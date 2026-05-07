ইম্পা অফিস চত্বরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পুলিশ, জারি 144 ধারা

ইম্পা অফিস চত্বরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পুলিশ, জারি 144 ধারা
শেষ অবধি ইম্পা-তে 144 ধারা জারি করা হলেও গ্রেফতার হননি কেউ। পাশাপাশি, প্রযোজক-পরিবেশকরা দাবি করেন, ইম্পার ইসি মিটিংয়ে যাঁরা আছেন তাঁরা কেউ 'ইলেক্টেড' মেম্বার নন।
Published : May 7, 2026 at 10:55 AM IST
কলকাতা, 7 মে: পিয়া সেনগুপ্তর পদত্যাগ এবং নতুন স্ক্রিনিং কমিটির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন প্রযোজক-পরিবেশকের একাংশ। সরকার বদলের দিনই পিয়া সেনগুপ্তর পদত্যাগের দাবিতে ইম্পা অফিসে হাজির হন তাঁরা। ইম্পার প্রত্যেকটি ঘর গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধিকরণ করেন এবং গেরুয়া আবির খেলাতেও মেতে ওঠেন তাঁরা।
কাট টু মঙ্গলবার 5 মে। এদিনও ফের ইম্পা অফিসে হাজির হন প্রযোজক-পরিবেশকের একাংশ। দাবি, পিয়া সেনগুপ্তর পদত্যাগ, রাজনৈতিক রংমুক্ত ইম্পা, আর এই সবকিছুর আগে ইম্পার সকল সদস্যদের নিয়ে একটি মিটিং। কিন্তু ইসি কমিটির সঙ্গে মিটিংয়ের আগে প্রোডিউসার, এক্সিবিটর, ডিস্ট্রিবিউটর, অ্যাসোসিয়েট মেম্বার-এর সদস্যদের সঙ্গে মিটিং করতে নারাজ ইম্পার চেয়ারপার্সন পিয়া সেনগুপ্ত। এরপর তর্কবিতর্ক শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে। প্রযোজক-পরিবেশকরা বৌবাজার থানায় এফআইআর করেন পিয়ার বিরুদ্ধে।
তাঁদের দাবি, পিয়া যে কোনও সময়, যে কোনও পদক্ষেপ করতে পারেন। এখানে অনেক জরুরি ফাইল রয়েছে। সেগুলোও রাতারাতি সরিয়ে দিতে পারেন তিনি। লিখিত অভিযোগে সে কথা জানিয়েই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, যেন অফিস সিল করে দেওয়া হয়। তা হলে পিয়া এবং তাঁর সহযোগীরা অফিসে ঢুকতে পারবেন না। এরপর ওই একই থানায় প্রযোজক-পরিবেশকদের বিরুদ্ধে জিডি করেন পিয়া সেনগুপ্ত। তার আগে সাংবাদিকদের পিয়া জানিয়েছিলেন ইম্পা অফিসে বসে থাকতে নিরাপদ বোধ করছেন না তিনি।
কাট থ্রি বুধবার। ফের একই দাবিতে ইম্পা অফিসে হাজির হন প্রযোজক-পরিবেশকরা। এদিন ইসি কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মিটিং করেন পিয়া। জানানো হয়, 22 মে তাঁরা মিটিং করবেন এবং সব কথা শুনবেন প্রযোজক-পরিবেশকদের। এরই মাঝে হাজির হয় বৌবাজার থানার পুলিশ। তার কিছুক্ষণ পর হাজির হয় পুলিশের কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রযোজক-পরিবেশকদের মধ্যে থেকেই কানাঘুষো শোনা যায় যে 144 ধারা জারি হতে পারে ইম্পাতে।
এমনকী গ্রেফতারও হতে পারেন কেউ কেউ। শেষ অবধি 144 ধারা জারি করা হলেও গ্রেফতার হননি কেউ। বনির কথায়, "ওনারা যে ভাবে আমার মায়ের দিকে আক্রমণাত্মক হয়েছেন সেটা কাম্য নয়। তাই জিডি করা হয়েছিল। সেই কারণেই আজ পুলিশ এসেছে।" ইম্পার তরফে ঋতব্রত ভট্টাচার্য বলেন, "এরপর থেকে যে কোনও প্রযোজক নিজেদের পছন্দমতো ক্যামেরাম্যান নিয়ে কাজ করতে পারবেন। এই ব্যাপারে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করবে না ইম্পা।"
এদিন প্রযোজক-পরিবেশকরা দাবি করেন ইম্পার ইসি মিটিংয়ে যাঁরা আছেন তাঁরা কেউ 'ইলেক্টেড' মেম্বার নন। পিয়ার কথায়, "প্রমাণ করুক আগে।" এই নিয়েই আজ তিনদিন হল উত্তপ্ত ইম্পা অফিস। অবশেষে পুলিশের মধ্যস্থতায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়। পরিবেশক শতদীপ সাহা বলেন, "আগামী 8 মে দুই পক্ষ বসে বৈঠক করব। আমাদের দাবিগুলি নিয়ে আমরা সেদিন আলোচনা করব। তবে, মূলত পিয়া সেনগুপ্তর পদত্যাগ এবং নতুন কমিটির গঠন আমরা চাই। আগামীদিনে সবরকম পদ্ধতি মেনে সঠিক ভোটাভুটির পথেই কমিটি গঠন করা হবে। সেখানে কোনও রাজনৈতিক রঙ থাকবে না। সব দলমত নির্বিশেষের মানুষই সমানভাবে কাজ করবেন। আমরা ব্যান, থ্রেট কালচারের বিপক্ষে।"