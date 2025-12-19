লাইভে এসে দেবের জন্য পাত্রী খুঁজছেন সঙ্গীতশিল্পী জিত ! শোনামাত্রই রুক্মিণী বললেন...
প্রজাপতি 2 প্রোমোশনে নয়া স্ট্যাটেজির পাশাপাশি দেব, জিতের পাত্রী খোঁজা নিয়েও কথা বলেন ৷
Published : December 19, 2025
Updated : December 19, 2025 at 10:33 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 ডিসেম্বর: জন্মদিনের দিনেই প্রেক্ষাগৃহে আসছে 'প্রজাপতি 2' (Projapati 2) ৷ অর্থাৎ দেব (Dev) তাঁর জন্মদিন পালন করবেন দর্শকদের ভালোবাসার মধ্যদিয়ে ৷ কিন্তু এই বছর সিনেমার প্রোমোশন এখনও শুরু করেনি গোটা টিম ৷ আর কয়েকদিন বাদেই মুক্তি পাবে 'প্রজাপতি 2' ৷ টেক্কা, খাদান বা রঘু ডাকাত সিনেমা মুক্তির সময় দেব যেভাবে প্রোমোশনে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন, এই বার সেই ছবিটা একদম উল্টো ৷ ব্যাপারটা কী? সোশাল মিডিয়ায় নিজেই খোলসা করেন অভিনেতা ৷ পাশাপাশি, কথা উঠল তাঁর বিয়ে নিয়েও ৷
দেব এদিন বলেন, "অনেকেই মনে এই প্রশ্ন জেগেছে কেন আবার সিনেমার প্রোমোশন কম করছি ? সেই জায়গা থেকে বলতে চাই, সবকিছু ওভারডোজ করলে খারাপ হয় ৷ তাই আমরা ধীর গতিতে যেতে চাই ৷ সিনেমার মুক্তির এক সপ্তাহ আগে দর্শকরা সব কিছু জানতে পারবেন ৷" এরপর লাইভে দেব তাঁর কাছের তথা সিনেমার সঙ্গে যুক্ত প্রিয় মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুরাগীদের ৷
সামনে আনেন জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে ৷ সঙ্গীত পরিচালক সকলকে ধন্যবাদ জানান দীর্ঘ সময় ধরে তিনি যে ভালোবাসা পেয়ে আসছেন তার জন্য ৷ পাশাপাশি দেবকে আগাম জন্মদিনের শুভেচ্ছাও জানান ৷ তিনি বলেন, "দেব প্রতিবছর জন্মদিন পালন করলেও ও মেন্টালি আরও একবছর এগিয়ে যায় ৷ দেব এখনকার জেনেরেশনের কাছে অনুপ্রেরণা ৷"
এরপরেই লাইভে মজার খুনসুটিতে মাতেন দেব ও সুরকার জিৎ ৷ দেব ও জিতের জুটি বহু পুরনো ৷ অভিনেতার একাধিক সিনেমার হিট গান এসেছে জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরেই ৷ এক সময় যে গান টেলিভিশন থেকে রেডিয়ো, সর্বত্র ট্রেন্ড করত ৷ পরাণ যায় জ্বলিয়া থেকে শুরু করে মন মানে না হোক কিংবা চ্যালেঞ্জ, দেব-জিৎ জুটি বরাবরই দর্শকদের এমন গান উপহার দিয়েছে, যা মনে রেখেছে সকলেই ৷
এদিনের ভিডিয়োতে জিৎ জানান, তাঁর নিজের কোনও ভাই নেই ৷ তাই তিনি দেবকে নিজের ভাই বলে মনে করেন ৷ এরপরেই প্রশ্ন করেন, দেবের বিয়ে কবে ? এর আগে জিৎ আরও এক লাইভে জানিয়েছেন, দেবের জন্য মেয়ে খোঁজা হচ্ছে ৷ এবার ফের একবার সেই প্রশ্নই জিৎ ছুঁড়ে দেন দেবকে ৷ এই প্রশ্ন শুনে বলেন, "জিৎ-দা মেয়ে খুঁজছেন, এই কথা শুনে রুক্মিণীর প্রশ্ন, 'জিৎ-দা কি আমাকে পছন্দ করে না ?'" এরপরেই দেব বলেন, "আমি ভালো আছি ৷ রুক্মিণীও ভালো আছে ৷ আমরা ভালো আছি ৷" অর্থাৎ ফের একবার বিয়ে নিয়ে টালবাহানা শোনা গেল অভিনেতার মুখে ৷
এরপরেই দেব, জিৎকে প্রশ্ন করেন, 'প্রজাপতি 2' সিনেমার গান করতে গিয়ে ভয় লেগেছিল কি না ? জবাবে সুরকার জিৎ বলেন, "মিউজিক নিয়ে নানা মিটিংয়ে দেব থাকত আমার সঙ্গে ৷ ওর ইনভলভমেন্ট ছিল ৷ মিটিংয়ে সকলেই থাকত ৷ কিন্তু দেব আসলে ভাইবস পুরো বদলে যেত ৷ সিনেমার গল্প অসাধারণ ৷ ফলে সবকিছু দেখে মেলোডি করার চেষ্টা করছি ৷"
এরপরেই দেব প্রশ্ন করেন, এতগুলো তাঁর সিনেমায় হিচ গান দেওয়ার পরেও জিতের সঙ্গে পুনরায় অভিনেতার কাজ করতে সময় লাগল পাঁচ বছর ৷ কষ্ট হয়নি ? জিতের সটান জবাব, "কষ্ট হয়েছে তো ৷ আমি সকলকেই বলি, এই পাঁচ বছরে আমার কিছু গান দেওয়ার ছিল, সেটা আমি দিতে পারিনি ৷ কিন্তু এখন যখন এসেছি, আমি এখনকার কথাই চিন্তা করব ৷ ভালো করে কাজ করার চেষ্টা করব ৷" 25 ডিসেম্বর মুক্তি পাচ্ছে অভিজিৎ সেন পরিচালিত প্রজাপতি 2 ৷ দেব, মিঠুন চক্রবর্তীর পাশাপাশি মুখ্যচরিত্রে দেখা যাবে জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু, ইধিকা পাল ও শিশুশিল্পী অনুমেঘা কাহালিকে ৷