি। এখন আমাকে 'চোর চোর' অপবাদ শুনতে হচ্ছে। এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।" তবে, তিনি এর জন্য সুমনকে দায়ী করেননি। তাঁর বক্তব্যকে ঘিরে সমাজমাধ্যম এবং অন্যত্র 'চোর চোর' বলে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে বলে বেশ আহত তিনি।

'অভিমান' বিতর্কে মুখ খুললেন প্রসেনজিৎ (ইটিভি ভারত)

অভিনেতার কথায়, "একজন অভিনেতার কাছে কেউ যদি কোনও চরিত্র নিয়ে আসে আর সবকিছু যদি ঠিক থাকে তাহলে তার কাজ হল সেই চরিত্রটাকে রূপদান করা। ছবির চরিত্র কখনও এরকমভাবে চুরি করা যায়? প্রশ্ন তোলেন প্রসেনজিৎ।" তবে, ছবির গল্পের বিষয়ে কিছু বলতে চাননি তিনি। কারণ সেই বিষয়ে যীশু এবং সৌরভের প্রযোজনা সংস্থা আগেই অফিশিয়াল বিবৃতি দিয়েছেন।

যীশু সেনগুপ্ত ও সৌরভ দাস তাঁদের বিবৃতিতে লিখেছেন, "অভিমান ছবির প্রযোজক হিসেবে আমরা আমাদের সমগ্র সৃজনশীল দলের সততা, মৌলিকতা এবং নিষ্ঠা নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত। ছবিটির মূল ভাবনা যীশু ইউ. সেনগুপ্তর এবং ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ তৈরি ও রচনা করেছেন পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত এবং শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমস্ত নিবন্ধন, নথিপত্র এবং ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত উপকরণ-সহ একটি সুস্পষ্ট ও নথিভুক্ত সৃজনশীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছে। আমরা অন্যান্য সকল চলচ্চিত্র নির্মাতার কাজ ও তাঁদের সৃজনশীল যাত্রাকে সম্মান করি।"

বিবৃতি আরও জানানো হয়, "আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই যে, অভিমান একটি সম্পূর্ণ মৌলিক কাজ, যা এর লেখক ও নির্মাতারা স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। আমরা আমাদের চিত্রনাট্যের স্বকীয়তা এবং এই ছবির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের পেশাদার নৈতিকতার পক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছি। আমরা বিশ্বাস করি, একটি শিল্পকর্মকে শেষ পর্যন্ত তার নিজস্ব গুণমান ও মূল্যবোধের ভিত্তিতেই বিচার করা উচিত। অভিমান আজ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। আমরা সমস্ত দর্শক, সংবাদমাধ্যমের সদস্য এবং চলচ্চিত্র জগতের সকলকে ছবিটি দেখার এবং নিজেদের বিচার গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।"

আরও পড়ুন

  1. 'অভিমান' ঘিরে সুমন ঘোষের পোস্টের পাল্টা প্রসেনজিৎ, কী জবাব যীশু-সৌরভের ?
  2. ক্ষমতার জোরে আইডিয়া চুরি ? প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ পরিচালক সুমনের
  3. 'কোনও আশা নিয়ে কাজ করি না এই ইন্ডাস্ট্রিতে'- কীসের অভিমানে এই কথা ঋতুর মুখে?

TAGGED:

ABHHIMAN BENGALI CINEMA
ABHHIMAN CONTROVERSY
SUBHASHREE JISSHU U SENGUPTA
প্রসেনজিৎ সুমন ঘোষ অভিমান
PROSENJIT CHATTERJEE ON SUMAN GHOSH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.