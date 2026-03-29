মহুয়া রায়চৌধুরীর জীবনধর্মী ছবির শুটিংয়ে হামলা ! ফেডারেশনে নালিশ রানা সরকারের

জরুরি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন ছবির প্রযোজক রানা সরকার ৷ এ বিষয়ে ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তিনি ৷

জরুরি সাংবাদিক বৈঠক রানা সরকারের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 29, 2026 at 11:25 AM IST

কলকাতা, 29 মার্চ: ফের শুটিং নিয়ে জটিলতা টলিপাড়ায় । এবারের নিশানায় প্রযোজক রানা সরকার । সম্প্রতি মহুয়া রায়চৌধুরীর জীবনীচিত্রের শুটিং শুরু করেছেন তিনি । আর প্রথম দিনের শুটিংয়েই ঘটল ব্যাঘাত । সেটেই এক টেকনিশিয়ানকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে রানা সরকারের তরফে ।

গোটা ঘটনার বিবরণ দিয়ে রানা অভিযোগ জানান 'ইম্পা'র সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত এবং ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসকে । শনিবার দুই ঘণ্টা শুটিং বন্ধ ছিল বলে জানা গিয়েছে । 'লাইট কেয়ারটেকার'রাই সমস্যা তৈরি করেছিলেন বলে অভিযোগ । রানার তরফে স্বরূপের কাছে ফোন গেলে তিনি বলেন, "শুটিং বন্ধ হবে না ।" পরে অবশ্য ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়, 'লাইট কেয়ারটেকার'দের দায়িত্ব তাদের নয় ।

শনিবার এই ব্যাপারে ইম্পার অফিসে সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন পিয়া সেনগুপ্ত । হাজির ছিলেন প্রযোজক রানা সরকারও । প্রযোজক রানা এ বিষয়ে বলেন, "আমার মনে হয় এটা পরিকল্পিত ঘটনা । আমি ঘটনা ঘটার পরে ইমপা এবং ফেডারেশনকে মেইল করে সবটা জানাই । আমার বিশ্বাস তাঁরা বিষয়টা দেখবেন । পুলিশ প্রশাসনকেও জানিয়েছি। শুটিঙে এসে হামলা, ইউনিটের ছেলেকে মেরে চরম অরাজকতা তৈরি করার চেষ্টা করার মতো ঘটনা আমি সাম্প্রতিককালে চোখে দেখিনি । এসব দেখে যেখানে শুটিং করছিলাম সেই বাড়ির লোক শুটিং বন্ধ করে দিতে বলেন । পুলিশ এসে শুটিং বন্ধ করে দিতে বলেন । সামনে ইলেকশন । তাই এই জাতীয় ঝামেলা, অশান্তি অনভিপ্রেত । ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের উচিত, তদন্ত করে বের করা, কেন এটা হল । আমরা যাঁদের সনাক্ত করতে পেরেছি তাঁদের নাম থানায় জানিয়েছি । কোনও তরফে কোনও ব্যবস্থা না-নেওয়া হলে আগামী দিনে এরকম ঘটনা ঘটলে আমরাও হাত তুলতে বাধ্য হব ।"

তিনি আরও বলেন, "বাবাই নামের একজন প্রোডাকশন ম্যানেজার সবাইকে ফোন করে বলেছেন, আজ (শনিবার) কাজে না-আসতে । 'প্রোডাকশন ম্যানেজার গিল্ড' কীভাবে ইউনিটকে ফোন করে কাজ করতে বারণ করতে পারেন ? ফেডারেশনের দু’-তিনজন সদস্য এমন আচরণ করছেন কেন ? এভাবে চলতে থাকলে আর কিছুই না, আমরা কাজ বন্ধ করে দেব । 'আমাদের প্রোডাকশন ম্যানেজার লাগবে না । আমরা 'ইপি' (এগ্‌জ়িকিউটিভ প্রোডিউসার) দিয়ে কাজ করে নেব । আমার মাননীয় সভাপতিকে অনুরোধ, আপনি আপনার সংগঠনের সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করুন !"

রানা আরও বলেন, "যে ছেলেটির সঙ্গে ঝামেলা সে গত দশদিনে আরও শুটিং করেছে । সেখানে কোনও ঝামেলা হয়নি, ঝামেলা হয়েছে আমার শুটিঙে ৷ আমরা লক্ষ্য করেছি, ফেডারেশনের মধ্যে প্রোডাকশন ম্যানেজার গিল্ড-সহ আরও কয়েকটা গিল্ড আছে যেগুলোর মধ্যে কিছু সদস্য আছে, যারা অসৎ উপায় অবলম্বন করে চলেছে ৷ তারা প্রোডিউসারদের কাছ থেকে, ভেন্ডারদের কাছ থেকে কমিশন নেয়, কাটমানি নেয় । এটা ফেডারেশন সভাপতিকে তদন্ত করে খুঁজে বের করতে হবে ৷ প্রোডাকশন গিল্ডের হাসান আমাদের নামে বিভিন্ন পোস্ট করছে ৷ আমাকে বলছে চিটিংবাজ । আমার কোনও টাকা কারও কাছে বাকি নেই । ক্যামেরা গিল্ডের স্বপনদা'ও ফোন করে বলেছে শুটিঙে যাবি না ৷ আমাদের নামে আজেবাজে কথা লেখা হচ্ছে ৷ লাইট কেয়ারটেকার গিল্ডটা ফেডারেশন অনুমোদিত নয় ৷ সুতরাং, ইম্পার সদস্য হিসেবে এরকম কোনও গিল্ডকে আমরা মানিনি কোনওদিন, মানবও না । এমনকী 33 শতাংশ মজুরি যে বাড়ানো হয়েছে তাও পাবে না এই লাইট কেয়ারটেকাররা । ফেডারেশন কর্তা দেখবেন আপনাদের প্রোডাকশন ম্যানেজাররা কাজ করতে সক্ষম না-হলে আমরা ইপির উপর নির্ভর করে কাজ এগিয়ে যাব ।"

স্বরূপ বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করে রানা সরকার বলেন, "ফেডারেশন সভাপতিকে বলছি, এই লাইট কেয়ারটেকারদের একটা গ্রুপ আছে সেখানে আপনার প্রোডাকশন ম্যানেজার গিল্ডের বাবাইও সদস্য । তিনি ওখানে নানারকম নির্দেশ দেন ৷ তার স্ক্রিনশট আমাদের কাছে আছে, দিয়ে দেব আপনাকে ৷ আপনি আপনার সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করুন ৷ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিন ৷ না-হলে আমি অন্তত শুটিং বন্ধ করে দেব ৷"

এদিন পিয়া সেনগুপ্ত বলেন, "প্রযোজকেরা নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে ছবি তৈরি করেন । কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁদের । এটা কেন হবে ? ফেডারেশনে 'লাইট কেয়ারটেকার গিল্ড'-এর অ্যাফিলিয়েশন নেই । ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট স্বরূপ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করব, তিনি থাকতে এই ঘটনা কীভাবে ঘটতে পারে ? তিনি কি আগে থেকে জানতেন এমন ঘটতে পারে ? এর সুরাহা না-হলে
আমি মিটিং ডেকে বলব এই পরিবেশে কাজ করা সম্ভব না ৷ তাই শুটিং বন্ধ করে দেব ৷ তা ছাড়া সব প্রযোজকের ইপি (এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসার) আছে । আমরা তাঁদের দিয়ে কাজ চালিয়ে নেব ।"

পিয়া আরও বলেন, "ফেডারেশন প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করব, হঠাৎ করে কেন এই ঘটনার মুখোমুখি হতে হল ? গত পাঁচ-দশ বছরে এরকম ঘটনা ঘটতে দেখিনি । অনেক আগে হয়েছে । তবে, তিনি দায়িত্বে আসার পরে এরকম ঘটনা ঘটেনি কখনও । স্বরূপ বিশ্বাস দায়িত্বশীল মানুষ । আমার বিশ্বাস তিনি বিষয়টা দেখবেন ।"

এদিনের আলোচনায় উঠে আসে আরও একটা দিক । প্রোডিউসারদের অবস্থা খুব একটা ভালো না ৷ অনেক কষ্ট করে একজন প্রযোজক ছবি বানান । ফেডারেশনের কিছু লোকের জন্য ফেডারেশনের বদনাম হচ্ছে ৷ বাবাই, হাসানের মতো লোক যাঁরা কাটমানির উপরে নির্ভরশীল তাঁদের জন্য যদি একটা রানিং প্রোডাকশন বন্ধ হয় এর থেকে দুঃখের আর কিছু নেই ৷...তবে, পিয়া এবং রানা দু’জনেই আপাতত আস্থা রাখছেন ফেডারেশন সভাপতির উপরে । তাঁদের বিশ্বাস, ফেডারেশন কর্তা নিশ্চয়ই এই বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন ।

