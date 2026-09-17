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কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডে প্রসেনজিৎ, নতুন কমিটিতে প্রীতি জিন্টা-পঙ্কজ ত্রিপাঠীও

Censor Board New Member: সিবিএফসি-তে জায়গা পেলেন বিনোদন জগতের একাধিক পরিচিত মুখ। প্রসেনজিৎ ছাড়া রয়েছেন আর কারা ?

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কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডে প্রসেনজিৎ (এএনআই/আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 9:28 AM IST

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কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তরফে পুনর্গঠন করা হল 'সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন' (CBFC)। নতুন ১৮ সদস্যের বোর্ডে জায়গা পেলেন বিনোদন জগতের একাধিক পরিচিত মুখ। তালিকায় রয়েছেন বাংলার সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বলিউড অভিনেত্রী প্রীতি জিন্টা, অভিনেতা সুনীল শেট্টি, পঙ্কজ ত্রিপাঠী, রূপালি গঙ্গোপাধ্যায় এবং পল্লবী জোশীর মতো তারকারা।

নতুন বোর্ডটি সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্টের আওতায় অর্পিত ক্ষমতাবলে গঠন করা হয়েছে। আগামী তিন বছর অথবা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই কমিটিই CBFC-র দায়িত্ব সামলাবে। ভারতে মুক্তির জন্য তৈরি সিনেমাগুলি মূল্যায়ন করে দর্শক উপযোগী শংসাপত্র দেওয়াই এই বোর্ডের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

নতুন দায়িত্ব প্রসঙ্গে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমি একটু আগেই খবরটা পেয়েছি। আমি গর্বিত, আনন্দিত সবার জন্য। আমার কাজের জন্য।" বাংলা চলচ্চিত্রের দীর্ঘদিনের পরিচিত মুখ হিসেবে এবার দেশের চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দায়িত্বে প্রসেনজিতের ভূমিকা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে টলিউডে।

নতুন কমিটিতে চলচ্চিত্র ও অভিনয় জগতের পাশাপাশি সঙ্গীত ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও রয়েছেন। সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন বিনোদ অনুপম, মনোজ জোশী, অভিষেক জৈন, গ্র্যামি-জয়ী সঙ্গীত পরিচালক রিকি কেজ, পরিচালক প্রিয়দর্শন, গায়ক হংসরাজ হংস, সুপ্রিয়া ইয়ারলাগাড্ডা, যতীন্দ্র মিশ্র, নীল মাধব পণ্ডা, নিশিন্ধা ওয়াদ, ওয়ামন কেন্দ্র এবং রমেশ পতঙ্গের মতো ব্যক্তিত্বরা।

নতুন বোর্ডে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলা সিনে জগতে অভিনয় করছেন তিনি। বাণিজ্যিক ছবি থেকে শুরু করে ভিন্নধারার সিনেমা-বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে নিজেকে মেলে ধরেছেন অভিনেতা। দীর্ঘ কেরিয়ারে প্রায় চারশোটি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। সম্প্রতি ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে 'পদ্মশ্রী' সম্মানেও ভূষিত হয়েছেন প্রসেনজিৎ। এবার দেশের চলচ্চিত্র শংসাপত্র প্রদানকারী গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা CBFC-র নতুন বোর্ডে তাঁর অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে তাঁর কর্মজীবনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

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TAGGED:

PROSENJIT CHATTERJEE
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CBFC BOARD NEW MEMBER
সিবিএফসি নতুন সদস্য প্রসেনজিৎ
CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

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