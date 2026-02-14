কাশ্মীরে 'কাকাবাবু', এবারের গল্প 'ভয়ংকর সুন্দর'

কাশ্মীরে 'কাকাবাবু', এবারের গল্প 'ভয়ংকর সুন্দর'
2027 সালে কাকাবাবু ফিরছে বড়পর্দায় । আসন্ন ছবিরও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত ।
Published : February 14, 2026 at 8:10 PM IST
কলকাতা, 14 ফেব্রুয়ারি: এবার কাশ্মীরে কাকাবাবু । সম্প্রতি 'কাকাবাবু' ফ্রাঞ্চাইজির পঞ্চম ছবির ঘোষণা করল প্রযোজনা সংস্থা এসভিএফ এবং 'এনআইডিয়াজ'। চতুর্থ ছবি 'বিজয়নগরের হীরে'-তে প্রশংসিত হওয়ার পর এবারেও চন্দ্রাশিসের উপরেই ভরসা রাখছেন প্রযোজক । এবার পরিচালক তিনিই ।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'ভয়ংকর সুন্দর' কাকাবাবু সিরিজের মধ্যে অন্যতম আকর্ষণীয় । ভূস্বর্গে গিয়েও কাকাবাবু তার বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন রাখবে । প্রকৃতির মাঝে রহস্যের সমাধান করবে কাকাবাবু । এই ফ্র্যাঞ্চাইজির চতুর্থ ছবি মুক্তি পেয়েছে জানুয়ারি মাসে । ব্যাপক সাড়া ফেলেছে দর্শকের মনে । একাধিক প্রেক্ষাগৃহে পরের পর হাউজফুল বোর্ড ঝুলেছে 'বিজয়নগরের হীরে'র জন্য । চতুর্থ ছবি দেখার পর থেকেই দর্শক প্রশ্ন রেখেছে পরের কাকাবাবু কবে আসবে ?" অবশেষে উত্তর হাজির ।
2027 সালে কাকাবাবু ফিরছে বড়পর্দায় । জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজির পঞ্চম ছবির ঘোষণা করা হল প্রযোজনা সংস্থা 'এসভিএফ' ও 'এনআইডিয়াজ'-এর তরফে। পরিচালকের আসনে চন্দ্রাশিসের প্রত্যাবর্তন এই ফ্র্যাঞ্চাইজির ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে বলে আশা নির্মাতাদের ।
সম্প্রতি 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হয়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় । আগামী কাকাবাবুর ঘোষণার পরে তিনি বলেন, "কাকাবাবু শুধু একটা চরিত্র নয় । কাকাবাবু একটি অনুভূতি যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলেছে । চতুর্থ ছবির পরে যে ভালোবাসা আমরা পেয়েছি তা মন ছুঁয়ে গেছে । দর্শকের মাঝে দাঁড়িয়ে পরের ছবির ঘোষণা, গোটা মুহূর্তকে আরও বিশেষ করে তুলেছে । সকলের সঙ্গে মিলে উদ্যাপনের অনুভূতি পেয়েছি । প্রত্যেক ছবির সঙ্গে আমরা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্মান জানানোর পাশাপাশি কাকাবাবুকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলার চেষ্টা করি ।"
আসন্ন ছবিরও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত । তবে, ছবির নাম ঘোষণা হলেও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও আর কারা এবার থাকছেন তা জানা যায়নি এখনও ।