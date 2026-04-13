দেবের ব্যবহারে কষ্ট পেলেন প্রসেনজিৎ, অনুঘটক '72 ঘণ্টা'
72 ঘণ্টার মধ্যে টলিউড থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে 'ব্যান কালচার’। মুখ খুললেন প্রসেনজিৎ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 12:46 PM IST
কলকাতা, 13 এপ্রিল: রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বাভাবিক একইসঙ্গে অসময়ের মৃত্যু কোথাও গিয়ে নাড়িয়ে দিয়ে গেল গোটা বাংলা বিনোদন দুনিয়াকে। একদিকে যেমন নিজেদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে অভিনেতা, টেকনিশিয়ানেরা তেমনি ইন্ডাস্ট্রি থেকে ব্যান কালচার সরিয়ে ফেলার তৎপরতাও শুরু হয়েছে। আর সেই ব্যান কালচার উৎখাতের নেপথ্য নায়ক বাংলার সুপারস্টার দেব। 72 ঘণ্টার মধ্যে টলিউড থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে 'ব্যান কালচার’। যাঁরা গত দেড় বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে ‘নিষিদ্ধ’, এ বার কাজে ফেরাতে হবে তাঁদের।
7 এপ্রিল টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োয় এমনই ঘোষণা করেন দেব। তিনি সেদিন আরও জানান যে এই বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এর পরেই দেব সমাজমাধ্যমে প্রসেনজিৎকে ট্যাগ করে পোস্ট করেন ‘72 ঘণ্টা’। এর পরপরই ঘোষণা করেন, কাজে ফিরছেন অভিনেতা-পরিচালক অনির্বাণ ভট্টাচার্য। তাঁকে দেখা যাবে দেব-শুভশ্রীর পুজোর ছবিতে অর্থাৎ 'দেশু সেভেন'-এ।
রবিবার 12 এপ্রিল টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োয় ফের বৈঠক বসে আর্টিস্ট ফোরামের। এই বিষয়ে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "দেবকে এবং দেবের ভাবনাকে পূর্ণ সমর্থন করি আমি। কিন্তু তার পরেও বলব, 72 ঘণ্টার মধ্যে ইন্ডাস্ট্রি থেকে ‘ব্যান কালচার’ তুলে দেওয়ার ক্ষমতা এই প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়েরও নেই! ব্যান কালচারের প্রসঙ্গ যখন ওঠে আমি তখন বড় দাদা হিসেবে বলেছিলাম আমরা সবাই এখন একটু রাহুলের ব্যাপারে ইমোশনাল হয়ে আছি৷ কথাটা আজ না বলে তিন চারদিন পরে বলা উচিত ৷ 72 ঘণ্টা বা ঘণ্টার চ্যালেঞ্জ দেওয়ার বা নেওয়ার মতো যোগ্যতা আমার আছে বলে আমি মনে করি না ৷ কয়েকদিন আগে সোশাল মিডিয়ায় একটা পোস্ট হয়েছে। আমার মনে হয় যে মানুষটাকে নিয়ে পোস্ট হচ্ছে তাঁকে একবার জানানো উচিত ৷ এটাতে আমি বড্ড কষ্ট পেয়েছি।"
তাঁর কথায়, "দেব যে ভাবনাটা ভেবেছে, সেটা একদম ঠিক। শুধু অনির্বাণ নয়, ঋদ্ধি সেন সহ অন্যান্য পরিচালকেরাও ‘নিষিদ্ধ’ হয়ে রয়েছেন। তাঁদের সকলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠুক, এটাই মন থেকে চাইছি। কিন্তু আমরা তো অন্য একটা জেনারেল মিটিং করেও বলতে পারতাম এটা নিয়ে কথা ৷ আমি কথা বলতে প্রস্তুত। আমার বক্তব্য হল, একটা কথা বলা যায় আন্দোলনের মাধ্যমে, আরেকটা কথা বলা যায় পরিবারতন্ত্রের মাধ্যমে ৷ এই মুহূর্তে মানসিকতা আমাদের সবার যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তাতে খুব ইমোশনালি হার্ট আমরা। তাতে এটাও অবজ্ঞার জায়গা নয়। সেই বলার ধরনে ‘আমি যেটা বলছি, সেটাই হবে’, এই মানসিকতা না থাকাই ভালো।"
তাঁকে না জানিয়ে দেব যে পোস্টটি করেন তাতে বেশ ক্ষুব্ধ প্রসেনজিৎ। প্রসেনজিতের আরও মনে হয়েছে, এর পর তাঁকে ফোরামের ‘কার্যকরী সভাপতি’ রূপে সম্বোধন করে যে চিঠি পাঠান দেব, তাতে তাঁর পাশাপাশি সংগঠনের সভাপতি রঞ্জিত মল্লিক, সম্পাদক শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়কেও ট্যাগ করা উচিত ছিল। একইসঙ্গে ট্যাগ করা উচিত ছিল ফেডারেশনকেও। কারণ, যা করার এই সংগঠনই করবে। তিনি আরও জানান, "আমাদের ইসি কমিটির অ্যাজেন্ডা ছিল এই ব্যান হয়ে যাওয়া নিয়ে দু'পক্ষকে নিয়ে বসব ৷ একইসঙ্গে 12 তারিখ এখানে একটা পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠান করব। রাহুলের ঘটনাটা ঘটবে তার জন্য তো আমরা প্রস্তুত ছিলাম না কেউ ৷..."
তবে, এ দিনের সাংবাদিক বৈঠকে প্রসেনজিৎ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ‘ব্যান কালচার’-এর নিষ্পত্তি ‘72 ঘণ্টা’য় কিছুতেই সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, "সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। সেই সবকিছু মিটে গেলে সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করে যাব। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও দেড় থেকে দু’মাস!"
ব্যান প্রসঙ্গে এসিন স্মৃতির সরণীতে হাঁটেন ইন্ডাস্ট্রির জ্যেষ্ঠপুত্র। বলেন, "প্রতি পুজোয় আমার ছবি আসে। চলে সেগুলো। ‘অটোগ্রাফ’-এর পর থেকে দর্শক আরও বেশি করে আমার কাজ পছন্দ করছেন। 45 বছরে 450 টি ছবিতে অভিনয় করেছি। তার পরেও কোনও এক বছরে টেকনিশিয়ান মেক আপ করেও শুটিং করতে পারেননি। কারণ অবশ্য আমি নয়, অন্য কিছু ছিল। সে দিন কেউ আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেননি, আমার মনের অবস্থা কী। এরপর বাইরে চলে যাই। নিজের সঙ্গে লড়াই করি। ফিরে আসি। অন্য কাজে মন দিই।"
প্রসেনজিতের কথায়, "রাহুল আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। ও দেখিয়ে দিয়ে গেল, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম, যাঁরা কাজ করছেন বা কাজ করতে আসবেন, তাঁদের ইমোশনাল ইমপ্যাক্টটা কী! আমি অফিসিয়ালি ফোরামে না থাকলেও রাহুলের পাশে একলা দাঁড়াতাম, বড় দাদা হিসেবে ৷ আর আমাদের সংগঠন দিনরাত এটা নিয়েই আছে।" বলতে দ্বিধা নেই, রাহুল চলে যাওয়ার এতদিন পরেও তাঁর কাছ থেকে বেরোতে পারেননি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। দিনের বেশিরভাগ সময়ই তাঁর কাটছে আর্টিস্টস ফোরামে।