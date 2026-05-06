পিয়া সেনগুপ্তর পদত্যাগের দাবিতে ইম্পা অফিসে জমায়েত প্রযোজকদের, কী বললেন সভাপতি ?

পিয়া সেনগুপ্তর পদত্যাগের দাবিতে ইম্পা অফিসে জমায়েত প্রযোজকদের, কী বললেন সভাপতি ?
মমতার সরকার বদলেছে। পদত্যাগ চাই ইম্পা সভাপতিরও। রণক্ষেত্র ইম্পা অফিস।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 10:09 AM IST
কলকাতা, 6 মে: পদ্মাসনে পশ্চিমবঙ্গ। ভারতীয় জনতা পার্টির জয়ের 24 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ইম্পা সভাপতির পদত্যাগের দাবিতে ইম্পার অফিসে হাজির হয় টলিউডের একাংশ প্রযোজক-পরিবেশক। শুধু তাই নয়, খবর সরকার বদল হতেই 4 মে ইমপার অফিসে ঢুকে 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি দিতে দিতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধিকরণ করেন প্রযোজক-পরিবেশকদের একাংশ। এরপর গেরুয়া আবির খেলেন তাঁরা। দাবি, জঞ্জালমুক্ত ইম্পা চাই। ইম্পাতে যেন কোনও রঙ না থাকে সেটাই চাইছে প্রযোজক-পরিবেশকমহল। তাঁদের দাবি, মমতার সরকার বিদায় নিয়েছে। এ বার সংগঠনের সভাপতিপদ ছেড়ে দিতে হবে পিয়া সেনগুপ্তকেও।
প্রযোজকরা জানিয়েছেন, ইম্পাকে গতকালই চিঠি দিয়ে জানানো হয় যে একটি মিটিং ডাকা হোক। সেখানে নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হবে, যে সমস্যার কথা এবং অভিযোগের কথা এতদিন জানাতে পারেননি তাঁরা। দিনের পর দিন ছবি রিলিজের জন্য লক্ষাধিক টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পিয়া সেনগুপ্তর বিরুদ্ধে। ছবি রিলিজ করতে হলে নাকি ছবিতে জায়গা দিতে হবে পিয়াপুত্র বনি সেনগুপ্তকে। অভিযোগকারীদের কথায়, ইমপা অফিসটা তৃণমূলের কার্যালয় হয়ে গিয়েছে। প্রযোজক-পরিবেশকদের মিলিত অভিযোগ, ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপের অঙ্গুলিহেলনেই ইন্ডাস্ট্রিতে সব গাছের পাতা নড়ত এতদিন।
ভোটে রাজ্য জুড়ে পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে দু’দশক পর হেরে গেলেন টালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক অরূপও। ইমপা-র সঙ্গে ফেডারেশনের ঘনিষ্ঠতাও মেনে নিতে নারাজ প্রযোজক-পরিবেশকরা। ফেডারেশনের বেঁধে দেওয়া নিয়ম নিয়ে ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে অসন্তোষ ছিলই। এবার আর সেই নিয়ম চলবে না বলে দাবি প্রযোজক-পরিবেশকদের। ফেডারেশনের ঠিক করে দেওয়া টেকনিশিয়ানদের নিয়েই কাজ করতে হবে, অনেক সময়েই বাড়তি টেকনিশিয়ান দেওয়া হত শুটিংয়ে। ফলে ছবির বাজেট বাড়ত, আর্থিক সমস্যায় পড়তেন প্রযোজকেরা। অনেক সময়েই প্রযোজক তাঁর নিজের পছন্দমতো টেকনিশিয়ান নিয়ে কাজ করতে পারতেন না। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে, এখন টলিপাড়ার একদল প্রযোজকের দাবি, ফেডারেশন যেন কোনওভাবেই ইম্পাকে নিয়ন্ত্রণ না করে। আগামী 72 ঘণ্টার মধ্যে জরুরিভিত্তিক বৈঠকের দাবি তুলেছেন তাঁরা। ওদিকে ইম্পার সভাপতির কথায় বৈঠকের জন্য 14 দিন সময় দিতে হয়।
প্রবীর ভৌমিক বলেন, "এতদিন আমাদের দমিয়ে রাখা হত। আমার ছবি ‘খাঁচা’ ফেডারেশনের নিয়ম মেনে হয়নি বলে ইমপাকে বারণ করা হয়েছিল এনওসি দিতে। আমি কথা বলতে এলে 10 লক্ষ টাকা চাওয়া হয় এনওসি দেওয়ার জন্য। 3 লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম। তার পরে সেই ছবি মুক্তি পায়।" 5 মে বিকেলে ইম্পার অফিসে সভাপতি পিয়াকে ঘিরে চরম বিক্ষোভ দেখান টলিপাড়ার বিজেপি সমর্থকরা।
এই ব্যাপারে পিয়া সেনগুপ্ত সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলেন, "ইমপা কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নয়। যখন যে রাজনৈতিক দল বা সরকারে এসেছে, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে আমরা এই সংগঠন চালিয়েছি। এবার রাজ্যে বিজেপি সরকার এসেছে। এই সরকারকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। ইম্পাতে কে, কোন পদে থাকবেন, তা নির্ধারণ হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। তাই ইসি কমিটির মিটিং না হওয়া অবধি আমি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।" কারা পদত্যাগ চাইছেন পিয়ার? জানতে চাইলে পিয়া জানান, "পীযূষ সাহা, কৃষ্ণা দাগা, রতন সাহা, শতদীপ সাহা-সহ এক ঝাঁক প্রযোজক-পরিবেশক।" পিয়া আরও বলেন, "প্রযোজকরা এসে যে আচরণ করছেন তাতে আমি অফিসে বসেও নিরাপদ বোধ করছি না। পুলিশ-প্রশাসনের সহায়তা নেব প্রয়োজনে। আর বনিকে কাজ দিতে হবে বলেছি এর প্রমাণ দেওয়া হোক আমাকে।"
ওদিকে পিয়ার বিরুদ্ধে বৌবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রতিবাদী প্রযোজকেরা। মিলন ভৌমিকের কথায়, "পিয়া যে কোনও সময়, যে কোনও পদক্ষেপ করতে পারেন। এখানে অনেক জরুরি ফাইল রয়েছে। সেগুলোও রাতারাতি সরিয়ে দিতে পারেন তিনি। লিখিত অভিযোগে সে কথা জানিয়েই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, যেন অফিস সিল করে দেওয়া হয়। তা হলে পিয়া এবং তাঁর সহযোগীরা অফিসে ঢুকতে পারবেন না।" কিন্তু অফিস সিল হয়ে গেলে সংগঠনের কাজ চলবে কী করে? পিয়ার বলেন, "সময় এর উত্তর দেবে।"
এদিন ইম্পা অফিসে হাজির হয়ে ডিস্ট্রিবিউটর শতদীপ সাহা বলেন, "চাই রংমুক্ত ইম্পা। আমরা গতকাল ইম্পাকে জানিয়েছি 72 ঘণ্টার মধ্যে যেন একটা মিটিং ডাকা হয় ইম্পার সব সদস্যদের নিয়ে। কেননা অনেক সমস্যার কথা আমরা জানাতে চাই। ইম্পাতে আমরা অ-রাজনৈতিক মানুষ চাইছি। আমাদের মধ্যে কেউ প্রোডিউসার, কেউ এক্সিবিটর, কেউ ডিস্ট্রিবিউটর, কেউ অ্যাসোসিয়েট মেম্বার। এখানে যদি পলিটিক্স ঢোকে তা ঠিক নয়। ব্যান মুক্ত ইন্ডাস্ট্রি দেখতে চাই আমরা। এখানে যেন সুন্দরভাবে ছবির প্রোডিউসাররা ছবি রিলিজ করতে পারেন, শুটিং করতে পারে, কেউ যেন কাউকে ব্যান করতে না পারে। আমরা একটা গণতান্ত্রিক দেশে বসবাস করি। কিন্তু আমাদের কিছু কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। আজ থেকে আমরা স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারব।"
শতদীপ আরও বলেন, "ছবির ক্যালেন্ডার প্রকাশ নিয়েও আমার আপত্তি ছিল। আমি স্ক্রিনিং কমিটির মেম্বার। আমি একা প্রতিবাদ করব আর বাকিরা মেনে নেবে। তাতে আমার কথা কেউ শুনবে?" এদিন ইম্পাকে অরাজনৈতিক এবং সুস্থভাবে চালানোর দাবি জানান প্রযোজক-পরিবেশকরা। এদিন ইম্পার বেআইনি ভোটের বিরুদ্ধেও সরব হন তাঁরা। আগামী দিনে ইম্পা কী ভাবে চলবে, সেই নিয়েও মিটিংয়ে জানতে চাইবেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁরা স্ক্রিনিং কমিটি আদৌ আছে কি না তা নিয়েও এদিন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।
প্রযোজক-পরিচালক পীযূষ সাহা বলেন, "ইন্ডাস্ট্রিতে রাজনীতিকরণ যেদিন থেকে হয়েছে সেদিন থেকে ছবির রিলিজ নিয়ে সমস্যা এখানে। আগে যখন 'তুলকালাম' ছবিটা করেছি তখন সেটাতে সেই সময়ের সরকার বিরোধী অনেক সংলাপ ছিল। তখন তো সেই ছবি রিলিজ নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি। আজ কেন হয়? দিনের পর দিন ছবি রিলিজ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। হঠাৎ শুটিং বন্ধ করিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। এবার থেকে আর নয়।" সরকার বদলের পর এবার ইম্পা-র বিভিন্ন পদে সদস্যদের বদল ঘটলে তাঁদেরকেও সাধুবাদ জানাবেন বলে জানিয়েছেন প্রযোজক-পরিবেশকরা। তবে সবটাই সঠিক পদ্ধতি মেনে ভোটাভুটির মাধ্যমে হোক, দাবি তাঁদের।