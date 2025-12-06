'রান্নাঘর'-এ দেবের মেয়ে-সহ দুই নায়িকা ! সঞ্চালিকা শেখালেন টোটকা

'রান্নাঘর'-এ দেবের মেয়ে-সহ দুই নায়িকা ! সঞ্চালিকা শেখালেন টোটকা
সিনেমার প্রোমোশনে 'রান্নাঘর'-এ হাজির হন ছবির দুই নায়িকা ইধিকা পাল এবং জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু । ছিল ছবির খুদে সদস্য অনুমেঘা কাহালিও।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 6, 2025 at 3:00 PM IST
কলকাতা, 6 ডিসেম্বর: দেবের জন্মদিন তারমধ্যে ক্রিসমাস ইভ ৷ উৎসবের আমেজ বাড়িয়ে দিতে সেই দিনেই বড়পর্দায় মুক্তি পাচ্ছে অভিজিৎ সেন পরিচালিত বাংলা ছবি 'প্রজাপতি 2'। 25 ডিসেম্বর 'প্রজাপতি 2' উড়বে বাংলার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে ৷ সিনেমার প্রোমোশনে 'রান্নাঘর'-এ হাজির হন ছবির দুই নায়িকা ইধিকা পাল (Idhika Paul) এবং জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু (Jyotirmoyee Kundu)। ছিল ছবির খুদে সদস্য অনুমেঘা কাহালিও (Anumegha Kahali)।
তিনজনে মিলে বানালেন 'মটরশুঁটি মাছ' আর 'মোকা চকলেট' (Mocha Chocolate)। অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Koneenica Banerjee) সঙ্গে জমে ওঠে ইধিকা, জ্যোতির্ময়ী এবং অনুমেঘার আড্ডা। সাক্ষী থাকতে সেই শুটিং ফ্লোরে হাজির হয় ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি। শুরুতেই দেখা হয় সঞ্চালিকা কনীনিকার সঙ্গে।
তিনি বলেন, "আজ মটরশুঁটি মাছ আর মোকা চকলেট তৈরি হল। দুটোই দারুণ। আজ ইধিকা, জ্যোতির্ময়ী আর অনুমেঘা এসেছে। দারুণ মজা হল। 'প্রজাপতি 2' রিলিজ করতে চলেছে। অনেক শুভেচ্ছা আমার ওদের জন্য। ছবির অভিজিৎ দা, প্রযোজক অতনু দা'কে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করি। ওদের অনেক ছবিতে আমি কাজও করেছি। তাই ওঁদের ছবি হিট হোক আমি চাই।"
'রান্নাঘর' নিয়ে আবেগী কনীনিকা আরও বলেন, "এই জায়গাটা আমার খুব আপন। খুব এনজয় করছি। অনেক নতুন রান্না শিখেছি। অনেক টোটকা জেনেছি। এখান থেকে যে অন্যরকমের সেরা রান্না পাই সেগুলো বাড়িতে করি। মেয়েকে খাওয়াই। অন্যরাও খেয়ে প্রশংসাই করে। সত্যি কথা বলতে কি এই জায়গাটা আমার খুব আপন। এখানে এমন সব রান্না হয় যেগুলো মায়ের খুব ফেভারিট ছিল। মা'ও ওগুলো রান্না করত। রান্নার আওয়াজ আর গন্ধে মাকে ফিরে পাই।"
অভিনেত্রীর কথায়, "আগে মা যখন রাঁধত আমি দোতলায় বসে বুঝতাম মা নীচে আছে। ওটাতে খুব সিকিউরিটি ফিল করতাম। রান্নাঘর আমার খুব প্রাণের একটা জায়গা। আমি যখন শো'টা শুরু করি অনেকে হাসাহাসি করেছিল আমাকে নিয়ে। কিন্তু আমি এখানে এসে খুব খুশি। আমি শেফ নই, হতেও চাই না। ওই পরিশ্রম সম্ভব না। আমি খেতে আর খাওয়াতে খুব ভালোবাসি। আগে রান্নার রেসিপি পড়তাম, লিখে রাখতাম। এখানে এসে অনেক খুঁটিনাটি জেনেছি।"
ইধিকা বলেন, "আমি মাছ খেতে খুব ভালোবাসি। তাই মাছেরই একটা রেসিপি বানালাম। যারা রান্নাঘর দেখে তারা জানে এখানে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু জিনিস দেখানো হয়। আমরা যেটা কখনও কল্পনাই করতে পারি না। এমন কিছু জিনিস দিয়ে এমন সব রান্না হয়ে যায় যা ভাবাই যায় না। আমিও তেমনই কিছু বানিয়েছি। আমরা 99 শতাংশ মানুষ মাছ খেতে ভালোবাসি। কিন্তু রেঁধে খাওয়ানোর মতো খুব বেশি পারদর্শিতা আমার নেই। ওই কাজটা মা দারুণ করে। মা এত ভালো রান্না করেন যে আমি কখনওই ওই দায়িত্বটা নিয়ে বিগড়ে দিতে চাই না।"
জ্যোতির্ময়ী বলেন, "আমি চিকেনটা ভালো রান্না করতে পারি আজকাল। 'প্রজাপতি 2'-তে আমি শেফের ভূমিকায়। তার জন্য আমার অনেককিছু শিখতে হয়েছে। ডেজার্টও শিখেছি। আজকাল প্রায়ই চিকেন রান্না করি। মা বলে আরও ভালো হতে হবে। আরও অনেক সংখ্যক লোককে জন্য বেশি পরিমাণে রান্না করা শিখতে হবে। বাবা আমার রান্না সবসময়ই ভালো বলে।" তিনি আরও বলেন, "কারওকে রান্না করে খাইয়ে তার ভালো লাগলে তার তৃপ্ত হওয়ার সেই হাসিটা খুব ভালো লাগে দেখতে।..." কবে এই পর্বের সম্প্রচার তা জানা যায়নি ৷ তবে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই সম্প্রচার হবে 'প্রজাপতি 2' টিমকে নিয়ে শুট হওয়া বিশেষ পর্বের।